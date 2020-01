WDR-Intendant Tom Buhrow hat sein Vorgehen in der Kontroverse um das Umweltsau-Lied vor dem WDR-Rundfunkrat verteidigt. Die massive Kritik an dem Lied sei nicht allein mit einer rechten Kampagne zu erklären, sagte Buhrow in einer Sitzung des Aufsichtsgremiums in Köln.

"Ich kann Ihnen hier versichern, dass die Verstörung über das Video aus der Mitte der Gesellschaft kam", verteidigte der WDR-Intendant sein Handeln in der Kontroverse. Es habe da das WDR-Stammpublikum protestiert. Darauf habe er schnell und eindeutig reagieren müssen und deshalb um Entschuldigung gebeten. Dazu stehe er nach wie vor. "Etwas kam beim Publikum falsch an und wir haben es zugegeben", teilte Buhrow mit und kündigte an, der WDR werde für künftige Krisenfälle eine Social-Media-Strategie erarbeiten.



In der anschließenden Debatte des Rundfunkrats zeichnete sich ein breites Meinungsspektrum ab. Einige Mitglieder kritisierten die Entscheidung, das Umweltsau-Video zu löschen. Es gab aber viel Zustimmung zu Buhrows Entschuldigung.

"Natürlich stehen wir zu unserem Intendanten", sagte der Vorsitzende des Rundfunkrats, Andreas Meyer-Lauber. Grundsätzliche Kritik am öffentlich-rechtlichen Rundfunk wies er zurück. "Der Rundfunkrat kümmert sich um die Aufsicht des WDR (...), aber er macht sich nicht zum Abladeplatz für rechtsextremes Gesäusel", stellte Meyer-Lauber klar.



2.700 Protestmails an den Rundfunkrat

Das Aufsichtsgremium hatte zum Umweltsau-Lied 2.700 Mails bekommen, so viele wie noch nie. Ein großer Teil davon sei kampagnengesteuert gewesen, sagte Meyer-Lauber. So hätten 250 Mails denselben Wortlaut gehabt.

Das Lied des WDR-Kinderchors auf die Melodie von Meine Oma fährt im Hühnerstall Motorrad hatte mangelndes Umweltbewusstsein der älteren Generation angeprangert. Es löste im Dezember 2019 eine breite Debatte aus, unter anderem kritisierte Ministerpräsident Armin Laschet den WDR. Das Video wurde vom WDR gelöscht. Buhrow entschuldigte sich in einer Sondersendung "ohne Wenn und Aber". Buhrow, der seit Jahresbeginn auch ARD-Vorsitzender ist, wurde vorgeworfen, er spiele mit seiner Distanzierung rechten Aktivistinnen und Aktivisten in die Hände, die die Empörungswelle im Internet großenteils künstlich erzeugt hätten.

Der WDR-Rundfunkrat ist das oberste Aufsichtsgremium des Senders. Er soll ein Spiegelbild der nordrhein-westfälischen Gesellschaft sein. Unter den 60 Mitgliedern sind zum Beispiel Vertreter und Vertreterinnen der Landtagsfraktionen, der Kirchen und Gewerkschaften.