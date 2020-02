"Dieser Film zeigt alles, was ich über das Kino denke", sagt Cristi Puiu ebenso kolossal wie lapidar über seinen jüngsten Film, der auf der Berlinale die neue Sektion "Encounters" eröffnet. Und wer schon einmal einen Film des rumänischen Regisseurs gesehen hat, für den ist das Grund genug, sich Malmkrog unbedingt anzuschauen. Der Film spielt fast dreieinhalb Stunden in einem luxuriösen russischen Landhaus um 1900. Der reiche Besitzer Nikolai hat eine Handvoll Freunde über die Weihnachtstage eingeladen, darunter einen Politiker, eine junge, gläubige Comtesse, einen schlachtenerfahrenen General und dessen Frau. Vordergründig verbringt die Kamera nur einen Tag mit ihnen: Sie essen zu Mittag, trinken Tee und später Cognac, dinieren, vor allem aber diskutieren sie: über das Wesen des Kriegs, über Moral, Europa, Religion und den Antichrist. Nur zweimal verlassen sie – ganz kurz – die Innenräume.

Doch die Linearität der Erzählung ist eine vorgetäuschte. Kleine Veränderungen in der Kleidung und im Dekor geben früh Hinweise darauf, dass dem nicht so ist. Es sind ganz feine Verschiebungen: Im Hintergrund steht mal ein Christbaum, mal nicht, Personen verabschieden sich und sind dennoch weiterhin zugegen, ganz zu schweigen von einem Gewaltausbruch in der Mitte der Filmzeit, der schwerwiegende Konsequenzen hat, im Folgenden filmisch aber völlig negiert wird. Mit diesem Kniff schärft Puiu die Aufmerksamkeit seiner Zuschauerinnen und Zuschauer und enthebt die Handlung gleichzeitig ihrer so eindeutig erscheinenden Verortung in Zeit und Raum.

Blindheit für die Weltläufte

Malmkrog ist nach dem rumänischen Dorf benannt, in dem das Herrenhaus steht und in dem die Dreharbeiten stattfanden, obwohl die Handlung in Russland spielt. Ein Trick, den er übrigens schon in seinem letzten Film Sieranevada anwandte: Auch jener war durch den Titel scheinbar willkürlich an einen Ort gebunden und wies damit einerseits auf das Reale der Handlung hin, gleichzeitig aber auch, weil weder die spanische noch die nordamerikanische Sierra Nevada das Geringste mit der Handlung zu tun hatten, auf etwas Allgemeingültiges. "Malmkrog", sagt Puiu, "ist ein Syndrom." Die Krankheit, an der beinahe alle Bewohner des Herrenhauses leiden, ist eine Blindheit für die Weltläufte bei gleichzeitig bewundernswerter Klarheit des Geistes.

Die langen Dispute, die die drei Frauen und zwei Männer führen, basieren auf zwei Texten des russischen Religionsphilosophen Wladimir Solowjow. Der Mann hatte, knapp formuliert, zu dem Zeitpunkt, als er sein Hauptwerk verfasste – Drei Gespräche über Krieg, Fortschritt und das Ende der Weltgeschichte mit Einschluss einer kurzen Erzählung vom Antichrist – eine ausgefeilt apokalyptische Weltsicht. Geboren in der Mitte des 19. Jahrhunderts, wohlhabend und christlich-orthodox erzogen, entwickelte sich Solowjow zu einem äußerst gebildeten und weitgereisten Mann. Als Schüler wurde er zunächst zum Materialisten und Atheisten. Während seiner Studien (der Naturwissenschaften, Sprachen und der Philosophie) fand er über Spinoza und Schopenhauer jedoch zum christlichen Glauben zurück und setzte fortan auf eine freie Theokratie. Er glaubte, die Kirche könne die Menschheit, ja die gesamte Schöpfung, zur Vollendung führen.

Solowjow war lange Jahre überzeugt davon, das Gute (im christlichen Sinne) und das Vernünftige würden menschliche Übel wie Krieg und Nationalismus besiegen. Ein geeintes Europa sah er – vor mehr als 120 Jahren – als zwangsläufige Entwicklung voraus. Nun, das Leben und Nachdenken ließen ihn seine Meinung ändern. Im Film sieht man mit den letzten Worten der Darsteller den Schwanz des Antichristen gleichsam über den nachtdunklen Garten schlagen.

© Jakob Börner Wenke Husmann Redakteurin im Ressort Kultur, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Puiu sagt, Solowjows späte Schriften hätten ihn seit seiner Jugend begleitet. Ihn habe beeindruckt, wie der Philosoph widerlege, dass es der Kirche möglich sei, den Menschen auf einen Weg zur moralischen Vollendung zu bringen, dass die Menschen ihren Nationalismus und ihren Rassismus zu überwinden in der Lage seien. Der Mensch, glaubte Solowjow, sei zwar frei in seinen Entscheidungen und imstande, Gutes zu tun. Er fürchtete am Ende seines Lebens jedoch, dass die Menschheit sich entschieden habe, auf den Abgrund zuzusteuern. Puiu sieht das ähnlich.