Der frühere Filmproduzent Harvey Weinstein hat offenbar versucht, Frauen ausspionieren lassen, die ihm sexuelles Fehlverhalten vorwerfen könnten. Weinstein setzte 2017 einen Privatermittler auf die Frauen an, wie die Staatsanwaltschaft und der Ermittler selbst am Freitag beim Prozess gegen den Ex-Hollywood-Mogul in New York darlegten.

Demnach schickte Weinstein im August 2017 – zwei Monate ehe die Vorwürfe sexueller Angriffe gegen den 67-Jährigen bekannt wurden – eine Liste mit dutzenden Namen an den Privatermittler Sam Anson. Weinstein verdächtigte die Frauen, mit Journalisten über sein Verhalten zu sprechen. Die Namen von Frauen, die Weinstein offenbar besonders wichtig waren, waren rot unterlegt. Auf der Liste standen unter anderem die Schauspielerinen Rose McGowan und Annabella Sciorra.

Sorge um negative Berichte

Anson telefonierte nach eigenen Angaben auch mit Weinstein. "Er sagte, es gebe Sorgen, dass Artikel über ihn geschrieben würden, die sein sexuelles Verhalten negativ darstellen würden", sagte Anson. Er habe den Auftrag letztlich nicht ausgeführt. Er wisse nicht, ob ein anderer Ermittler der Fall übernommen habe.



Die Sopranos-Darstellerin Sciorras, eine der Hauptbelastungszeugin im Prozess, hatte ihre Vergewaltigungsvorwürfe am Vortag vor Gericht wiederholt. Sciorras Vorwürfe sind zwar verjährt, doch die Staatsanwaltschaft lud sie dennoch als Zeugin, um dem Angeklagten ein Verhaltensmuster mutmaßlicher Sexualstraftaten nachzuweisen. Die Schauspielerin Rosie Perez, die gegen den Willen der Verteidigung von Richter James Burke als Zeugin zugelassen wurde, stützte inzwischen die Aussagen ihrer Kollegin vom Vortag. Sciorra habe ihr Mitte der 1990er Jahre erzählt, dass sie von Weinstein vergewaltigt worden sei. Sie könne aber nicht zur Polizei gehen, weil "er mich zerstören würde", habe Sciorra damals gesagt.



Der 67-Jährige Weinstein galt als einer der einflussreichsten Produzenten Hollywoods. Nachdem die New York Times und der New Yorker im Oktober 2017 erstmals von Übergriffsvorwürfen gegen den Gründer des Miramax-Filmstudios berichtet hatten, meldeten sich binnen Kurzem zahlreiche Frauen, die ihm Belästigung, Übergriffe und Vergewaltigung vorwarfen. Insgesamt warfen ihm in den vergangenen Jahren mehr als 80 Frauen sexuelle Übergriffe vor und lösten damit die weltweite #MeToo-Bewegung aus.



In diesem Prozess geht es jedoch nur um die Vorwürfe von zwei Frauen: Weinstein wird in dem Verfahren vorgeworfen, der früheren Produktionsassistentin Mimi Haleyi 2006 Oralsex aufgedrängt zu haben und 2013 die Schauspielerin Jessica Mann vergewaltigt zu haben. Viele der anderen mutmaßlichen Taten fanden nicht in New York statt oder sind zu lange her, um verhandelt zu werden.



Weinstein weist alle Vorwürfe zurück und spricht von einvernehmlichem Sex. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft. Der Prozess soll bis Anfang März dauern.