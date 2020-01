Ein wahrer Star sollte mindestens einmal vom Himmel gefallen sein. Umso strahlender ist dann der Wiederaufstieg. Wenn jemand davon ein Lied singen kann, dann Judy Garland. Kinderstar mit dem Song Over the Rainbow im knallbunten Musical Der Zauberer von Oz (1936) , eine der populärsten amerikanischen Sängerinnen und Entertainerinnen der fünfziger und sechziger Jahre, Ikone der LGBT-Community. Ihre Karriere ist ein einziges Comeback. Oder auch eine Folge von Abstürzen, geplatzten Tourneen und Triumphen.

Nun spielt Renée Zellweger die Frau mit der kraftvollen Stimme, unter der immer die Verzweiflung vibrierte. Schon spricht man von einem Comeback. Lange Zeit war es um die aus Texas stammende Schauspielerin ruhig geworden, wie man so sagt. Konventionelle Frauentypen waren nie ihre Sache. Auf der Leinwand war die mittlerweile fünfzigjährige Zellweger immer die Königin der Selbstzweifel, der zarten Verkorkstheit, eine Meisterin der selbst ausgeworfenen Bananenschalen.



Man musste sie einfach liebhaben als pummelige Bridget Jones, die in Schokolade zum Frühstück (2001) ihren Minirock wie ein raubeiniger Westerner trägt, und bei der Kontaktaufnahme mit dem anderen Geschlecht von einem Fettnäpfchen ins nächste poltert. Und man durfte sich mitfühlend fremdschämen, wenn Bridget, sich aller Peinlichkeit bewusst, in Situationen fest steckt, wenn ihre Wangen vor Scham röter werden, während sie sich um Kopf und Kragen redet. Diese Pausbacken sind Zellwegers Markenzeichen, als Leuchtbojen ihres Seelen- und Gemütszustands.



Neue Identitäten

In Rob Marschalls oscargekröntem Hochglanzmusical Chicago (2002) sind die Pausbäckchen besonders rot geschminkt, signalisieren Unschuld, wo Durchtriebenheit herrscht. Zellweger, die hier bereits ihre Tanz- und Gesangskünste unter Beweis stellte, spielt Roxie, ein Roaring-Twenties-Girl, das seinen Liebhaber umbringt und im Gefängnis sein Talent zum Showstar entdeckt. Das Musical läuft zu Hochtouren auf, wenn das wahre Ich dieses Wesens zutage tritt, das sich von der Hausfrau zum Luder im Glitzerfummel wandelt.

Emphatisch erkunden Zellwegers Filmfiguren neue Identitäten und werden dabei immer wieder von sich selbst überrascht. Der Selbstfindungsprozess kann auch trashig ausfallen. In dem Remake des Slasher-Films Texas Chainsaw Massacre - Die Rückkehr (1994), einem ihrer ersten Leinwandauftritte, spielt Zellweger die College-Absolventin Jenny. Beim Kampf gegen kreischende Kettensägen wächst sie aus ihrem weißen, mit Rüschchen besetzten Ballkleid über sich selbst hinaus. Selbstverteidigung geht in Angriff über.



Zuschlagen, anpacken, Gockeln den Hals umdrehen und das Gewehr in Anschlag bringen – mit diesen Fertigkeiten verpasst Zellweger dem ansonsten behäbigen Bürgerkriegsdrama Cold Mountain (2004) von Anthony Minghella wenigstens einen gewissen Drive. Praller als hier waren ihre Backen nie. Sie bilden den lebhaften Kontrapunkt zur ätherischen Ada von Nicole Kidman. Bewusst überzogen legt Zellweger ihre Burschikosität an, und zieht eine burleske Schneise durch die Gender-Klischees des Films. Dafür gab es alle erdenkliche Preise als beste Nebendarstellerin: Golden Globe, Oscar, British Academy Film Award und so weiter. Auch hier hat das Komische, das Hemmungslose, das scheinbar Unbedarfte von Zellwegers Spiel die Funktion eines Vergrößerungsglases. Es bringt die kleinen und die großen Unzulänglichkeiten, Sorgen und Verletzungen aber auch die Sehnsüchte ihrer Frauenfiguren zum Vorschein. Und eine ureigene Sexiness.



So wie in Nurse Betty (2000) von Neil LaBute, einer schwarzen Komödie, in der Zellweger als junge, frustrierte Ehefrau ihr tristes Dasein in die geliebte Krankenhausserie A Reason to love verwandelt. Durch eine absurde Verkettung von Zufällen holt die Realität die Fiktion ein. Betty bekommt wirklich eine Stelle als Krankenschwester, spielt endlich die Hauptrolle in ihrem Leben und trifft auf den Schauspieler, der den Chefarzt der Serie spielt. Ihre etwas einfältig wirkende Offenherzigkeit verwandelt sich in zupackenden Pragmatismus. In Erinnerung bleibt vor allem Bettys alles überstrahlendes Fantasma von sich selbst.