Als das Präsidium der Académie des César, die die französischen Filmpreise vergibt, Mitte Februar für März seinen Rücktritt ankündigte, verbanden seine Mitglieder dies mit dem Hinweis, der Schritt sei nicht als Stellungahme zu Roman Polańskis Film J’accuse (dt.: Intrige) zu werten. Dessen zwölffache Nominierung war Anlass für die Kritik an der Akademie gewesen. Ziel sei vielmehr, hieß es in der Stellungnahme, "die Gelassenheit wiederzugewinnen und sicherzustellen, dass die Feier des Kinos eine Feier bleibt".



In welchem Maß die Debatte um Polańskis Film die Entscheidung des Präsidiums beeinflusst hat, bleibt unentscheidbar. Sicher ist, dass die rund viereinhalbtausend Mitglieder der Akademie vorab einem immensen politischen Druck seitens zivilgesellschaftlicher Gruppen ausgesetzt waren, die nicht die Qualität von Polański Film, sondern die Preiswürdigkeit seiner Person infrage stellten.



Ein offener Brief in der französischen Tageszeitung Le Monde, in dem 200 Künstler dem Gremium attestierten, "elitär und abgeschottet" zu sein, und eine breitere Repräsentation von Frauen sowie die Einführung von Urwahlen für die Besetzung der Akademie forderten, wurde von Protesten sekundiert, die sich direkt gegen Polański richteten. Ein Bündnis von neun feministischen Gruppen, darunter die Organisation Osez le féminisme, rief die Mitglieder auf, Polański keinen Preis zu verleihen, und proklamierte: "Wenn Vergewaltigung eine Kunst ist, gebt Polański alle Césars."

Am heutigen Freitag werden sie nun verliehen. Erst einen Tag davor hatte Polański angekündigt, trotz der zwölf Nominierungen für ihn und seinen jüngsten Film nicht zur Gala zu kommen. Er begründete das mit der "Lynchjustiz" durch Frauenrechtlerinnen.

Vorwürfe der Vergewaltigung

Ende vergangenen Jahres hatte die Französin Valentine Monnier den französisch-polnischen Filmemacher beschuldigt, sie 1975 während eines Skiurlaubs in dessen Chalet in der Schweiz vergewaltigt zu haben. Polański bestreitet die Vorwürfe. Welche juristischen Folgen sie haben werden, ist bislang offen.

Seit viel Längerem ist bekannt, dass Polański im März 1977 während eines Fototermins in der Villa seines Freundes Jack Nicholson ihrer eigenen Aussage nach die damals 13-jährige Samantha Geimer unter Drogen gesetzt und vergewaltigt hatte. Die Anklagepunkte der Vergewaltigung und des Drogengebrauchs wurden damals in der folgenden Gerichtsverhandlung fallen gelassen. Polański, der daran festhielt, dass der sexuelle Kontakt einvernehmlich gewesen sei, bekannte sich schuldig, Geschlechtsverkehr mit einer Minderjährigen gehabt zu haben.

Die Vereinbarung über den Strafantrag enthielt die Bestimmung, dass er sich in einem Staatsgefängnis einer 90-tägigen psychiatrischen Behandlung unterziehen sollte. Obwohl das Ergebnis dieser Untersuchung für Polański günstig ausfiel und die meisten Beteiligten eine Bewährungsstrafe erwarteten, setzte der Filmemacher sich während eines Aufenthalts in London 1978 nach Europa ab, um einer möglichen Haftstrafe zu entgehen. Die Produktionsweise seiner Filme, die seither sämtlich als europäische Co-Produktionen entstanden sind, hat auch damit zu tun, dass ihm im Fall des Wiederbetretens amerikanischen Bodens die Inhaftierung droht.

Wenn in der Debatte um die Verleihung der Césars die Kritik an der elitären Struktur der Akademie mit dem Vorwurf verbunden wird, diese huldige einem Vergewaltiger, wird damit zweierlei suggeriert: Zum einen, dass Polański der Prototyp jener mächtigen weißen alten Männer sei, deren Interesse die Akademie vertrete; zum anderen, dass zwischen dieser Interessenkonstellation und der stillschweigenden Duldung von Vergewaltigung im Filmgeschäft ein Zusammenhang bestehe. Nur fügen sich in diese Logik nicht alle Fakten.