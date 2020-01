Im Prozess gegen Harvey Weinstein hat eine der Hauptzeuginnen der Anklage schwere Vorwürfe gegen den früheren Filmproduzenten erhoben. Die Produktionsassistentin Mimi Haleyi schilderte am Montag teils unter Tränen, wie Weinstein sie 2006 in seinem New Yorker Apartment vergewaltigt haben soll.

Demnach habe er sie ins Schlafzimmer gedrängt und aufs Bett geschubst. "Ich habe ihn zurückgewiesen, aber er hat darauf bestanden. Immer, wenn ich versucht habe, vom Bett aufzustehen, hat er mich wieder zurück geschubst und mich runtergedrückt", sagte Haleyi bei ihrer Aussage vor dem Obersten New Yorker Gericht.

Der Filmproduzent soll ihr Oralsex aufgedrängt und keine Chance gelassen haben, zu entkommen. Einige Wochen später sei es ein zweites Mal zu erzwungenem Geschlechtsverkehr gekommen. Haleyi sagte, sie habe die Tat wie "betäubt" über sich ergehen lassen habe.



Kreuzverhör durch die Verteidigung

Beim Kreuzverhör durch einen von Weinsteins Verteidigern wurde sie damit konfrontiert, auch nach der mutmaßlichen Vergewaltigung noch Kontakt zum Täter gehabt und ihm freundliche Mails geschrieben zu haben. Vergangene Woche hatte eine Psychiaterin im Prozess ausgesagt, dass solches Verhalten von Vergewaltigungsopfern durchaus normal sei.

In dem Verfahren geht es vor allem um Vorwürfe von Haleyi und Schauspielerin Jessica Mann, die Weinstein 2013 vergewaltigt haben soll. Der 67-jährige Angeklagte bestreitet alle Vorwürfe. Seinen Angaben nach war der Geschlechtsverkehr einvernehmlich. Seine Verteidigung versucht, die Glaubwürdigkeit der Zeuginnen in Frage zu stellen. Am Ende entscheiden die zwölf Geschworenen über Schuld oder Unschuld.

Bei einer Verurteilung droht Weinstein lebenslange Haft. Mehr als 80 Frauen haben Weinstein seit 2017 sexuelle Übergriffe vorgeworfen und damit die weltweite #MeToo-Bewegung ausgelöst.