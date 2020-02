Die Liebe, der Tod, das Vergehen der Zeit, das Ende der Kunst und ihre Unsterblichkeit: Das sind die Themen, um die der Film Orphea von Alexander Kluge und Khavn kreist. Es werden allerlei antike Texte darin deklamiert zu Musik von Henry Purcell und Theodor W. Adorno; man bekommt aber auch ordentliche Orgien zu sehen mit nackten Menschen und Ziegenböcken; es gibt wunderbar scheußlich gesungene Lieder zu Leierbegleitung zu hören und medizinische Ratschläge zum Verhalten bei Schlangenbissen. Man könnte also sagen, dass für jeden Geschmack und jede Interessenlage etwas dabei ist.

Die Heldin des Films, Orphea, ist die weibliche Weiterentwicklung des antiken Orpheus. Dieser folgte bekanntlich seiner verstorbenen Gattin Eurydike ins Totenreich und konnte dessen Herrscher, Hades, mit herzerweichendem Leierspiel und Gesang dazu bewegen, die geliebte Frau mit ihm wieder zurück in die Menschenwelt gehen zu lassen. Leider missachtete er das Gebot, sich bis zum Erreichen der Oberfläche nach Eurydike nicht umzudrehen, weswegen diese ihm doch wieder entrissen wurde und in der Unterwelt endgültig verschwand.

Auch Orphea folgt nun ihrem verstorbenen Gatten – er heißt Eurydiko – ins Totenreich, dessen Eingang neuerdings in einem Slum in der philippinischen Hauptstadt Manila liegt. Sie findet ihn und befreit ihn mit der Kraft ihres Gesangs, und am Ende der Geschichte macht sie ihre Sache weit besser als das männliche Vorbild. Auch hat Orphea noch weitergehende Pläne: Sie will nicht nur Eurydiko ans Licht zurückholen, sondern sämtliche Toten, die den Hades bewohnen, also alle Menschen, die jemals gelebt haben. Sie will Unsterblichkeit für jedermann und jederfrau. Was sie einerseits mit den Biokosmisten verbindet: sowjetischen Wissenschaftlern, die in den Zwanzigerjahren nach einer Formel für das ewige Leben suchten. Sowie mit den Transhumanisten, die hundert Jahre später nun im Silicon Valley dasselbe Projekt verfolgen.



So geht es in Orphea in anderthalb Stunden einmal quer durch die Menschheits-, Kultur- und Göttergeschichte; und mittendrin sieht man die Heroine in tausend Gestalten: Lilith Stangenberg beim Deklamieren, Singen, Schreien und Suchen; als Orphea ebenso wie als alles, was sich in Orphea spiegelt; als staunende Schülerin der Mythologie – und als ihrerseits schreckenerregende und schönheitverschenkende mythische Figur. Ihr Regisseur Kluge schubst sie in den verschiedensten schlecht sitzenden Kostümen durch die Kulissen, doch Stangenberg weiß sich gegen den Schubser zu wehren. In einem Moment erscheint sie noch – in den von Kluge so geliebten Blue-Screen-Billigästhetik-Kulissen – als hilfloses Objekt des kontrollierenden Kamerablicks und des dazugehörigen Regisseurs und Gesprächspartners; doch im nächsten Moment reißt sie alles an sich und brüllt mit niederwerfender Intensität sogar den Höllenhund Zerberus nieder.

Der Filmemacher Alexander Kluge war schon 1971 bei der Berlinale im Forum vertreten. © Markus Kirchgessner

Stangenbergs Spiel ist sensationell; allein die Kraft, mit der sie die kleinen Kästen sprengt, in die Kluge sie zwängt, lohnt das Betrachten des Films. Es gibt in Orphea aber noch einen zweiten Sprengmeister: den philippinischen Filmemacher, Komponisten und Multifunktionsmusiker Khavn, der hier als Co-Regisseur wirkt – wie schon bei dem Film Happy Lamento, den Kluge und er im letzten Sommer herausbrachten. Khavn, geboren 1973 in Manila und mithin etwa halb so alt wie Kluge, ist in den letzten Jahren mit wild improvisierenden Experimentalfilmen bekannt geworden, die zumeist ohne Genehmigung in den Slums der philippinischen Hauptstadt gedreht wurden; er gibt aber auch dreizehnstündige Orgelkonzerte und spielt in der Band Bing Austria & the Flippin' Soul Stompers alte Soulklassiker aus den Sechzigerjahren nach.

Darum liegt der Eingang zum Totenreich in Orphea eben auch in einem Slum in Manila, und wer ihn sucht, kann schon einmal in einem Bordell mit russischen Prostituierten landen oder in einer Orgie, in der nackte und halbnackte, aber jedenfalls angemessen berauschte Menschen zu den trancehaft monotonen Orgelfiguren von Khavn alles schütteln, was sie besitzen. Wie in Happy Lamento sind Kluge und Khavn gerade in ihren Kontrasten ein perfektes Team: Wo Kluges Ästhetik sich vom Gezeigten immer auch distanziert, zeigt Khavn noch die irrsten Abschweifungen von der Realität mit hyperrealistischem Gestus – doch gleichen beide sich in der Vorliebe für assoziative Montagen. Vielleicht könne man sagen: So wie Kluge das Material für seine Montagen in Ideen findet, so ergeben sich die Ideen von Khavn aus der Montage des Materials.

Wer die Ideen überwindet und die Materie, der kann auch den Tod aufhalten, erfahren wir in diesem Film. Aber wie ist es mit dem Sterben der Kunst? In der römischen Variante der Sage kommt Eurydike durch den Biss einer Schlange zu Tode. Im Film erinnert sich Lilith Stangenberg an einen Satz von Ingmar Bergman aus den Sechzigerjahren: Die Kunst sei gestorben, die Filmkunst im Besonderen sei tot und die Kunst im Allgemeinen auch; wenn er an Kunst denke, dann denke er an die abgestreifte Haut einer Schlange. Was Stangenberg wiederum an ein eigenes Urlaubserlebnis erinnert: Auf Sardinien sei sie einst einer sehr schönen Schlange begegnet; aber ein Schäfer schlug diese tot, weil er glaubte, dass die Touristin sich vor ihr ängstige – zu Unrecht. Im Folgenden klärt ihr Gesprächspartner Alexander Kluge sie über die unterschiedlichen Gefährlichkeitsgrade von Schlangenbissen auf und am Ende erteilt Stangenberg dem Publikum einige Tipps, wie man sich am besten vor solchen schützt.

Bleibt freilich die Frage: Warum? Wenn die Schlange die Kunst ist, dann müsste doch jeder, dem das Leben und Weiterleben der Kunst am Herzen liegt, sich über einen ordentlichen Schlangenbiss freuen. Warum also die Warnung? Für die Rhetorik und Dramaturgie dieses Films ist das eine exemplarische Stelle: Die Metaphern, die er gebraucht, und Assoziationsketten, die er entwirft, sind gleichermaßen erhellend und brüchig, funkelnd und schief; man denkt gern an ihnen entlang, aber sollte sich davor hüten, sie zu Ende denken zu wollen.



Denn wenn man etwas zu Ende denkt, dann bedeutet das in der Welt von Orphea nichts anderes, als dass man mit seinen Gedanken für immer im Hades verschwindet.

Der Starttermin für "Orphea" in Deutschland steht noch nicht fest.