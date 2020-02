Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Seine Frau ist ein Junkie Seite 2 — Selbstgerechte Empörtheit

Um nicht missverstanden zu werden – es gibt auch Positives zu berichten über das neue Dortmunder Tatort-Abenteuer Monster (WDR-Redaktion: Frank Tönsmann). Nämlich: Wir sind nun endlich Markus Graf los. Der Gegenspieler von Kommissar Faber (Jörg Hartmann) wird am Ende von Kommissarin Bönisch (Anna Schudt) erschossen. Sektkorken raus, Hände in die Luft, Let the Party Begin (DJ Bobo): Eine der mühsamsten Figuren der jüngeren Tatort-Geschichte wird die traditionsreiche Sendereihe nicht weiter mit Auftritten behelligen können!

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Graf wurde in Folge vier als Erklärung für Fabers Trauma aus dem Hut gezaubert und war vor zwei Jahren aus dem Gefängnis ausgebrochen. Nun tritt er als eine Mischung aus Moderator und Juror auf, der Das-ist-Ihr-Leben-mäßig Faber an Schlüsselerlebnisse der jüngeren Zeit erinnert, die als Footagematerial aus den jeweiligen Folgen reinmontiert werden.

Graf will immer noch, dass Faber Suizid verübt, als Druckmittel hat er die Tochter von Kommissar Pawlak (Rick Okon) entführt und an Pädophile übergeben, die sie im Internet versteigern. Erst wenn der Tod des Kommissars bestätigt ist, wird das Mädchen freigelassen, das soll der eher lahme Deal sein.



Das Grauenvolle an Graf ist seine Sprache. Der Bösewicht soll kultiviert rüberkommen und muss pseudogestelzte Sätze sagen wie: "Es wäre mir fürwahr eine Freude." Da könnte man "nachgerade" (Johannes B. Kerner) zu dem Schluss kommen, dass das mit dieser kulturellen Appropriation keine gute Idee ist, wenn deutsche Drehbuchautoren (Jürgen Werner) das, was sie in US-amerikanischen Filmen toll finden (Serienkillergourmets), nachzubauen versuchen in der Plastikversion. Und der bedauernswerte Florian Bartholomäi, der es besser kann, soll das dann spielen.

Dass bei der Graf-Figur gespart wurde an kreativer Energie, zeigt sich daran, dass sie einerseits auf Superduperverbrecher getrimmt ist – bei der Erstbegegnung mit Faber fällt der Fiesling rücklings vom Dach, weil er, wie die Kamera dann zeigt, weiß, dass er weich auf Dämmmaterial fallen wird. Andererseits wird er am Ende wie ein Gelegenheitskrimineller durch sein Handy geortet und ist nicht im Bilde über die Befreiung der Pawlak-Tochter, obwohl er dafür nur die Liveübertragung online checken müsste.

Der Showdown ist überhaupt ein Sinnbild für das Trauerspiel, das dieser Tatort als Krimi abgibt (Regie: Torsten C. Fischer) – wie Bönisch und Faber da mit gezückten Pistolen vor Graf stehen, ihn aber in seiner Handtasche wühlen lassen, weil deutsche Polizisten erst mal reden wollen, anstatt auf Nummer sicher zu gehen. So ein Finale mit dem angeblichen Superfeind könnte doch auch ein raffinierteres Hin und Her anbieten.

1.000 Folgen "Tatort" Themenseite "Tatort" Alle ZEIT-ONLINE-Rezensionen, ZEITmagazin-Kritikerspiegel, Kartengeschichten und Analysen zum Sonntagabendkrimi finden Sie auf unserer Themenseite zum Tatort.

Das Missverhältnis zwischen Professionalitätsgetue und Erzählschlichtheit ist ein Charakteristikum von Monster. Stärker noch als bei Graf findet man es in der Figur von Evelyn Kohnai entwickelt. Die junge Frau – gespielt von Luisa-Céline Gaffron, die in dem durchdachten und gekonnten Missbrauchs-Tatort:Für immer und dich die vielschichtigere Rolle hatte – firmiert als Handlangerin von Graf und hat die Missbrauchsgeschichte hinter sich, die der Pawlak-Tochter zu drohen scheint.