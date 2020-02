Angst ist eines der am häufigsten ästhetisierten Gefühle in der Kulturgeschichte. Ganze Genres wie der Horrorfilm oder die Gruselgeschichte beruhen darauf. Infektionsfiktionen wie in den Filmen Outbreak oder Contagation spielen erfolgreich mit der Angstlust der Zuschauer. Was aber, wenn es wie jetzt zum realen Ernstfall kommt: Ist unser Blick aufs tatsächliche Geschehen möglicherweise getrübt durch Bilder und Stimmungen aus all diesen Erzählungen?

Die Berichterstattung über die Ausbreitung des Coronavirus in den vergangenen Wochen erzeugte scheinbar vertraute Ausnahmesituationen: Menschen in Schutzanzügen, hastige Hamsterkäufe, bestürzt dreinschauende Politiker vor Bildschirmen mit Landkarten, die sich teilweise rot gefärbt haben. Das sind Bilder, die wir aus Filmen kennen und die weitere Bilder aus diesen Filmen herbeirufen. Um das Unsichtbare des Virus sichtbar, womöglich begreifbar zu machen, illustrieren wir unsere Ängste mit Versatzstücken aus erfundenen Geschichten. Die Überblendung von Fiktion und Realität ist ein Problem, denn diese Geschichten wurden entworfen, um uns zu spannungsvoll zu unterhalten, und nicht, um auf den Fall einer tatsächlichen Pandemie vorzubereiten, die ja vor allem klare Sicht und besonnenes Handeln erfordert.

Es ist eine seltsame und erschreckende Beobachtung, dass so gut wie jede menschliche Angst irgendwann zum Material für kulturelle Spiele wird. In China etwa wurde gerade das Videogame Plague Inc. verboten, das es den Spielern ermöglicht, einen Krankheitserreger zu verkörpern. Ziel ist die Auslöschung der Weltbevölkerung. Plague Inc. funktioniert wie ein klassisches Strategiespiel, allerdings bewegt man keine Armeen auf einer Weltkarte, sondern sorgt für die Verbreitung einer tödlichen Krankheit. Etliche Millionen Menschen haben Plague Inc. seit 2012 bereits gespielt, aber man würde doch zunächst davon ausgehen, dass zumindest jetzt, da eine reale Pandemie droht, die Menschen anderes im Sinn haben, als eine Pandemie zu spielen. Und doch: Das Gegenteil ist der Fall. Seit sich im Dezember 2019 die Erkrankung zunächst in China ausbreitete, wurde dort das Spiel erneut zu einem Bestseller. In den App-Stores schoss der Titel auf Platz 1. Ähnlich verhielt es sich bereits während der Ebola-Epidemie in Westafrika vor einigen Jahren. Auch in dieser Zeit stiegen die Verkaufszahlen des Spiels beachtlich an.

Die Entwickler des Spiels verkünden, Plague Inc. solle "realistisch" und "informativ" sein, und nicht dazu dienen, ernste Ereignisse zu dramatisieren. Aber es handele sich ja nur um ein Spiel; verlässliche Informationen über das Coronavirus solle man sich lieber bei der Weltgesundheitsorganisation holen. Hier deutet sich das schmutzige Geheimnis des Erfolgs von Plague Inc. an: Man kauft ein Spiel eben nicht in erster Linie, um sich zu informieren (dafür gibt es Bücher, Zeitungen und Wikipedia), sondern um unterhalten zu werden. Plague Inc. greift, wie andere Spiele dieser Art, das psychologische Phänomen der Angstlust auf und macht so kollektive Formen von Paranoia und Panik konsumierbar. Dabei handelt es sich um einen natürlichen und traditionsreichen Vorgang. Der Erfolg von Plague Inc. ist nur ein Beispiel für die seltsamen Windungen unseres kulturellen Appetits, etwa dass gerade die Dinge, vor denen wir am meisten Angst haben, uns dazu einladen, mit ihnen zu spielen, uns an ihnen zu ergötzen.

Der hehre Wunsch nach Katharsis?

Dieser rätselhafte Vorgang beschäftigt die Literaturtheorie seit ihrer Entstehung. Aristoteles erklärte die Tatsache, dass Menschen sich Tragödien ansehen, mit der kathartischen Wirkung von Mitleid (eleos) und Furcht (phobos), die die Zuschauer von unangenehmen Leidenschaften reinigen soll. Ein früher und einflussreicher Versuch, die peinliche Beobachtung zu erklären, dass Menschen einen Teil ihrer Freizeit investieren, um Erzählungen von schrecklichen Dingen zu genießen. Aber ob es wirklich der Wunsch nach Katharsis ist, der die Leute dazu bringt, sich jetzt ein Spiel wie Plague Inc. zu kaufen? Es gibt Anzeichen dafür, dass an den Entwicklern womöglich doch das Gefühl nagt, Teil einer frivolen Kultur zu sein, die sich zynisch am Leid anderer erfreut und damit auch noch Geschäfte macht. Für die Opfer von Ebola riefen sie zu einer Spendenaktion auf.

Dass Fiktionen den Schrecken genießbar machen, ist eine ständige Quelle kultureller Ängste, wie die zahlreichen Kontroversen um Gewalt in Büchern, Filmen, Serien oder Videospielen zeigen. Dazu gehört die Angst davor, Jugendliche könnten durch die fiktiven Taten zu realen Verbrechen verführt werden. Oder die Befürchtung, Menschen könnten abstumpfen gegenüber tatsächlichem menschlichen Leid. So wie der Ernstfall des Schreckens offenbar die Freude am Schreckensspiel erhöht, wird auch die Empörung über diese Spielfreude lauter.

Das Verbot von Plague Inc. in China ist Ausdruck dieser Empörung. Das mag daran liegen, dass man die Narrative kontrollieren möchte, die das Angstverhalten der Menschen beeinflussen. Wie wir uns fürchten, ist bedeutend. Die zahlreichen Bücher, Filme, Serien und Videospiele etwa, die sich mit den Themen von Infektion und Kontamination beschäftigen, haben einen großen Einfluss auf die Wahrnehmung eines Ereignisses wie der drohenden Corona-Pandemie.



Unsere Ängste werden nicht nur bebildert von kulturindustriellen Erzeugnissen der jüngeren Zeit. Auch Versatzstücke aus Klassikern tragen dazu bei, wie Giovanni Boccaccios Decamerone, dessen Rahmenerzählung darauf beruht, dass sich eine Gruppe von Menschen vor der Pest versteckt und sich zur Ablenkung gegenseitig Geschichten erzählt. Oder Albert Camus' allegorischer Roman Die Pest, der anhand eines Epidemieausbruchs politische und philosophische Themen verhandelt.