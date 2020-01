Als am Mittwoch der Strafprozess gegen den ehemaligen Filmproduzenten Harvey Weinstein mit den Eröffnungsplädoyers von Staatsanwaltschaft und Verteidigung nun wirklich begann, war nur eine Sache anders als in den zwei Wochen zuvor, die vor allem der Auswahl der Geschworenenauswahl gewidmet waren. Manches ist mittlerweile gewohnt: Erneut hat eine große Menge vor allem an Journalistinnen und Journalisten am frühen Morgen bereits vor dem Gebäude des Criminal Justice Court auf der Lower East Side von Manhattan auf Einlass gewartet, und erneut war dann jeder Platz im Gerichtssaal besetzt.



Anders war nun einzig, dass der Angeklagte diesmal den Saal nicht auf einen Rollator gestützt betrat. Stattdessen halfen zwei Männer Weinstein zu seinem Platz, sein PR-Berater Juda Engelmayer und Arthur Aidala, ein Mitglied seines Anwaltsteams.

Weinstein, so der Eindruck, schien nicht mehr ganz so hilflos wirken zu wollen wie in den Verhandlungstagen zuvor. In verschiedenen Medien war bereits darüber spekuliert worden, ob der 67-Jährige, der sich zuletzt einer Rückenoperation unterzogen hatte, eine Gebrechlichkeit nur vorgebe, um Sympathien für sich zu wecken.

Die stellvertretende New Yorker Bezirksstaatsanwältin Meghan Hast entwarf in ihrem knapp 85-minütigen Eröffnungsplädoyer das Bild eines einst übermächtigen Mannes, der als "sexual predator", als Sexualstraftäter also über lange Jahre hinweg unerbittlich Frauen "vergewaltigt" habe und mit seiner Machtposition innerhalb des Filmgeschäfts lange verhindert habe, dass seine mutmaßlichen Taten öffentlich wurden.

"Nach all den Jahren"

"Nach all den Jahren werden diese drei Frauen endlich Gehör finden", sagte Hast. Sie bezog sich dabei einerseits auf die beiden Frauen, deren Vorwürfe die Grundlage des New Yorker Strafverfahrens bilden; und andererseits auf die Schauspielerin Annabella Sciorra, die im Prozess als Zeugin auftreten soll, deren Vorwürfe gegen Weinstein jedoch mutmaßliche Taten beinhalten, die strafrechtlich bereits verjährt sind. Sciorra hat dem Reporter Ronan Farrow nach dessen erster Enthüllungsgeschichte über Weinstein für den New Yorker im Oktober 2017 ausführlich geschildert, wie Weinstein sie Anfang der Neunzigerjahre vergewaltigt haben soll. Farrow berichtete allerdings auch, dass Sciorra im März 2017 ihm gegenüber während dessen ersten Recherchen noch geleugnet habe, dass Weinstein ihr gegenüber jemals sexuell übergriffig geworden sei.

Die ehemalige Produktionsassistentin Mimi Haleyi war in dem Prozess bereits als eines der beiden mutmaßlichen Opfer bekannt, sie soll Weinstein bezichtigen, sie im Jahr 2006 sexuell missbraucht zu haben. Die Staatsanwältin Hast nannte jetzt auch den Namen der zweiten, bislang unbekannten Frau, die Weinstein vorwerfen soll, dass er sie im Jahr 2013 mehrfach vergewaltigt habe. Es handelt sich um die Schauspielerin Jessica Mann. Darüber hinaus benannte die Staatsanwaltschaft drei weitere Zeuginnen, die darlegen sollen, dass Weinstein sie sexuell missbraucht habe: die Schauspielerin und Kostümdesignerin Dawn Dunning, das Model Tarale Wulff und die Schauspielerin Lauren Young.

Staatsanwältin Hast schilderte in ihrem Eröffnungsplädoyer bereits detailliert Abläufe verschiedener mutmaßlicher Taten Weinsteins. Mimi Haleyi etwa sei von Weinstein in deren Wohnung zu Oralsex gezwungen worden. Laut Hast habe Haleyi "versucht, den gewaltsamen sexuellen Übergriff zu ertragen, den Harvey Weinstein auf sie ausgeübt hat". Nur Wochen später habe Weinstein Haleyi in einem Hotelzimmer in Manhattan erneut sexuell missbraucht. "Sie lag emotionslos da, wie ein toter Fisch", sagte Hast. Im Gerichtssaal zuckte Weinstein während dieser Schilderungen mit den Schultern, schüttelte den Kopf oder starrte zu den Geschworenen hinüber.

Die Anklägerin führte weitere mutmaßliche Taten Weinsteins aus. So sei er einmal ungebeten vor dem Hotelzimmer der Schauspielerin Annabella Sciorra erschienen, habe nur Unterwäsche getragen, und in seinen Händen habe er Babyöl und ein Videoband gehabt. Weinstein habe außerdem versucht, ein weiteres Opfer, Dawn Dunning, zum Sex mit ihm und einer Assistentin zu zwingen, indem er zu Dunning sagte: "So läuft das in dieser Branche. Wie glaubst du sind andere vorangekommen?"

Der 67-jährige Weinstein bestreitet alle Vorwürfe, die gegen ihn gerichtet werden, und hat im Prozess auf nicht schuldig plädiert. Er leugnet jedoch nicht, dass es mit den Frauen zu Geschlechtsverkehr gekommen sei, dieser sei aber einvernehmlich gewesen. Am Mittwoch blieb Weinstein im Gerichtssaal stumm. Er flüsterte lediglich immer wieder seinen Anwälten etwas zu.

Damon Cheronis war derjenige, der für die Verteidigung das Eröffnungsplädoyer hielt. Cheronis sagte, dass die Darstellungen der Staatsanwaltschaft ein "Trugbild" zeigten. "Das, was Sie gehört haben", sagte er an die Geschworenen gewandt, "ist nicht wahr". Vielmehr habe Weinstein "freundschaftliche, sogar liebevolle" Beziehungen zu den Frauen unterhalten. Den Geschworenen – sieben Männer und fünf Frauen – würden in den kommenden Prozesswochen "zwei Realitäten" gezeigt.