Die Redaktion des MDR-Sachsenspiegels hat für einen Bericht aus einem Bild das Gesicht von Hitler-Attentäter Georg Elser herausretuschieren lassen. In einer Moderation innerhalb eines TV-Beitrags über die Anti-rechts-Demonstration in Dresden ist an der Stelle, wo eigentlich die stilisierte Abbildung des Mannes zu sehen war, ein weißes Laken.

Bemerkt hatten das zuerst Twitter-Nutzer, der Spiegel berichtete dann zuerst darüber. Der MDR reagierte kurz darauf: Es gebe keinen redaktionellen Anlass für die Retusche, twitterte der Sender. Es sei ein Fehler in der Bildbearbeitung unterlaufen, den man zu entschuldigen bitte. Später erläuterte der Sender genauer, wie der Fehler zustande gekommen sei. Ein Grafiker habe auf der Suche nach einer Bebilderung für die Moderation versucht, das Foto so zu bearbeiten, "dass es in den dafür vorgesehenen Rahmen passte". Nach Senderangaben geschah die Retusche ohne Rücksprache. "Wir hätten aus redaktioneller Sicht diese Bearbeitung nicht geduldet." Journalistisch gesehen ist inhaltliches Manipulieren von Fotos oder Videos in Berichten unzulässig. Intern hatte der Vorgang auch Folgen: "Der Vorgang wurde heute mit dem Grafiker ausgewertet", schrieb der MDR.

Das Video der Sendung ist weiterhin mit dem retuschierten Bild ohne Hinweis auf der MDR-Website abrufbar. (bei Min 2:30), ein Foto des MDR zeigt das unretuschierte Bild.



In Dresden hatten am Samstag deutlich mehr als 2.000 Menschen gegen aus ganz Deutschland und mehreren europäischen Ländern angereiste Rechtsextreme demonstriert. Die Kundgebung hatte ein Dresdner NPD-Funktionär angemeldet. Der Zug musste aufgrund von Protesten und Sitzblockaden eine andere und kürzere Route nehmen als geplant. Die schätzungsweise mehr als 1.000 Neonazis konnten nicht wie geplant durch die Altstadt ziehen, sondern mussten am Rande der Innenstadt in Richtung Hauptbahnhof ausweichen.



Georg Elser war eine der wichtigsten Akteure des Widerstands gegen den Nationalsozialismus. Er präparierte in wochenlanger Arbeit im Münchner Bürgerbräukeller eine tragende Säule für die Aufnahme eines Sprengkörpers, der Hitler am 8. November 1939 töten sollte. Das Attentat misslang jedoch: Hitler verließ unerwartet nur wenige Minuten vor der Explosion den Versammlungssaal. Die Bombe tötete acht andere Menschen. Elser wurde gefasst und 1945 im KZ Dachau ermordet.