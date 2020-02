© Paula Winkler

In dieser Episode beschäftigen sich die Schaulustigen mehr als sonst mit Fernsehen aus Deutschland. Passmann und Kalle diskutieren die Entscheidung des ZDF, Thea Dorn zur alleinigen Gastgeberin des Literarischen Quartetts zu ernennen, und weinen ein wenig den guten, schlechten Zeiten von Uwe Weidermann hinterher.



Tränen des Abschiedsschmerzes gibt es auch bei der Besprechung der zehnten und finalen Staffel der Comedy-Serie Pastewka, die die Schaulustigen insgesamt nur loben können – wenn auch die zehnte Staffel zumindest Kalle nicht vollends überzeugt hat, allerdings ist das Jammern auf hohem Niveau. Nicht ganz so hoch sahen Passmann und Kalle das Niveau der Netflix-Dokumentation Miss Americana – eine Art in die Länge gezogene Instagram-Story über die Musikerin Taylor Swift.

Vollkommen durcheinander brachte die Schaulustigen allerdings die zweite Staffel von Bad Banks. Das lag zum einen daran, dass die beiden nie so ganz verstanden haben, worum es eigentlich geht (irgendwas mit Geld), zum anderen aber leider auch daran, dass die Figurenentwicklung anders als in der ersten Staffel sehr lieblos gearbeitet wurde. Apropos lieblos: Germany's Next Topmodel läuft immer noch …