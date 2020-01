Sex kann mal zärtlich, schroff, gelegentlich peinlich, schmerzvoll, ungeschickt und mindestens genauso oft komisch sein. Laurie Nunns Serie Sex Education versteht das nicht nur, sondern lebt es auch vor. Teenager des 21. Jahrhunderts erkennen sich wieder und diejenigen von uns, die älter sind, wünschen sich, die Serie hätte es schon früher gegeben.

Im Mittelpunkt steht der britische Highschoolschüler Otis Milburn (Asa Butterfield). Der Sohn einer bekannten Sexualtherapeutin (Gillian Anderson) hat selbst große Probleme mit seiner eigenen Sexualität. Er kompensiert das, indem er seinen Klassenkameraden und -kameradinnen Ratschläge in allen Angelegenheiten des Herzens und der Genitalien gibt.



In der Fortsetzung findet sich Otis nun auf der anderen Seite wieder. Er ist immer noch Jungfrau und nun will seine neue Freundin Ola (Patricia Allison) ins Bett mit ihm. Weil er nicht weiß, wie er das anstellen soll, bittet der sonst so versierte Sextherapeut eine Mitschülerin um Rat beim Fingern. Er ist ganz stolz darauf, dass er eine Technik verwendet, von der er im Internet gelesen hat, bei der man die Vagina im Uhrzeigersinn massieren soll. Als er sie anhand einer Orange demonstriert, sieht das furchtbar ungeschickt und mechanisch aus. "Es gibt keine Zaubertechnik, die bei allen Frauen funktioniert", erklärt ihm die Mitschülerin. "Jede Orange ist anders." Sie schlägt vor, Otis solle Ola direkt fragen, was sie wolle.

Als Sex Education im vergangenen Jahr auf Netflix erschien, wurde die Serie für ihre offene und ehrliche Darstellung von Sex im Teenageralter zu Recht vielfach gelobt. Die zweite Staffel knüpft an einige Themen der ersten an, nimmt aber eine Reihe neuer Geschichten über Sexualität und zwischenmenschliche Beziehungen in jedem Alter auf – aktuell, feministisch und mit erfrischend wenig Angst vor Tabus. Es gibt Fetische, Analduschen und Orgasmen in Hülle und Fülle, aber es werden auch unterdrückte Wünsche, die Angst vor Schwangerschaft und die Folgen sexueller Übergriffe abgebildet.

Otis, der sich in der ersten Staffel mit seiner Angst vor der Ejakulation quälte, onaniert jetzt bei jeder Gelegenheit, die sich ihm bietet. In der Dusche, auf dem Sportplatz und sogar im Auto seiner Mutter. Die Masturbationsmontage wird untermalt mit einer himmlischen Version des Neunzigerjahrehits I Touch Myself, gesungen von dem belgischen Frauenchor Scala & Kolacny Brothers.

Wie sich herausstellt, hat Otis die "Sexklinik", die er gemeinsam mit seiner Freundin Maeve (Emma Mackey) gegründet hat, an den Nagel gehängt, gerade als die Schule von einem Chlamydien-Ausbruch betroffen ist. Nun soll ausgerechnet Otis' Mutter den Aufklärungsunterricht an der Moordale Secondary School verbessern, weil die Schüler und Schülerinnen glauben, Chlamydien würden durch die Luft übertragen – was natürlich völliger Unsinn ist.