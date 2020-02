Als Besucherin des größten asiatischen Filmfestivals in der südkoreanischen Stadt Busan wählt man während des Fluges gerne das Gericht Bibimbap aus, zur Einstimmung auf die scharfe Kost. Kommt einem der Schriftzug CJ auf der beiliegenden Packung mit gekochtem Reis nicht irgendwie bekannt vor? Später im Kino erkennt man ihn tatsächlich wieder: Es handelt sich um das Logo einer bekannten Produktionsfirma. CJ Entertainment ist Teil eines großen Konzerns, der auf Lebensmittel, Pharmatechnologie und Homeshopping spezialisiert ist. Fast alle koreanischen Firmenkonglomerate (die sogenannten Jaebeols) betreiben solche Unterhaltungssparten, die rege im boomenden Kino-, TV- und Serienbusiness tätig sind.

Das Geschäft lohnt: Jedes Jahr entstehen Produktionen, die mehr als zehn Millionen Menschen sehen. 2019 brachte es etwa die Actionkomödie Extreme Job auf fast 17 Millionen Besucher. Dieser Film, in dem Polizisten ein Restaurant für frittiertes Hühnchen mit Bier übernehmen, um einen Drogenring auffliegen zu lassen, wurde also von jedem dritten Koreaner gesehen. An zweiter Stelle auf der Beliebtheitsskala folgte Bong Joon Hos Oscarkandidat Parasite, der weltweit sowohl das Publikum als auch die Kritik begeistert und den im eigenen Land 10,5 Millionen Menschen sahen.



Internationale Gäste im Schockzustand

Parasite markiert die Schnittstelle zwischen extremer Popularität und der Brutalität, die gewissermaßen zum Markenzeichen des südkoreanischen Kinos geworden ist. Seit Jahren versetzt dieses Kino die Gäste internationaler Festivals in eine Art Schockzustand: halb Erstarrung, halb Nachdenklichkeit. Welchen Nerv oder gar Zeitgeist treffen die Gewalteruptionen und unendlich einsamen Heldinnen und Helden? Wofür steht das Bild des Mannes, der mit verzerrten Zügen einen sich windenden Tintenfischtentakel verschlingt (in Old Boy von Park Chan Wook, 2003)? Was erzählen uns ein Mann und eine Frau, die sich gegenseitig mit Angelhaken ihre Genitalien zerfleischen (in Seom – Die Insel von Kim Ki Duk, 2000)? Und was wird eigentlich in den ausgedehnten Alkoholexzessen der liebeskranken Protagonisten des Regisseurs Hong Sang Soo verhandelt?

Solche Fragen gehen der Festivalbesucherin durch den Kopf, während sie mit der Rolltreppe in den sechsten Stock eines Busaner Kaufhauses fährt. In Südkorea befinden sich Kinos meist in den oberen Etagen gigantischer Einkaufskomplexe – Shopping und Filmbesuch werden hier gerne miteinander verbunden. Auf dem Busan International Filmfestival kann man sich einen Überblick über die einheimische Jahresproduktion einschließlich der Boxoffice-Hits verschaffen, wobei das Publikum während der Filme übrigens oft auf die Handys schaut, sich dann aber auch wieder mitreißen lässt und Szenenapplaus spendet. Etwa für eine computergenerierte Choreografie von durch die Luft fliegenden Schiffscontainern und Autos in Tsunami (2009). Der Film wurde als erster Katastrophenfilm Südkoreas vermarket und handelt von einem Sturm, der Autos und Container losreißt und auf die Badegäste am großen Strand von Busan zurasen lässt. Im Zickzack rennen die Menschen um ihr Leben und gegen den Wind an – ja, die Sequenz hat durchaus was von Klamauk.



Das Genrekino neigt in Südkorea zu hemmungsloser Übertreibung, überdehnt Spannungsbögen ins Dramatische, Szenen ins Sentimentale, Kitschige oder auch Komische. Ein Happy End hingegen gibt es nur sehr selten. Während die Katastrophe im amerikanischen Kino oft für die rührselige Wiedervereinigung von Familien sorgen muss, wird diese Hoffnung im Finale von Tsunami in einer letzten Flutwelle ertränkt. Zurück bleiben ein elternloses kleines Mädchen und die zerstörte Stadt Busan. Das ist keinesfalls ungewöhnlich.

Werden hier also Genrekonventionen auf südkoreanische Weise dekonstruiert und umgeschrieben? "Nein, wir lieben es einfach, zu leiden", sagt der in Seoul lebende Journalist und Filmkurator Jin Park. "Das Publikum identifiziert sich mit dem Leid der Heldinnen und Heldinnen und mit einem umfassenden Gefühl des Ausgeliefertseins. Schauen Sie sich unsere Geschichte an: Südkorea war entweder eine Marionette der Großmächte oder wurde von ihnen in Kriegen überrollt. Wir sind keine Siegernation," sagt Park.