Ich wünsche ebenfalls einen sehr wundervollen Abend. Die folgende Veranstaltung dauert knapp sechs Stunden. Also etwa ein Achtel „The Irishman“, wenn Sie es genauer wissen wollen. Kurzum: Es zieht sich. Aber ich habe Erdnüsse mit Schokolade, die ich fürderhin „Pralinen“ nennen werde (bekommen Sie mal richtige, anständige Pralinen an einem Sonntag), ich habe Hagebuttentee, ich habe eine Gesamtausgabe von Friedrich Hölderlin neben mir, weil nicht nur Oscar-Nacht ist, sondern auch Hölderlin-Jahr, und ich habe allen Berliner Nebelkrähen eine verhältnismäßig mondäne Käseplatte auf den Balkon gestellt, die auch da bleibt, falls Sabine sie nicht vorzeitig abräumt. Mein Name ist David Hugendick, und die meisten nennen mich auch tatsächlich so.