Es war ein verstörendes Bild am Montag im Gericht in Manhattan, als Miriam Haley in Tränen ausbrach, während sie den zwölf Geschworenen berichtete, wie Harvey Weinstein sie im Jahr 2006 in dessen New Yorker Wohnung angeblich sexuell missbraucht habe. Von diesem Vorfall, der nun Teil der Anklage in New York City gegen Weinstein ist, hatte die ehemalige Produktionsassistentin Haley zum ersten Mal öffentlich bei einer Pressekonferenz Ende Oktober 2017 berichtet. Diese hatte Haleys Anwältin Gloria Allred, wenige Wochen nachdem in der New York Times und im New Yorker erste Enthüllungen über vermeintliche Sexualstraftaten Weinsteins erschienen waren, anberaumt. Vor Gericht fügte die 42-jährige Haley, die ihren gesetzlichen Namen geändert hat (zuvor war sie als Mimi Haleyi bekannt), nun im Zeugenstand ein bedeutendes neues Detail hinzu: Zwei Wochen nach dem ersten angeblichen Vorfall im Juli 2006 soll Weinstein sie in einem Hotelzimmer in New York erneut überwältigt und zum Sex gezwungen haben.

Miriam Haleys Schilderungen wirken exemplarisch für viele der Berichte von unterdessen mehr als 80 Frauen, die Harvey Weinstein öffentlich vorgeworfen haben, dieser habe sexualisierte Gewalt gegen sie ausgeübt.

In Haleys Fall liegen die Geschehnisse rund anderthalb Jahrzehnte zurück. Vor Gericht sagte sie, sie sei dem Produzenten bei einer Afterparty nach der Premiere des Hollywoodfilms Aviator im Jahr 2004 in London vorgestellt worden. Die in Schweden aufgewachsene Haley war damals Mitte 20 und arbeitete in London als Assistentin für den 2016 verstorbenen britischen Film- und Theaterproduzenten Michael White. Harvey Weinstein sei ihr damals als Branchengröße bekannt gewesen, den sie bereits bei anderen Veranstaltungen zuvor gesehen hatte. Sie habe damals gehofft, eine berufliche Beziehung zu Weinstein aufbauen zu können, sagte Haley auf Fragen der stellvertretenden Bezirksstaatsanwältin Meghan Hast im Zeugenstand.

"Plötzlich fragte er, ob ich ihn massieren könnte"

Zwei Jahre nach dem ersten Kennenlernen habe sie Weinstein auf den Filmfestspielen von Cannes im Mai 2006 wieder getroffen, wo sie Interesse an einer seiner Produktionen bekundete, so Haley. Kurze Zeit vorher habe sie ihren Job bei White verloren, nachdem der ernsthaft erkrankt war. Haley sagte, sie sei zu dem Festival nach Südfrankreich in der Hoffnung gereist, dort neue berufliche Verbindungen knüpfen zu können. Auf einer Bootsparty sei sie Weinstein begegnet und habe ihn gefragt, ob er Arbeit für sie habe. Der Produzent habe sie daraufhin in sein Hotelzimmer eingeladen, dort könnten sie Geschäftliches besprechen.

Haley schilderte nun, sie habe dem Vorschlag zwar zugestimmt, das Treffen in dem Hotel in Cannes sei dann aber sehr rasch unangenehm geworden. "Plötzlich fragte er, ob ich ihn massieren könnte", sagte Haley. "Ich lehnte ab und sagte, er solle sich an die Rezeption wenden und nach einer Masseuse fragen." Er habe daraufhin gefragt, ob er sie massieren dürfe, was sie ebenfalls abgelehnt habe. Sie habe das Zimmer wieder verlassen und sei kurze Zeit später in Tränen ausgebrochen: "Ich fühlte mich einfach sehr dumm, dass ich so begeistert war, ihn zu treffen, und dann hat er mich so behandelt."

Eine junge Frau, die sich aus beruflichen Gründen auf ein Treffen mit Harvey Weinstein einlässt, dann aber von dem zumindest annähernd zu sexuellen Handlungen aufgefordert wird: So beginnen fast alle Schilderungen der im Fall Weinstein betroffenen Frauen.

Haley berichtete nun vor Gericht, sie sei nach der Begegnung mit dem damals noch erfolgreichen Filmproduzenten aus Cannes in der Überzeugung abgereist, es werde sich beruflich nichts weiter ergeben. Zu ihrer eigenen Überraschung habe Weinstein ihr dann aber bald einen Job in den USA als Produktionsassistentin bei der Castingshow Project Runway vermittelt, dem US-Vorbild von Germany's Next Topmodel, das ebenfalls von Heidi Klum moderiert wurde. Haley sei daraufhin mit einem Touristenvisum nach New York geflogen.

Nachdem die Staffel abgeschlossen und ihre Arbeit dort beendet war, habe Haley den Kontakt zu Weinstein aufrechterhalten. Der habe sie im Juli 2006 zu einer Filmpremiere in Los Angeles eingeladen. Am Abend des 10. Juli 2006, dem Tag vor der Reise nach L. A., habe Weinstein sie angerufen und sie gefragt, ob sie ihn in seiner New Yorker Wohnung in SoHo besuchen käme. Er habe sogar einen Fahrer geschickt, der sie zu ihm gebracht habe. Zu diesem Zeitpunkt, so Haley, habe sie die Einladung nicht für ungewöhnlich gehalten. Doch als sie die Wohnung betrat, "stürzte" sich Weinstein angeblich auf sie. Als sie sich ihm zu entwinden versucht habe, so Haley, habe Weinstein sie in sein Schlafzimmer geschoben.

"Ich fiel rückwärts auf das Bett, ich versuchte aufzustehen, doch er drückte mich nach unten", so Haley. "Ich habe während dieser ganzen Zeit ausgedrückt, dass ich nicht wollte ... Ich sagte nur: 'Nein, nein, nein. Ich möchte das nicht.'" Weinstein habe sie festgehalten und gewaltsam Oralsex an ihr ausgeübt, fuhr sie fort. Aus Verzweiflung habe sie Weinstein gesagt, dass sie ihre Periode habe, um ihn zum Aufhören zu bringen. Daraufhin soll er ihr Tampon "herausgerissen" und weitergemacht haben. "Ich habe mich geschämt", sagte Haley, "ich wurde vergewaltigt." Letztendlich habe sie Weinsteins Tun über sich ergehen lassen.

Haley gab gegenüber den Geschworenen in New York an, den Vorfall nie der Polizei gemeldet und nur einer Mitbewohnerin davon erzählt zu haben. Sie habe einerseits Angst vor den unmittelbaren Folgen gehabt, hätten US-Behörden davon erfahren, dass sie mit einem Touristenvisum in den USA gearbeitet hatte. Anderseits habe sie – ihrer Karriere wegen – eine freundschaftliche Beziehung zu Weinstein aufrechterhalten wollen.