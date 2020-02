Ausgerechnet Joaquin Phoenix brachte es vergangenen Sonntag auf den Punkt. Als er seine Auszeichnung als bester Darsteller bei den Baftas, den britischen Filmpreisen, entgegennahm, lieferte er eine Dankesrede, die eine Mischung zwischen Schuldeingeständnis und Selbstanklage war. So sehr er sich freue, fühle er sich doch auch zerrissen, meinte Phoenix. Er sprach von der "klaren Botschaft", die an "People of Colour" gehe, dass sie nicht willkommen wären. Und er benannte sein eigenes Verwickeltsein: Er selbst sei ein "Teil des Problems". Die Rede kam ausgesprochen gut an – wohl umso mehr, weil mit Phoenix jemand die Missstände benannte, der sich sonst wenig äußert und im Gegenteil die Presse und ihre Mikrofone eher meidet.

Den Kontext seiner Eingeständnisse musste Phoenix interessanterweise gar nicht mehr benennen: Die Mitglieder der Britischen Filmakademie hatten in diesem Jahr noch ausschließlicher "weiß" nominiert, als das sowieso schon der Fall zu sein pflegt. Bei den Oscars, die jetzt am Sonntag verliehen werden, sieht es nur wenig besser aus: Zu wenig Diversität, zu wenige Frauen unter den Nominierten – vor und hinter der Kamera, und überhaupt überall, so wird dieser Tage wieder und wieder ausgezählt und beklagt. Und natürlich stimmt das alles. Aber wer etwas dagegen tun will, wie Phoenix das in London am Ende seiner Ansprache auch gelobte, der muss etwas genauer hinschauen.

Geschichten von und über "weiße Männer"

In den vergangenen Jahren stehen zwar immer wieder die auszeichnenden Gremien wie die amerikanische Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die die Oscars vergibt, unter Beschuss. Aber tatsächlich wählen deren Mitglieder erst am Ende aus, also aus dem, was schon gedreht worden ist. Dass es in acht von den neun für den Besten Film nominierten Werken in diesem Jahr um Geschichten von und über "weiße Männer" geht, scheint einerseits auffällig, es wäre aber andererseits auch dämlich, die Filme darauf zu reduzieren.

Im Grunde gehen die Nominierungen in Ordnung: Die technische Virtuosität des Kriegsdramas 1917, das eindringliche, und im übrigen ausgesprochen paritätische, Scheidungsdrama Marriage Story, die Hitler-Satire Jojo Rabbit, die ambitioniert Kinderfilmelemente und Groteske mischt, das elegant-dynamische Klassenkampfdrama Parasite, der Hollywood-nostalgische Once Upon a Time in Hollywood, der umstrittene Joker, der den Finger in die Wunde der aktuellen Polarisierungen zu legen scheint, das testosteron- und oktanreiche Autorennen-Drama Le Mans 66, Martin Scorseses ein Lebenswerk abschließendes Mafia-Epos The Irishman und natürlich auch die Literaturverfilmung Little Women, die eine Frauen-Mädchen-Geschichte für den heutigen Geschmack adaptiert. Diese Filme repräsentieren ein weites Spektrum an Themen, an Macharten und Handschriften.

Sicher, es gibt den einen oder anderen Film, den man auch noch gern unter den Nominierten gesehen hätte. Genannt werden dabei das chinesisch-amerikanische Familiendrama The Farewell oder Jordan Peeles Us mit seinem starken afro-amerikanischen Ensemble. Viele bedauern auch, dass Jennifer Lopez für ihren Auftritt in Hustlers übergangen wurde oder Eddie Murphy für seinen in der Netflix-Produktion Dolemite Is My Name oder auch Adam Sandler für Uncut Gems. Trotz alledem decken die Kandidaten die filmischen Höhepunkte von 2019 ganz gut ab. Anders gesagt: An den Vorurteilen einer Academy, die ein ums andere Mal die Leistung von Frauen und von People of Colour übersieht, liegt es nicht. Jedenfalls nicht nur.