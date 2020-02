Der Stein, der in Josh und Benny Safdies Uncut Gems, diesem ungeschliffenen Rohdiamanten von einem Actionfilm, die Leute auf Trab hält, schließt in seinem Inneren die Menschheitsgeschichte ein. "Es heißt, man sieht das ganze Universum in ihnen, so alt sind sie", sagt Howard Ratner (Adam Sandler) andächtig über den schwarzen Opal, der in den Minen Äthiopiens zutage gefördert wurde.

Das neongrüne Glitzern des Steins, der am anderen Ende der Welt im New Yorker "Diamantendistrikt" auf dem Tisch liegt, wirkt fast wie ein CGI-Effekt. Unwirklich. Magisch. Ein Fluch.

Mit einem Computereffekt beginnt auch der Film der Safdie-Brüder, die seit ihrem Drama Good Times (2017) mit Robert Pattinson unter Starkstrom als neue Regie-Hoffnung im US-Kino gelten. Uncut Gems, deutsch Der schwarze Diamant, beginnt mit einem Zoom in die Struktur des titelgebenden Steins. Sein psychedelisches Schimmern zieht einen immer tiefer hinein in einen ständig morphenden Farbkosmos.

Doch die Vorwärtsbewegung erweist sich auf halber Strecke als Finte, tatsächlich bewegt sich die Kamera schon wieder hinaus. Bis man schließlich zu den erklärenden Worten eines Proktologen buchstäblich durch den Enddarm von Adam Sandler in die Welt geworfen wird. "Juden und Darmkrebs", meint Sandler im Film einmal. "Ich dachte, wir wären das auserwählte Volk."

Die Eröffnungssequenz von Uncut Gems sucht in der Filmgeschichte ihresgleichen: Der signature shot verbindet die aberwitzige Mobilität der Safdie-Filme mit dem abgründigen Humor der Brüder. Die "Safdies", wie sie von Fans nur genannt werden, machen ethnografische Filme über ein New York, das im Kino kaum zu sehen ist; die Filme von Noah Baumbach stehen am anderen Ende des gesellschaftlichen Spektrums.

Das Duo arbeitet bevorzugt mit Darstellerinnen und Darstellern aus den Milieus, in denen sie drehen – und stellen sie mit Stars vor die Kamera. Der Effekt ist in Uncut Gems frappierend. Plötzlich scheint Adam Sandler nur noch sich selbst zu spielen, während die Pfandleiher und Schmuckhändler, die Wettbürobetreiber und Schlägertypen aus dem "Diamantendistrikt" zu Stars werden.

Mit Uncut Gems werden die Safdies persönlich. Ihr Vater, ein syrisch-jüdischer Ur-New-Yorker, arbeitete an der Diamantenbörse in der Nähe des Times Square, die fest in jüdischer Hand ist. In allen ihren Filmen verschwimmen dokumentarische Nähe und Fiktion, aber die Safdies suchen immer einen Fixpunkt, einen Türöffner in ihre Welt, der größer sein muss als das Leben.

In Adam Sandler haben sie diesen Typen gefunden. Sandlers Karriere ist frustrierend, aber er hat sich in den vergangenen 20 Jahren zu einem Auteur von eigenen Gnaden entwickelt: mit demonstrativ unambitionierten Stoner-Komödien, die ein Coming-of-Age der Sandler-Figur vom passiv-aggressiven Kindmann zum Familienvater im Zustand ewiger Adoleszenz nachzeichnen.