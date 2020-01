Das traditionsreiche Hollywood-Filmstudio 20th Century Fox soll künftig 20th Century Studios heißen. Der Disney-Konzern als neuer Eigentümer des Filmstudios streiche den Bestandteil Fox aus dem Namen, berichteten US-Medien am Freitag. Der Grund: Das Filmstudio solle nicht mehr in Verbindung zum ultrakonservativen US-Sender Fox News gebracht werden. Das berichtete unter anderem das Branchenmagazin Variety.



Disney hatte im März 2019 wesentliche Bestandteile der 21st-Century-Fox-Group des Medienunternehmers Rupert Murdoch übernommen, darunter die Filmproduktionsgesellschaft. Murdoch und andere Anteilseigner behielten unter anderem den Sender Fox News, die bevorzugte Nachrichtenquelle von US-Präsident Donald Trump.

Laut der New York Times hätten Beschäftige von 20th Century Fox seit Freitag eine neue E-Mailadresse – @20thcenturystudios, ohne das Fox. Ein Pressesprecher von Disney habe gegenüber der New York Times bestätigt, dass die Hollywood-Filmstudio und die ebenfalls zu Disney gehörende Filmproduktionsgesellschaft Fox Searchlight das Fox aus ihren Namen entfernen werde. Einen weiteren Kommentar gab Disney nicht ab.



Filmstudio produzierte Klassiker wie "Alien" und "Stirb Langsam"

20th Century Fox entstand aus einem Zusammenschluss der Fox Film Corporation und Twentieth Century Pictures im Jahr 1935. Das Filmstudio produzierte Hollywood-Klassiker wie zum Beispiel The sound of Music, Alien, Stirb Langsam und Avatar. Das 20th-Century-Fox-Logo und die Fanfaren-Klänge, die am Anfang der Filme des Hollywood-Studios eingeblendet werden, gelten als wichtiges Markenzeichen. Anders als der Name soll die Titelmusik Medienberichten zufolge aber unverändert blieben.