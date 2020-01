Es war eine Überraschung, wie die Serie Bad Banks 2018 von den Verlockungen und Intrigen der Frankfurter Finanzwelt erzählte – mit visueller Kraft, mit Tempo, mit fein gezeichneten Charakteren. Die Geschichte des Drehbuchautors Oliver Kienle nach einer Idee von Lisa Blumenberg, koproduziert von Arte und dem ZDF, erhielt viel Beifall von Kritikern wie Zuschauern. Die sechs Folgen über Lug und Betrug beim größten Geldhaus des Landes, der fiktiven Deutsche Global Invest, wurden in Dutzende Länder verkauft, ähnlich wie Babylon Berlin. Sie galten als Beispiel einer neuen deutschen Serienkultur: Seht her, wir öffentlich-rechtlichen Sender können das auch.

Bad Banks verlieh dem bisher wahlweise als langweilig oder aalglatt beschriebenen Stereotyp des Investmentbankers plötzlich viele Gesichter, viele Facetten. Da gab es Jana Liekam (gespielt von Paula Beer), eine junge Frau, die unbedingt Karriere machen will, ohne genau sagen zu können, warum. Ihren Kollegen Adam (Albrecht Schuch), für den Banking nur eine andere Form von Extremsport ist. Die Luxemburger Investmentbankerin Christelle Leblanc (Désirée Nosbusch), eine Frau Mitte 50, die in ihrem Kampf, in einer Männerwelt zu bestehen, keine Grenzen zu kennen scheint. Und den Spielertypen Gabriël Fenger (Barry Atsma), für den die Spekulation ums Geld eher ein Spaß ist. Mal gewinnt man, mal verliert man, hey, that’s the name of the game.

Die Stärke der ersten Staffel, gedreht von Christian Schwochow (Der Turm, Deutschstunde) lag darin, dass sie die Banker als Menschen zeigte, mit all ihren Fehlern, ihren Zwängen, ihrem Wunsch nach Anerkennung, ihren heimlichen Sehnsüchten, ihren Abgründen, ihren Widersprüchen. Die Protagonisten von Bad Banks – das waren wir. Nur dass sie größere Wohnungen hatten, teurere Klamotten trugen und in ihrem Finanzjargon sprachen. Die Welt des Geldes kam selbstverständlich daher und wurde gerade in dieser Beiläufigkeit greifbar. Das Geld selbst, wie auch das Streben danach, erwies sich indes bei fast keiner der Figuren als treibende Kraft. Das Gewinnen diente immer nur der Bestätigung, der Anerkennung.

Vieles davon geht in der zweiten Staffel, gedreht von Christian Zübert (Lammbock, Dreiviertelmond), verloren. Sie setzt sechs Monate nach der Rettung der Deutschen Global Invest durch die deutsche Bundesregierung ein. Stand Frankfurt am Main angesichts der drohenden Bankenpleite gerade noch kurz vor dem Straßenkampf, haben sich nun die Verhältnisse stabilisiert. Leblanc, die ihre Haare, ihre Kostüme, ihre Mäntel immer wie einen Panzer trägt, will in den Vorstand. Dabei zielt sie vor allem auf den machtbewussten Quirin Sydow (Tobias Moretti), der noch immer im obersten Führungsgremium der Bank sitzt. Zum Persönlichen kommt das Geschäftliche: Da wird gegen einen eigenen Kunden gewettet, da wird versucht, Schrottpapiere unter die Menschen zu bringen. So weit, so realistisch.

Jana begibt sich derweil in die Welt der Fintechs. Das sind jene kleinen, wendigen Start-ups, die seit einigen Jahren den großen, etablierten Finanzhäusern ihre Kunden abjagen wollen. Sie werben mal mit guten Ideen und noch besseren Apps, mal mit dem Versprechen, Geld auf ethische, nachhaltige Weise zu mehren. So wie GreenWallet, das – natürlich – in einem Berliner Hinterhof sitzt und von Freigeistern mit Tattoos und Piercings hochgezogen wird. Manche dieser Szenen geraten etwas arg demonstrativ, etwa wenn ein Buch über Blockchain gelesen und mit typischen Begriffen aus der Welt der Digitalisierung jongliert wird, wie disruption, agile oder scrum. Dann erinnert Bad Banks auf einmal wieder an eine konventionelle öffentlich-rechtliche Serie, die alles erklären muss.



Die Finanzrebellen zeigen sich wenig begeistert, als die Gesandten der Hochfinanz in ihren feinen Klamotten auftauchen. Doch Jana setzt sich durch und holt die Truppe in das neue Kompetenzzentrum ihrer Bank, den sogenannten Inkubator, der ein bisschen aussieht wie eine Raumstation in Star Wars.