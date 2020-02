Burhan Qurbani, geboren 1980 in Erkelenz bei Aachen, studierte Spielfilmregie an der Filmakademie Ludwigsburg. In seinem Schaffen setzt er sich mit Rassismus und den Werten der deutschen Gesellschaft auseinander. Sein Diplomfilm "Shahada" lief 2010 im Wettbewerb der Berlinale, sein zweiter Spielfilm "Wir sind jung. Wir sind stark" eröffnete 2014 das Filmfest in Rom und die Hofer Filmtage. Beide Filme wurden mehrfach ausgezeichnet. Nun hat er Alfred Döblins Klassiker "Berlin, Alexanderplatz" interpretiert.

ZEIT ONLINE: Herr Qurbani, Ihr Film Berlin, Alexanderplatz feiert nun Premiere im Wettbewerb der Berlinale. Das Festival begann vergangenen Donnerstag unter dem Schock des rassistisch motivierten Attentats von Hanau. Wie haben Sie die vergangenen Tage erlebt?

Burhan Qurbani: Es fühlte sich für mich besonders nah an, weil ich in der Nähe von Hanau aufgewachsen bin, mein Vater hat fast zehn Jahre lang dort gelebt. Nah aber auch deshalb, weil diese Art des Massakers, des Terroranschlags, nun auch in Deutschland passiert ist. Es ist traurig, aber tragischerweise nicht überraschend. Was jetzt in Hanau geschehen ist, geschieht in den USA und anderen Ländern ständig.



ZEIT ONLINE: Sie haben mit dieser Art von Anschlägen gerechnet?

Qurbani: Ich mache ja seit Jahren nichts anderes, als mich damit zu beschäftigen, was in unserer Gesellschaft passiert, welchen Einfluss der Rassismus auf sie nimmt, wie ihre Werte dadurch gefährdet sind. Ich habe acht Jahre lang an einem Film gearbeitet, dessen Protagonist ein Zufluchtsuchender ist. Die Frage ist nur, ob wir noch rechtzeitig kommen und ob wir die Menschen erreichen, die wir erreichen müssen, damit so etwas nicht mehr vorkommen kann.

ZEIT ONLINE: Vor genau zehn Jahren waren Sie zum ersten Mal im Berlinale-Wettbewerb. Als damals jüngster Regisseur des Festivals zeigten Sie ihren Abschlussfilm Shahada, in dem Sie die Probleme junger Muslime in Berlin schildern. Erinnern Sie sich an die Reaktionen auf den Film?

Qurbani: Vor zehn Jahren habe ich die Kritiken gelesen, aber nicht die Kommentare. Da waren wir an einem anderen Punkt, die Diskussionskultur im Netz war noch anders. Unsere Gesellschaft polarisiert sich, das Netz gerät uns außer Kontrolle, es gibt Informations- und Kommunikationsbubbles, zu denen wir gar keinen Zugang mehr haben, in denen sich radikales Gedankengut potenzieren kann. Und wir stehen da und haben keine Diskussionskultur, die uns wieder an einen Tisch bringt.

ZEIT ONLINE: Unter dem Trailer von Berlin, Alexanderplatz auf YouTube finden sich auch rechte Kommentare, die Ihrem Film "Propaganda" und "Political Correctness" vorwerfen. Wie gehen Sie damit um?

Qurbani: Ich glaube ja tatsächlich an unseren Paragrafen fünf und an die Redefreiheit. Und dass man die auch nutzen soll. Die Frage ist, welchen Preis wir für diese Freiheit bezahlen? Wenn ein Teil des Preises darin besteht, von rechten Trollen im Netz beschimpft zu werden, dann zahle ich den. Weil ich nicht wüsste, wie man es anders kontrollieren soll. Kann es einen demokratischen Diskurs geben ohne das Recht auf Anonymität? Ich glaube nicht.

Ich wünschte mir eine Sprache der Uneinigkeit, dass man miteinander in Dialog treten kann, auch wenn man unterschiedlicher Meinung ist. Aber es ist eben so angenehm, wenn einem keiner widerspricht, wenn man immer Recht hat, egal, was man sagt. Und wenn man sich mit Menschen umgibt, die einen nie in die Verlegenheit bringen, sein Weltbild infrage zu stellen.

ZEIT ONLINE: Wo sehen Sie Ihre Möglichkeiten als Filmemacher?

Qurbani: Ich lade den Zuschauer ein in mein Haus, ins Kino, ich schicke ihn auf eine Reise, um ihm eine neue Perspektive zu geben, um Empathie zu empfinden für jemanden, den er so nicht kennt.

ZEIT ONLINE: Im Fall von Berlin, Alexanderplatz für Francis, Ihren Franz Biberkopf.

Qurbani: Ich habe mich entschieden, die Geschichte aus der Sicht eines Zufluchtssuchenden aus Westafrika zu erzählen, der in der Hasenheide mit Drogen dealt. Ich lebe schon sehr lange in der Nähe dieses gutbürgerlichen Parks, wo die Menschen mit ihren Kindern in den Streichelzoo und ins Freilichtkino gehen. Sie sehen dort die Männer, die mit Drogen dealen, und haben dann immer so ein beschissenes Ist-gleich-Zeichen im Kopf: schwarz = Drogendealer. Ich habe mich für diese Männer interessiert, ich habe über sie recherchiert, versucht, einen Film über sie zu machen. Gleichzeitig hatte ich das Gefühl, dass so ein Film wahrscheinlich versickern würde, er würde keine mediale Aufmerksamkeit bekommen. Und dann hat es 'Klick' gemacht und ich dachte: Was ist, wenn Du diese Geschichte mit dem Roman verbindest, den Du ohnehin schon die ganze Zeit im Hinterkopf hattest?

ZEIT ONLINE: Welchen Bezug hatten Sie zu Döblins Berlin, Alexanderplatz?