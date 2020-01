Ladj Ly ist in Montfermeil als Sohn von Einwanderern aus Mali aufgewachsen, in einem jener Hochhausblöcke der Pariser Banlieue, die viele nur aus den Medien kennen, wenn es dort zu Unruhen kommt. Früh schon hat er gefilmt und festgehalten, was um ihn herum geschah. So auch die Unruhen von 2005. Sein erster Spielfilm "Les Misérables – Die Wütenden" wirkt über lange Strecken wie eine Dokumentation. Es ist Sommer, die Kinder haben Ferien, ein Junge filmt – wie einst Ly – alles, was vor sich geht. Nachdem ein paar Jungs ein Löwenbaby aus dem Zirkus stehlen, eskalieren die schwelenden Konflikte zwischen der Polizei und verschiedenen ethnischen Gruppen im Viertel. Im Mai vergangenen Jahres erhielt Ly für "Les Misérables" in Cannes den Preis der Jury. Jetzt ist der Film für einen Oscar als Bester Fremdsprachiger Film nominiert worden.



ZEIT ONLINE: Monsieur Ly, wussten Sie, dass der Titel Ihres Films im Deutschen Die Wütenden lautet, was nicht der exakten Übersetzung von Les Misérables entspricht? Originalgetreu wäre die "Die Elenden".

Ladj Ly: Ach ja? Das wusste ich nicht. Dabei können ja auch sehr bürgerliche Menschen wütend sein. Es fehlt darin der Aspekt der Not und des Elends. Und das ist ja immerhin der Grund für die Wut in meinem Film.

ZEIT ONLINE: Sie zeigen darin einen eskalierenden Konflikt in einer Pariser Vorstadt im Nordosten von Paris, in den Hochhausblocks von Montfermeil. Der Alltag wird von unterschiedlichen Interessengruppen wie den Muslimbrüdern oder Sinti und von Gangs bestimmt. Um die Kontrolle nicht völlig zu verlieren, versucht die Polizei, sich mit den Clanchefs zu arrangieren und übertritt dabei selbst Gesetze. Sie sind in dieser Banlieue aufgewachsen und sagen: Les Misérables ist meine Geschichte. Inwiefern?



Ladj Ly Ladj Ly Ladj Ly, geboren 1980, wuchs in Montfermeil auf, in dem Viertel, in dem nun auch sein erster Langfilm spielt. Bereits als Jugendlicher hat er – unter anderem mit dem Sohn des Filmemachers Costa-Gavras – in einem örtlichen Filmclub den Umgang mit der Kamera gelernt und später vor allem dokumentarisch gearbeitet. Gewisse Bekanntheit erlangte er durch eine Dokumentation über die gewaltvollen Unruhen in Seine-Saint-Denis im Jahr 2005. Als er keinen Abnehmer für diesen Film fand, stellte er ihn kostenlos im Netz zur Verfügung. Dass die Bilder gesehen werden, wog für ihn schwerer als ein Honorar. Der unbedingte Realismus weit jenseits irgendwelcher Klischees ist nun auch die große Stärke von Les Misérables. In Cannes wurde Ladj Ly im Mai dafür mit dem Preis der Jury geehrt und im Januar erhielt der Film eine Oscar-Nominierung als bester fremdsprachiger Film. Zum FIlm Les Misérables - Die Wütenden spielt in einer Pariser Banlieue. Der Film erzählt von drei Polizisten, die versuchen, trotz Bandenrivalitäten und gegenseitigen Feindseligkeiten unter den Communities die Kontrolle zu behalten, dabei aber selbst Gesetze übertreten. Dazwischen zeigt er Kinder und Jugendliche, die von den Polizisten mit sinnlosen Personenkontrollen schikaniert werden, Fußball spielen, Drohnen fliegen lassen oder Blödsinn machen. Zum Beispiel ein Löwenbaby aus einem Zirkus klauen. Daraus entsteht schließlich ein Konflikt, der ausreicht, um buchstäblich das ganze Viertel in Brand zu setzen.

Ly: Das Drehbuch basiert auf realen Vorfällen. Ich wollte von dem Viertel erzählen mit allem, was zu ihm gehört: die Arbeitslosigkeit, die soziale Misere, die Ausgrenzung.



ZEIT ONLINE: Gerade über die französischen Vorstädte ist schon viel in den Medien berichtet worden. Warum noch dieser Film?



Ly: Ich wollte ein paar Dinge zurechtrücken.

ZEIT ONLINE: Was?



Ly: Auf alle Fälle wollte ich die gängigen Klischees vermeiden: In meinem Film ist nicht alles runtergekommen, es kommen keine Drogen vor und keine Waffen, jedenfalls keine Schießereien. Ich wollte beschreiben, wie es ist – unvoreingenommen, ohne zu bewerten oder Partei zu ergreifen.



ZEIT ONLINE: Eigentlich sollten das auch Reporter, selbst wenn sie nicht von dort stammen.



Ly: Es gibt aber einen Hang zum Sensationellen. Die Redaktionen geben ihren Reportern einen halben Tag, alles muss schnell gehen. Es bleibt keine Zeit für echtes Interesse oder ein echtes Kennenlernen und Verständnis. Man kommt, wenn es brennt, und dann filmt man das und zeigt Typen mit Kapuzenpullis. Dabei sollten Journalisten eigentlich wissen, dass es Zeit braucht. Die nehmen sich die meisten Journalisten leider nicht mehr.

ZEIT ONLINE: Dann ist der Film auch eine Medienkritik?



Ly: Klar.



ZEIT ONLINE: Werfen Sie uns Journalisten so etwas wie kulturelle Aneignung vor? Also dass wir mit einem Blick von außen kommen und über Menschen urteilen, ohne zu wissen, welchen Zwängen sie eigentlich unterliegen?



Ly: Das nicht. Natürlich können auch andere Leute Geschichten über Viertel wie Les Bosquets erzählen. Es geht mehr darum, dass wir das Recht haben sollten, unsere Geschichten auch selbst zu erzählen.



ZEIT ONLINE: Hatten Sie das bisher nicht?



Ly: Nun, es gibt in diesen Vorstädten nicht gerade sehr viele Filmemacher. Es gibt kaum die Möglichkeit, Filme zu drehen und zu produzieren.



ZEIT ONLINE: Gewalt ist tatsächlich ein häufiges Sujet in der Berichterstattung über die Banlieues. Aber auch in Ihrem Film wird viel Gewalt gezeigt. Vor allem in der zweiten Hälfte. Nachdem eine Gruppe halbwüchsiger Jungs ein Löwenbaby aus einem Zirkus geklaut hat, eskaliert die Situation zwischen den unterschiedlichen Gruppen der Erwachsenen – Sinti, Muslimbrüder, Schwarzafrikaner. Die Polizisten bemühen sich, die Kontrolle nicht zu verlieren und gleichzeitig das Tier wiederzufinden. Dabei verletzen sie allerdings einen der Jungen. Die Beamten wollen den Vorfall vertuschen, doch da er von einem weiteren Kind per Drohne gefilmt wurde, jagen sie nun auch hinter diesen Aufnahmen her.



Ly: Wir zeigen, wie es zu der Gewalt kommt. Warum die Kinder im Film schließlich auf sie zurückgreifen. Klar, einer der Jungs hat Blödsinn gemacht, dann wird er Opfer einer Ungerechtigkeit. Die bleibt ungestraft. Das Kind wird kaum Klage gegen den Polizisten erheben.



ZEIT ONLINE: Haben Sie so etwas selbst erlebt?



Ly: Natürlich. Ich habe es erlebt, ich habe es gesehen, ich habe es gefilmt. Ich war zehn, als mich zum ersten Mal ein Polizist durchsuchte.

ZEIT ONLINE: Können Sie beschreiben, was das mit Ihnen gemacht hat?

Ly: Es ist ein Übergriff, eine Demütigung. Wozu soll es gut sein, dieselbe Person jeden Tag aufs Neue zu kontrollieren? Was ist der Zweck, wenn nicht Erniedrigung, um sie in Schach zu halten? Das hinterlässt Angst, Wut, Hass.

ZEIT ONLINE: Die Polizisten, die auf diese Weise versuchen, die Kontrolle zu behalten, leben ja in demselben Viertel. Das zeigen Sie auch: Sie sind Nachbarn. Gibt es daher ein gewisses Verständnis füreinander?



Ly: Nein.



ZEIT ONLINE: Im Film erklären Sie aber durchaus auch die Lage der Polizisten.

Ly: Sicher. Sie leben dort, sie haben selbst nur ein sehr niedriges Einkommen, aber das entschuldigt keinesfalls ihr Fehlverhalten.



ZEIT ONLINE: Was den Film so bemerkenswert macht, ist die angespannte Atmosphäre. Lange bevor die Gewalt tatsächlich ausbricht, liegt sie in der Luft. Woher rührt sie?