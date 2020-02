Sven ist krank, schwer krank. Er ahnt, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Eine Knochenmarktransplantation hat er nicht vertragen, nach einem erneuten Zusammenbruch liegt er nun wieder im Krankenhaus und hat große Schmerzen. Er wimmert und weint laut. Die Tränen fließen ihm aus den Augen wie bei einem kleinen, entsetzlich verzweifelten Kind. Man sieht und hört, wie er leidet, unter den Schmerzen, aber vor allem auch unter seiner Angst. Wie Lars Eidinger das in dieser Szene in dem Film Schwesterlein spielt, bekommt man als gesunde Zuschauerin eine Ahnung davon, wie das irgendwann sein mag: sterben zu müssen.

Es ist furchterregend. Das empfindet auch Svens Schwester Lisa (Nina Hoss) so, die neben ihrem Bruder am Krankenbett sitzt und ihm beisteht, seine Stirn kühlt, eine ebenso rührende wie hilflose Geste. Die Angst vor dem Tod kann sie ihm nicht nehmen. Sie leidet ja selbst darunter. Das sieht man in einer weiteren Krankenhausszene. Da hat Lisa gerade eine durchwachte Nacht am Bett ihres Bruders hinter sich und ruft auf dem Handy rasch ihren Mann an. Ihre Stimme klingt kontrolliert, aber ihre Bewegungen sind fahrig. Alles an ihr befindet sich in Auflösung: die Haare, die Kleider. Während sie telefoniert, versucht sie gleichzeitig, sich einen Kaffee aus einem Automaten zu ziehen. Es klappt nicht. Da kommt ein Mann ganz höflich von hinten und sucht für sie die notwendigen Münzen zusammen, zieht ihr einen Kaffee und fragt dann ebenso schlicht, ob sie Zucker möchte. Diese kleine Hilfsbereitschaft, diese winzige Aufmerksamkeit auf ihre Person, lässt Lisa dann das erste Mal die Fassung verlieren – und endlich auch ihre Tränen fließen.

Die beiden Schweizer Filmemacherinnen Stéphanie Chuat und Véronique Reymond erzählen in ihrem Berlinale-Wettbewerbsbeitrag Schwesterlein die Geschichte des Zwillingspaares Lisa, einer Dramaturgin, und Sven, einem Schauspieler, und derer geschwisterlichen Verbundenheit. Lisa kümmert sich in Svens letzten Monaten um ihn. Bringt ihn von Berlin, wo er am Theater arbeitet, in die Schweiz, wo sie inzwischen mit ihrem Mann und den beiden kleinen Kindern lebt. Erzählt wird das Ganze aus Lisas Perspektive. Der kranke Sven braucht seine Schwester und sie kümmert sich um ihn. Dass Lisa ihren Bruder genau so braucht, auch davon handelt der Film.

Die beiden haben eine beinahe symbiotische Beziehung, wie sie zwischen Geschwistern, insbesondere Zwillingen, wohl häufig besteht. Vor allem, wenn die Eltern – so wird es in Schwesterlein angedeutet – narzisstisch oder abwesend waren. Für diese Verbundenheit haben die Autorinnen den beiden einen geheimen Code ins Drehbuch geschrieben: Manchmal knipst Sven abends an seinem Bett die Nachttischlampe an und aus, und diese Morsezeichen kann seine Schwester zuverlässig interpretieren. Oft genügen den beiden wenige Worte, um zu wissen, was der andere gerade braucht. Auch das stand sicherlich im Drehbuch. Wie Nina Hoss und Lars Eidinger jedoch einen winzigen Sekundenbruchteil vor dem Gesagten schon den Kopf wenden, bereits die Hand ausstrecken, im Spiel mit Lisas Kindern synchron agieren, zeigt noch viel subtiler, wie die beiden einander zugetan sind.

Im Film arbeitet Sven, wie früher auch Lisa, an der Berliner Schaubühne – genau wie ihre Darsteller Nina Hoss und Lars Eidinger. Thomas Ostermeier spielt den Regisseur David, unter dem Eidinger – im Film wie in Wirklichkeit – den Hamlet spielt. Das macht den Film nicht nur zu einem Vexierbild der Realität, sondern auch zu einer Betrachtung über die Schauspielkunst und ihre Bedeutung für die Künstler.