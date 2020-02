Party im Schwarzwald! Genauer gesagt: Es ist Fasnet im neuen Tatort: Ich hab im Traum geweinet (SWR-Redaktion: Katharina Dufner). Die "fünfte Jahreszeit" ist ein thematischer Klassiker nicht erst seit der legendären SDR-Folge Bienzle und das Narrenspiel von 1994, einer der letzten, sagen wir, Wegmarken des Subgenres dürfte Schmutziger Donnerstag in Luzern 2013 gewesen sein.

Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Schon vorher beschrieb Francois Werner vom tatort-fundus.de leicht gelangweilt, was den Karneval für den Krimi attraktiv macht: "Es muss unter den Drehbuchautoren ein ungeschriebenes Gesetz geben: der Verdächtige kann immer im Menschengetümmel flüchten, verkleidet sich und entwischt der Staatsgewalt – lustig ist das lange nicht mehr."



Im Schwarzwald ist es das aus anderen Gründen nicht, denn Ich hab im Traum geweinet variiert das Muster. Der Schutz durch Verkleidung hat mit dem Toten, den die Ermittlerinnen im Tatort brauchen, nichts zu tun. Auf den ersten Blick ist die Fasnet diesmal also nur Kulisse und damit Erklärung für den Exzess. Die beiden Kommissare Berg (Hans-Jochen Wagner) und Tobler (Eva Löbau) etwa kommen relativ spät und dann auch schon gut angetankt ins Spiel. Es wird aber munter weiter getrunken.



Krimi zu nennen, was in diesem Tatort der Fall ist, kommt einem fast ein wenig abwegig vor. Denn Jan Bonny (Regie, Buch mit Jan Eichberg) schert sich nicht um die Konventionen. Nach mehr als einer halben Stunde ist endlich jemand tot, liegt ein Richter (sieht man ihm nicht an: Andreas Döhler) namens Kiehl reglos im Hotelbett. Angereist war er mit seiner Frau Elena, damit die in einer angeschlossenen Klinik Schönheitsoperationen an sich vornehmen lassen kann (sieht man ihr nicht an: Bibiana Beglau). Die Zeit des Wartens wollte sich der fidele Richter mit der Krankenschwester Romy (Darja Mahotkin) verkürzen, bei der er früher schon Kunde war, als Romy noch als Sexarbeiterin in Karlsruhe wirkte. Wobei in diesem Tatort niemand Sexarbeiterin sagen würde.



Es ist leider so doof, wie es klingt. Dabei hat Bonny erstens vor anderthalb Jahren einen Münchener Polizeiruf vorgelegt, der bemerkenswert über den Zusammenhang von Verfassungsschutz und rechter Gewalt spekulierte. Und zweitens etwas, das man Stil nennen könnte: die Idee von einem Film, der nicht psychologisch oder kriminalistisch erzählt, sondern vor allem körperlich.



Und der schon deshalb, eben, Exzess hinkriegt – tatsächlich sind die ersten beiden Auftritte von Tobler und Berg auf ihrer Trinktour schön, weil man auch merkt, was diese Form des Drehens den Schauspielern an Freiheit verschafft. Schwierig wird es, wenn auch das Kommissarspärchen nackt im Bett landet. Denn nackt im Bett liegt der Film eigentlich die meiste Zeit. Und wenn er es nicht tut, dann redet er davon.

Dieser Tatort hat etwas Obsessives, was wohltuend ist erst recht nach der Fadheit, mit der letzte Woche Magdeburg von sich hin langweilte. Genau in dieser Wahrnehmung steckt aber die Gefahr, dass Ich hab im Traum geweinet sich die Geschichte seiner Dissidenz vom Gewohnten nur mehr über solche Ausschlüsse erzählt: dass der Film sich schon darin gefällt, zu machen, was andere nicht machen. Dabei ist rauchen im Bett keine Heldentat.



Serie "Der Obduktionsbericht" Serie "Der Obduktionsbericht" Alle Kolumnen von Matthias Dell und weitere Beiträge zum Sonntagabendkrimi finden Sie auf unserer Themenseite.

Gravierender aber ist, dass die Obsessionen des Tatort leider komplett uninteressante Effekte produzieren und darauf hinauslaufen, dass die Figuren sich alle gegenseitig fertigmachen – gewaltfreie Kommunikation steht hier nicht auf der Gästeliste. Das scheinbar Wilde, Unkonventionelle passt in die Streichholzschachtel ziemlich schematischer Geschlechterbilder. Frauen sind "Nutten", die so viel Spaß an männlichen Devotheitsfantasien haben, dass Romy selbst im Verhör nicht nüchtern Auskunft geben kann über ihre Sexarbeit, sondern diese Information mit einem flirtend behauchten "Da kommen Sie vielleicht von selbst drauf" für den Herrn Kommissar angeilen muss.



Und Männer leben ihre "Nutten"-Fantasien aus, zeigen aber, wenn die Gewalt nicht mehr als Teil eines einvernehmlichen, sexuellen Spiels begründbar ist, zur Sicherheit höchst romantische Gefühle. Das beste Beispiel dafür ist Burk Giebenhain (Ronald Kukulies), der ein Bekannter von Richter Diehl ist und ein gewesener Kunde von Romy und sich für den Vater ihres Kindes hält. Der schlägt der Frau gleich zu Beginn ins Gesicht, darf dem gefühlsdefizitären Kommissar am Ende aber vorwerfen, dass das alles nur aus innigster Zuneigung geschah: "Vielleicht kommen Sie auch mal in die Situation, dass Sie echte Liebe für einen Menschen empfinden." Echte Liebe geht durch das Schlagen – wer kennt es nicht?