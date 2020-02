Sigourney Weaver spielt in "My Salinger Year" von Philippe Falardeau eine strenge und leidenschaftliche Literaturagentin. © Philippe Bossé

Die 70. Berlinale beginnt mit einer ziemlich nüchternen Klarstellung. Noch bevor er sagt, wie sehr ihn Filme immer schon bewegt haben – Charlie Chaplins Lichter der Großstadt etwa oder das Epos Lawrence von Arabien –, noch bevor der Schauspieler und Jurypräsident Jeremy Irons also dieses Gefühl tiefen Berührtwerdens zum Maßstab seiner Juryarbeit erklärt, stellt er drei Dinge klar: Er sei gegen sexuelle Übergriffe und Gewalt gegen Frauen in jeder Form. Er befürworte gleichgeschlechtliche Ehen und hoffe, dass sie künftig in noch mehr Gesellschaften ermöglicht werden. Und er wünsche sich, dass jede Frau, die sich für eine Abtreibung entscheidet, diese auch legal und sicher durchführen könne. Es wirkt fast ein wenig steif, wie er diese Sätze aus seinem Ringbuch abliest. Es hat ihn umgetrieben, wie etliche Medien auf seine Berufung zum Jurypräsidenten reagierten wegen alter Aussagen, für die er sich längst entschuldigt hatte und die er heute nicht mehr machen würde. Umso entspannter lächelt Irons, als die anwesenden Journalistinnen und Journalisten sein Statement mit Applaus quittieren. Jetzt erst, scheint es, können er und die Organisatoren dieser Berlinale sich ganz den Filmen widmen.



Im offiziellen Wettbewerb um die Bären sind es in diesem Jahr lediglich 18 – eine kleine Handvoll weniger als in den vergangenen Jahren, was daran liegt, dass die neue Berlinale-Doppelspitze aus der geschäftsführenden Leiterin Mariette Rissenbeek und dem künstlerischen Leiter Carlo Chatrian Filme, die bisher "außer Konkurrenz" gelaufen waren, in sogenannte "Special Galas" ausgelagert haben. Die erste davon ist die Weltpremiere der Romanverfilmung My Salinger Year, mit der am Donnerstagabend das Festival offiziell eröffnet.

Es liegt ein Hauch Erwartung über dieser Berlinale. Ein bisschen so, wie man einen bekannten Ort nach einer Renovierung neu betritt: Es sind noch die Kinosäle des Berlinalepalasts und des Multiplex gleich nebenan – aber was wird man darin nun sehen? Einiges spricht für eine Rückbesinnung und Konzentration auf die filmischen Möglichkeiten des Kinos im engeren Sinne: So wird der komplette erste Jahrgang des Internationalen Forums von 1971 wiederholt, das einst aus Protest gegen einen allzu glitzernden Wettbewerb und zunächst außerhalb der Berlinale gegründet wurde. Daneben hat das neue Leitungsduo eine neue Reihe initiiert, die sogenannten Encounters, in der man ebenfalls explizit "ungewöhnliche Produktionen" zeigen will.



"Wir wissen doch alle, dass wir in schwierigen Zeiten leben"

Wird also mehr Mutiges, mehr Gewagtes zu sehen sein? Mit seiner Arbeit für das Filmfest Locarno hat Chatrian sich einen Namen als Kunstinteressierter, als echter Cinephiler und Filmkenner gemacht. Gefälligeres wie die Reihe "Kulinarisches Kino", die sein Vorgänger Dieter Kosslick eingeführt hatte, räumte er weg. Ihn interessiere mehr, sagte er bei der Programmvorstellung im Januar, wie Filmemacher sowohl auf persönliche Ängste als auch auf Sorgen über den Zustand der Welt reagieren. "Wir wissen doch alle, dass wir in schwierigen Zeiten leben", sagte er. Und: "Kino will ja immer die Wahrnehmung schärfen für die Welt, in der wir leben."

Doch der neue Leiter ist realistisch genug, um auch zu wissen, dass viele Menschen nicht nur in die Kinos und zur Berlinale strömen, um über ihre Sorgen und den üblen Zustand der Welt nachzudenken. "Welche Stars kommen?" sei eigentlich immer die erste Frage, die man ihm stelle, sagte Chatrian. Nun, wer kommt denn nur zu dieser Berlinale? Zur Eröffnung immerhin gleich Sigourney Weaver und Margaret Qualley (die jüngst als Hippie-Mädchen in Quentin Tarantinos Once Upon a Time in Hollywood zu sehen war), der kanadische Regisseur Philippe Faradeau und beinahe der gesamte Cast von My Salinger Year. Ein Glücksfall, wie sich schnell zeigt.

Der Film nach dem gleichnamigen (und autobiografisch gefärbten) Roman der Schriftstellerin Joanna Rakoff spielt Mitte der Neunzigerjahre in New York. Joanna (Margaret Qualley) verlässt nach einem Literaturstudium ihre kalifornische Heimat und ihren Freund, um in New York endlich ihren Traum zu verwirklichen, Schriftstellerin zu werden. Zwei Gedichte hat sie bereits publiziert und einen kleinen Preis dafür gewonnen. In New York nimmt sie aber zunächst einen Job als Assistentin einer berühmten Literaturagentin (Sigourney Weaver) an. Ihre einzige Aufgabe besteht darin, sämtliche Briefe, meist Fanpost, an den berühmten Autor J.D. Salinger (Der Fänger im Roggen! Franny und Zooey!) zu lesen, mit dürren Standardsätzen zu beantworten und dann zu schreddern. Seien sie auch noch so herzzerreißend oder – wie es mehrmals heißt – "quiet emotional", also still und gefühlvoll.