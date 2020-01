Til Schweigers neuer Film Die Hochzeit ist ein erstaunlicher. Wenn es sinnvoll wäre, wie der Filmkritiker Jochen Werner angemerkt hat, Schweigers Werk in Kategorien wie "gut" oder "schlecht" zu besprechen, müsste man den neuesten Beitrag eindeutig zu den besseren, wenn nicht besten zählen (neben dem Actionthriller Schutzengel von 2012). Das vergleichsweise milde Alterswerk war so nicht zu erwarten, denn Die Hochzeit kommt als Fortsetzung eines Films mit dem nicht nur unglaublichen Titel Klassentreffen 1.0 – Die unglaubliche Reise der Silberrücken in die Kinos, beides sind Adaptionen eines dänischen Originals.

Die Idee, dass drei Männer um die 50 sich mal wieder "entschwulisieren" müssten, wie Klassentreffen (2018) das Saurauslassen seiner Protagonisten nannte, reagierte als Zeichen der Regression letztlich auf die Ersterwähnung von Schweigers Rollenbild ein Vierteljahrhundert zuvor – als der Schauspieler durch Sönke Wortmanns Comic-Verfilmung Der bewegte Mann zum Star wurde. Und zwar als superpotenter, triebgetriebener heterosexueller Mann, der sich gegen dauernde Affären nicht zu wehren weiß, weil das weibliche Begehren auf seinen Körper einströmt wie die Luft aufs Testauto im Windkanal. Die heterosexuelle Paarbeziehung war mit ihrem Latein am Ende (Katja Riemanns Doro schmeißt den Schweiger-Axel raus), und der Versuch der Domestizierung des Schweiger-Mannes wurde einer Schwulen-WG überantwortet.

"Entschwulisieren" heißt dann also, auch mit 50 weiterhin den Versuch auszuschlagen, mehr – oder überhaupt – Sozialität, Empathie und Verantwortung zu wagen. Die geschlechterpolitische Agenda von Schweigers idiosynkratischem Werk, an der er als Regisseur, Produzent, Drehbuchautor, Cutter und Schauspieler spätestens seit seinem zweiten Film Barfuss (2005) konsequent arbeitet, findet in der Streichholzschachtel eines bockigen Biologismus statt: Männer sind so – weil Frauen nicht so sind.

Konkreter: Frauen nerven mit ihren Wie-oft-hab-ich-dir-gesagts, weswegen Männer zwischen die Beine von anderen Frauen getrieben werden, die das Wie-oft ausschließlich sexuell definieren. Vor diesem Hintergrund ist die Auftaktszene in Die Hochzeit beinahe revolutionär, weil das Happy End mit Linda Wiechmann (Stefanie Stappenbeck, die Schweigers Frau auch in den Tatort-Folgen spielte) aus dem Vorgängerfilm sich in das Sequel gerettet hat – davon konnten die von Nora Tschirner (Keinohrhasen, Zweiohrküken) und Jasmin Gerat (Kokowääh, Kokowääh 2) gespielten Schweiger-Partnerinnen nur träumen.

Linda und Thomas (Schweiger) tanzen gut gelaunt um 6 Uhr morgens durch die Küche zu den Supremes (Baby Love), damit Lindas Tochter Lilli (Schweigers Tochter Lilli) die beiden wegen übermäßig ausgestellten Verliebtseins als "Nerds" beschimpfen kann, als Gag dann aber kurzerhand in den Tanzkreis integriert wird. Ästhetisch kann man sich das vorstellen wie eine Mischung aus Verbandsliga-Torjubel der Prä-Instagram-Ära und Unternehmensberater-Weihnachtsfeier.

In Klassentreffen hatte sich Schweiger noch die selbst für seine Verhältnisse schlichte Rolle als Erfolgs-DJ zugedacht. Diesem Thomas mangelte es weder an Frauen noch an Geld, er konnte in Gestalt von Linda auf Verstetigung und Familie (Tochter Lilli) hoffen und sich ansonsten über seine depperten Freunde Nils (Samuel Finzi) und Andi (Milan Peschel) amüsieren, die stellvertretend für ihn die Midlife-Crisis-Verbitterung über und den Hass auf alles Jüngere und Weibliche auslebten. In Die Hochzeit erhält nun das neue Album vom Thomas-DJ schlechte Rezensionen (klassischer Topos des Schweiger-Werks: die Kritikerbeschimpfung). Aus diesem Umstand schlägt der Film dramatisches Kapital, indem er die gerade "solo" seiende und supereinflussreiche "Musikbloggerin" Gitte (Viktoria Ngotsé) einführt.

Wenn der Thomas-DJ die negligétragende Gitte schließlich zwar besucht, ihre Bereitschaft zum Sex aber explizit zurückweist, dann ist damit der zentrale Satz der Schweiger-Figur in diesem Film durchaus gerechtfertigt: "Ich bin Künstler, ich entwickele mich weiter." Normalerweise wäre Vollzug vermeldet worden, wobei die Schuld daran die jeweilige Schweiger-Filmfreundin tragen würde, weil sie den Schweiger-Mann zur Affäre genötigt hätte. Zu den Ungerechtigkeiten im kindergartenhaften Geschlechter-Mimimi gehört freilich, dass Frauen umgekehrt der Seitensprung sehr lange nachgetragen wird – was hier Jette (Katharina Schüttler), die Frau von Nils, erfahren muss.