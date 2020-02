"Wieso laufen uns eigentlich immer die Kollegen weg?", fragt am Anfang von Totes Rennen (MDR-Redaktion: Johanna Kraus) Kommissarin Brasch (Claudia Michelsen). Der Magdeburger Polizeiruf vermisst mal wieder einen Mitspieler: Nach Heiko Drexler (Sylvester Groth) ist auch Dixie Köhler (Matthias Matschke) als Kompagnon von Doreen Brasch verschwunden.



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Das geschah sang- und klanglos im letzten Fall, weshalb nun noch mal drauf zurückgekommen werden muss. Und wer nach einer Antwort suchte auf die Frage der Kommissarin, der würde – bei allem, was wir nicht wissen über private Hintergründe und persönliche Motive – wohl nicht umhinkommen, zu sagen: wegen Fällen wie diesem (Drehbuch: Stefan Dähnert, Lion H. Lau). So richtig fetzt das alles nicht in Magdeburg.

Ein junger Mann, seines Zeichens Familienvater, ist tot. Milan Siebert war spielsüchtig und soll, zumindest nach Auskunft des LKA-Mannes Kehr, ein Zuträger der Polizei in Sachen Wettmafia gewesen sein. Die in einer Laube befragte Witwe (Anke Retzlaff) scheint erleichtert vom Ableben des Gatten, weil das eigene Besitztum nicht weiter für sinnlose Wetten verhökert werden.



Mama (Catherine Flemming) und Papa Siebert (der große Torsten Ranft) werden besucht, müssen vor allem aber trostlos sein, was auch mit ihrer Armut zu tun haben könnte. Ein von Martin Semmelrogge gespielter Kleingangster springt in den von Brasch aufgesuchten Wettlokalen herum. Außerdem macht der Polizeiruf Ausflüge zu einer Pferderennbahn und deren Besitzern, die finanziell nicht nur sorglos dastehen.



Es ist natürlich ein bisschen gemein, Totes Rennen auf diese Weise lustlos und unvollständig runterzuerzählen – das könnte man mit jedem Tatort aus Köln ebenso machen, schließlich wird an diesem Schauplatz auch nicht ein Feuerwerk an Erzähltechnik und Spannungsreichtum nach dem anderen abgefackelt. Aber immerhin stehen dort seit mehr als 20 Jahren zwei Gesichter rum, die aussehen, wie man sich die Krimireihe vorstellt.



1.000 Folgen "Tatort" Themenseite "Tatort" Alle ZEIT-ONLINE-Rezensionen, ZEITmagazin-Kritikerspiegel, Kartengeschichten und Analysen zum Sonntagabendkrimi finden Sie auf unserer Themenseite zum Tatort.

Das hat Magdeburg bislang nicht geschafft: Figuren zu produzieren, die man wiedererkennt, die eine angenehme Form von Vertrautheit vermitteln, auf die man sich vielleicht sogar freut. Totes Rennen erzählt eine Geschichte, die mit Blick auf die unterschiedlichen Figuren auf uninteressante Weise egalitär ist.

Keiner der handelnden Charaktere wirkt irgendwie spezifisch, selbst Semmelrogges Charge ist noch nicht mal eine. Als Darsteller des LKA-Manns Kehr wurde mit Michael Maertens zwar ein Mime verpflichtet, dessen Bekanntheit von den Scheinwerfern im Wiener Burgtheater angestrahlt wird. Aber die Zwielichtigkeit des korrupten Polizisten, der sich eigentlich selbst verhaften müsste, vermittelt sich nicht richtig.