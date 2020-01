In New York hat das Gerichtsverfahren gegen den früheren Hollywoodproduzenten Harvey Weinstein wegen dessen mutmaßlicher sexueller Übergriffe begonnen. Weinstein traf im schwarzen Anzug und mit einer Gehhilfe am Gerichtsgebäude ein – vor wenigen Wochen war er an der Wirbelsäule operiert worden. Auf die Frage, wie es seinem Rücken gehe, antworte er mit einem dünnen Lächeln und einer "Geht so"-Geste.

Schauspielerinnen wie Rosanna Arquette und Rose McGowan sowie andere Frauen, die nach eigenen Angaben von ihm sexuell genötigt worden sind, beobachteten Weinsteins Ankunft von der anderen Straßenseite aus. "Lieber Harvey, was auch immer du dir selbst für Lügen erzählst – du hast das alles getan", sagt McGowan vor Journalisten. "Du hast dir das alles selbst zuzuschreiben, weil du so vielen Menschen wehgetan hast." Die Anwältin Gloria Allred, die einige der Frauen vertritt, sagte: Der Prozess werde genau beobachtet, "um zu sehen, ob ein reicher, mächtiger, berühmter Mann, dem die sexuelle Misshandlung von so vielen Frauen vorgeworfen wird, vor Gericht wirklich Rechenschaft ablegen muss".



Zahlreiche Frauen haben Weinstein in den vergangenen Jahren sexuelle Übergriffe vorgeworfen. Unter ihnen sind Stars wie Angelina Jolie, Ashley Judd, Uma Thurman oder Salma Hayek. Die Staatsanwaltschaft will einige der mutmaßlichen Opfer vor Gericht aussagen lassen, doch letztlich geht es in dem Verfahren nur um die Schuldfrage in zwei Fällen: Weinstein wird darin die Vergewaltigung einer Frau im Jahr 2013 vorgeworfen, und er wird außerdem beschuldigt, 2006 eine andere Frau sexuell genötigt zu haben.



Weinstein plädiert auf nicht schuldig

Der 67-Jährige hat auf nicht schuldig plädiert. Er sagt, alle Handlungen seien einvernehmlich gewesen. Im Fall eines Schuldspruchs könnte er maximal lebenslang in Haft müssen. Beobachter halten es jedoch für völlig offen, wie das Verfahren ausgeht. Weinsteins Anwältin Donna Rotunno hat erklärt, die Anklage stehe auf schwachen Füßen. Sie werde die Beschuldigerinnen aggressiv ins Kreuzverhör nehmen. "In diesem großartigen Land ist man unschuldig, bis eine Schuld erwiesen ist", sagte sie.

Zunächst ging es vor Gericht am Montag nur um Verfahrensfragen. Richter James Burke lehnte einen Antrag ab, die Geschworenen während des Prozesses von der Außenwelt zu isolieren. Die Jury soll ab Dienstag ausgewählt werden – ein Prozedere, das vermutlich einige Tage in Anspruch nehmen wird, etwa weil manche Kandidaten wegen der umfassenden medialen Berichterstattung über den Fall möglicherweise nicht unvoreingenommen sind und deshalb abgelehnt werden könnten. Insgesamt könnte der Prozess mehrere Wochen andauern.



Die ersten Anschuldigungen gegen Weinstein wurden im Oktober 2017 von der New York Times und dem Magazin The New Yorker enthüllt. Nach dem Bekanntwerden der mutmaßlichen Missbrauchsfälle in Hollywood entstand eine unter dem Schlagwort MeToo bekannt gewordene Bewegung, mit der viele Frauen – und auch einige Männer – weltweit auf das Ausmaß sexueller Übergriffe aufmerksam machten.

Aus dem Internet erwuchs daraus zusammen mit der Kampagne Time's Up, die Zeit ist um, eine mächtige Bewegung gegen Machtmissbrauch, gegen Gewalt gegen Frauen und für Gleichberechtigung. Ihre Ausläufer erreichten die letzten Winkel vieler Branchen. Zahlreiche auch berühmte Menschen verloren ihre Jobs, wie etwa der Komiker Louis C.K. oder der Schauspieler Kevin Spacey. Als einziger Verurteilter der MeToo-Ära gilt bisher der Entertainer Bill Cosby, der seit 2018 wegen sexueller Nötigung im Gefängnis sitzt. Die Vorwürfe gegen ihn wurden allerdings schon Jahre vor dem Skandal um Weinstein bekannt.