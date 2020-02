Es gehört zum Wesen eines Films, der heftig diskutiert wird aufgrund des Inhalts oder dessen, was man dafürhält, dass die Leistung der Schauspieler in den Hintergrund tritt. Was auch immer über den Film Joker in den vergangenen Monaten an Problematisierungen oder an Ablehnung zu hören war: Das grandiose Spiel von Joaquin Phoenix bleibt davon unberührt.

Seine Darstellung von Arthur Fleck, diesem sonderbaren Mann, der in den Wahnsinn stürzt, wurde verdient mit einem Oscar gewürdigt. Phoenix gibt diesem Außenseiter eine Physis, die blendend zu der sozialen Depravation dieser Figur passt: das leicht vom Gram, Ingrimm und Verlorenheit gebeugte Kreuz, die von Einsamkeit stumpfen, die vor Verzweiflung glühenden und oft einfach vom Leben leergeräumten Augen, mit denen Fleck in der Welt nur Demütigung erkennen konnte.



Es mag einer gewissen Regel von Hollywood gehorchen, dass schon die drastische körperliche Auszehrung eines seiner Stars bereits zur Preiswürdigkeit genügen. Die Intensität, mit der Phoenix seine Figur verkörpert, vom zwangsheiteren Clown, der das falsche Lachen im Falschen lacht, bis zur Irrsinnsgestalt, die sich in den Humorhöllen des Fernsehens selbst tauft, die vergisst man kaum wieder. Die beeindruckende Darstellung des Jokers durch Joaquin Phoenix beschäftigte viele jedoch weniger als der vermeintliche Inhalt des Films. Er wurde vorwiegend von amerikanischen, aber auch einigen deutschen Medien als Geschichte über gekränkte weiße Männlichkeit aufgefasst, die in der heutigen Zeit als unangemessen erscheine, da das reale Amerika ohnehin von weißer, gekränkter, brutaler Männlichkeit genug habe.

Es war interessant zu beobachten, wie ein inhaltlich höchst ambivalenter und ästhetisch kunstvoller Film auf eine Deutung verengt wurde, die in die hitzigen Diskursschleifen der Gegenwart passt. Ob der Film "gefährlich" sei, wurde gefragt, und ob er eine Heroisierung der Gewalt ist oder ein großes Identifikationspotenzial für reale sozial depravierte weiße Männer böte, die in Internetforen ihre bedrohlichen Fantasien erzählen oder gleich, motiviert von den im Film gezeigten Taten, selbst Amok laufen. Deshalb sei der Film, wie es heute oft heißt, "problematisch".



Wer richtet über Gut und Böse?

Nun ist ein Film nicht unbedingt daran kritisch zu messen, was seine dümmsten Zuschauer aus ihm machen können. Wenn Joker von einem männlichen, emotional verwahrlosten oder der Gewalt zugeneigten Teil des Publikums als Aufruf zur Tat verstanden werden kann, so würde dies ebenso für jeden Actionfilm gelten, der weitaus banaler ist als dieser Film von Todd Phillips. Joker ist auch weit entfernt von der archaischen Männlichkeitsesoterik aus Filmen wie Fight Club, der ja im Wesentlichen davon erzählt, dass ein Mann sich im Zustand der absoluten Entfremdung nur noch spürt, wenn er richtig aufs Maul bekommt.

So, wie die angestachelten Massen im Film einem Missverständnis erliegen, wenn sie dem Joker als antikapitalistischem Revoluzzer blind zujubeln und glauben, dass er ihnen zu irgendeiner höheren Gerechtigkeit verhülfe, so wäre es auch ein Missverständnis, davon auszugehen, ein Film würde die Radikalisierung zur Gewalt seiner (weißen, männlichen) Hauptfigur rechtfertigen, gutheißen oder zumindest entschuldigen, bloß weil er diese Radikalisierung zeigt, ohne in der Handlung eine moralische Instanz zu installieren, die darüber richtet. Batman ist aber noch nicht da, um dem Publikum die Arbeit abzunehmen, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Da muss das Publikum schon selbst zu Batman werden. Und das kann eben auch schiefgehen.



Vielleicht hat der Regisseur Todd Phillips ein wenig unterschätzt, dass Kunst im Allgemeinen zu einem Schauplatz diskursiver und politischer Wut geworden ist, die – so berechtigt sie oft ist – in diesem Fall den kritischen Blick etwas verstellt. Vielleicht hat er auch zu kokett mit diesen Diskursen gespielt. Vielleicht war es die Ästhetik des Sozialdramas, die manchmal vergessen ließ, dass hier ja eigentlich die Vorgeschichte eines Comicschurken erzählt werden soll. Dass der Film sich unbedacht mit seiner Figur solidarisieren oder Empathie wecken würde, lässt sich jedenfalls nicht sagen. Dafür sind die Unklarheiten zu zahlreich, die der Film bewusst setzt. Dafür hat er ein zu starkes Bewusstsein für die großen eindimensionalen Pathologisierungen und Psychogramme der Filmgeschichte, aus denen er ja laufend, mitunter parodistisch zitiert.

Angesichts der Schlussszene, in welcher der Joker einer Psychiaterin sein Leben erzählt, könnte man sogar glauben, die vorigen zwei Stunden Film seien bloß die Erfindung des Jokers selbst gewesen, eine gefällige Warumgeschichte, die eine Mediengesellschaft hören will, wenn jemand durchgedreht ist: von schlechter Kindheit, von zu viel Fernsehen und zu wenig Anerkennung, von der Existenz am Rand der Gesellschaft, von verlorenen Hoffnungen und der Summe aller Demütigungen. Und dann bringt er die Psychiaterin um.



An der Figur des Jokers gibt es nichts zu verstehen. Der Joker ist eine Spielkarte, die bereit liegt, um jede beliebige interpretatorische Leerstelle zu füllen. Das ist das Irritierendste und Beste an diesem Film.