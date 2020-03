Der Anfang von Die Nacht gehört dir (BR-Redaktion: Stephanie Heckner), dem neuen Tatort aus Franken, ist etwas irritierend. Man sieht ein Messer mit Blut, die Tatwaffe, und hört dazu eine Frauenstimme Sätze sprechen. Der letzte lautet: "Ich habe es getan." Das könnte man für ein Geständnis halten.



Ist es aber nicht. Sondern ein Bekenntnis, eine Bekräftigung, die zu den beiden ebenfalls von dieser Frauenstimme zuvor geäußerten Sätzen gehört: "Ich habe immer wieder gedacht, dass jeder Mensch immer wieder die Chance hat, richtig zu handeln. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum das einfach nicht passiert."



Damit ist dieser Tatort schon mal ganz gut eingeführt, denn Irritation ist sein zweiter Vorname. Wo man denkt, es handele sich um einen Krimi, verflüchtigt sich der Film ins Wolkig-Lyrische. Die Verhörten geben hier weniger Informationen von sich als Weisheiten aus, die man sich handgelettert auf den Unterschenkel tätowieren könnte: "Das Leben fließt."



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht".

Nur nicht mehr für Barbara "Babs" Sprenger (Anna Tenta), denn die ist tot, ermordet durch Stiche mit dem Sushimesser. In ihren eigenen vier Wänden, bessere Lage, viel Platz, weil die Hausherrin beschäftigt war in gehobener Position. In der Firma fanden sie alle nett, aber niemand wusste was über ihr Privatleben. Bis auf eine Kollegin, wie sich später herausstellt, Theresa Hein (Anja Schneider), wobei dann auch nicht so ganz klar wird, was die eigentlich wusste, was das Verhältnis der beiden war.

Die große Entdeckung im Privatleben, das Babs Sprenger nicht hatte, sind Dating-Portale. In Formaten älteren Zuschnitts wie etwa beim legendären Kommissar wären diese, hätte es sie in den schwarz-weißen Siebzigerjahren schon gegeben, natürlich umgehend ein Grund zur Totalbestürzung gewesen, die gleichzeitig alles erklärt hätte: Frauen, die sich in Dating-Portalen rumtreiben, können sich schlecht beschweren, wenn sie ermordet werden.

Ein wenig weht der faulige Mundgeruch dieser abgestandenen Moral noch hinein in Die Nacht gehört dir, etwa in der Weise, wie von Dating-Portalen gesprochen wird: arg abstrakt. Dann interessiert sich der Tatort (Buch: Max Färberböck, Catharina Schuchmann, Regie: Max Färberböck) aber gar nicht für diese Portale und auch nicht für das Privatleben von Babs Sprenger.



Es geht ihm vor allem darum über Liebe und Einsamkeit zu handeln auf eine versonnene Weise. Die schöne Kamera (Willy Dettmeyer), die Nürnberg gut und großstädtisch aussehen lässt, guckt in den blauen Himmel, Kommissar Voss (Fabian Hinrichs) flirtet am Anfang verdruckst mit der Honigverkäuferin (Maja Beckmann) rum, um danach seiner Kollegin Ringelhahn (Dagmar Manzel) ein paar Metaphern für das Glückgefühl hinzulegen, die sich gewaschen haben.



Von solchen Momenten will dieser Tatort erzählen, unterstützt von adäquater Musik. Was den Film nicht so stark umtreibt, sind Spannung und Psychologie. Der Täter Anton Steiner (Lukas B. Amberger) kommt zwar früh ins Bild auf seinem Moped, aber das Drama, das in ihm abgeht (er gibt Klavierstunden, ist aber an der Musikhochschule entgegen eigenen Angaben gescheitert), und das er angerichtet hat (den Mord), kommt eigentlich kaum vor.

Der Tatort agiert hier wie eine Schülerin, die keinen Bock auf Hausaufgaben hat: Statt einen Besinnungskrimi zum Thema Ghosting (abrupter Kontaktabbruch auf allen Kanälen in Zeiten dieser Dating-Portale) abzuliefern, malt er lieber schöne Bilder aus und hört stimmungsvolle Musik. Denn um die Verletztheit des jungen Anton Steiner zu verstehen, müsste man vom Verhältnis zu Babs Sprenger doch mehr wissen, als die paar Rückblenden preisgeben.



Schade ist, dass Die Nacht gehört dir die Arbeit nicht zeigt, die sich die Ermittler machen. Also wenn sie den Müll in der Umgebung der Opfer-Wohnung durchsuchen, wenn sie den Laden finden, in dem das Sushimesser gekauft wurde, oder, noch schwieriger, das Fotogeschäft, aus dem ein Billig-Bilderrahmen stammt – das alles bespricht und thematisiert der Film.



Nur man sieht halt nie, wie so was geht. Dabei könnte das doch aufregend sein, das Suchen, Nicht-fündig-werden, Weitersuchen. Vorgänge und Abläufe. Auch wenn die auf den ersten Blick nicht so viel hermachen wie das Blinzeln in den blauen Himmel, an dem das Glück hängen soll.