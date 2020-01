Der Intendant des Westdeutschen Rundfunks führt das Löschen eines satirischen WDR-Videos nicht auf den Druck von politisch Rechten zurück. Das "Umweltsau"-Video des WDR-Kinderchores sei gesperrt und damit zurückgezogen worden, weil sich ein großer Teil des Publikums angegriffen gefühlt habe, sagte Buhrow, der seit Neujahr auch Vorsitzender der ARD ist, dem Spiegel.

Der Kinderchor des Senders hatte für ein satirisches Video ein Lied aufgenommen. Auf die Melodie von Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad sang er unter anderem die Zeile "Meine Oma ist 'ne alte Umweltsau". Die Formulierung "Umweltsau" brachte dem Sender in sozialen Medien und darüber hinaus heftige Kritik ein, es ging auf Twitter und Facebook in vielen sich selbst verstärkenden Diskussionen um Respekt vor dem Alter, Nazivorwürfe gegen Großeltern oder um die Aufgaben des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, gegen den insbesondere die AfD mobil macht. Vor den Gebäuden des WDR in Köln sammelten sich Demonstranten, darunter auch nach Polizeiangaben äußerlich als politisch rechts stehend erkennbare.

Der Sender sei nicht vor rechten Kreisen eingeknickt, sagte Buhrow. "Diese Art von Leuten können Sie gar nicht bremsen, die können Sie nicht lenken", sagte Buhrow. "Und von denen mache ich meine Entscheidungen auch nicht abhängig."

Vielmehr habe man die Reaktion von Seniorinnen und Senioren sowie Enkelkindern berücksichtigt, die sich zu Hunderten am Telefon gemeldet hätten. "Wir können doch nicht einfach so tun, als ob es nicht zählt, wenn sich ein großer Teil unseres Publikums zu Unrecht angegriffen fühlt", sagte Buhrow. "Soll ich denen sagen: Sie sitzen einer rechten Instrumentalisierung auf, und Ihre Gefühle sind deshalb irrelevant?" Der Sender könne sich nicht hinter der Satirefreiheit verstecken und sagen, das Publikum liege mit seinen Empfindungen falsch.



Der WDR habe durchaus die Mechanismen der rechten Mobilisierung erkannt, sagte der Intendant. "Aber wir konnten auch unterscheiden zwischen dem, was orchestriert ist, und dem, was echte Gefühlsäußerungen von ansonsten wohlmeinenden Hörern sind." Es sei "sofort klar" gewesen, dass die vielen Anrufer nicht Teil einer orchestrierten Sache waren.

2/2 Der WDR hat mit dem Lied "Meine Oma ist ne alte Umweltsau", das die Redaktion den Dortmunder Kinderchor singen ließ, Grenzen des Stil und des Respekts gegen über Älteren überschritten. Jung gegen Alt zu instrumentalisieren ist nicht akzeptabel. — Armin Laschet (@ArminLaschet) December 28, 2019

Buhrow wies auch den Vorwurf des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet (CDU) zurück, der WDR habe Kinder für politische Zwecke instrumentalisiert. "Das ist doch lächerlich", sagte er. "Dem schließe ich mich überhaupt nicht an." Politisieren zu wollen, dass Kinder ein Kinderlied singen, finde er absurd. Kinder seien im Fernsehen und im Hörfunk überall präsent, auf Spendengalas, bei Weihnachtskonzerten. "Ich glaube, selbst auf Wahlplakaten von Politikern", sagte er. Im Wahlkampf 2017 hatte die CDU auch Laschet zusammen mit einem Kind auf Plakaten gezeigt.



Der WDR hatte das Video nach der Kritik Ende vergangener Woche gelöscht. WDR-2-Chef Jochen Rausch hatte sich "für die missglückte Aktion" entschuldigt, das Wort "Umweltsau" sei unpassend. Auch Buhrow entschuldigte sich. In einer Sondersendung sagte er, das Video mit dem "verunglückten Oma-Lied war ein Fehler".