Der Filmemacher Christian Petzold hat eine der besten Sexszenen des bisherigen Berlinale-Wettbewerbs gedreht: Die Historikerin Undine (Paula Beer) sitzt nachts mit ihrem Laptop am Schreibtisch in ihrer kleinen Mietwohnung und arbeitet an einem Vortrag über das Humboldt-Forum, den sie am nächsten Vormittag halten muss. Im Bett hinter ihr schläft Christoph (Franz Rogowski), in den sie seit Kurzem heftig verliebt ist. Nun wacht er auf und sieht seine Freundin im Nachthemd am Schreibtisch sitzen. Sie wendet sich ihm zu, umschlingt ihn mit ihren nackten Armen und will mit ihm zwischen die Laken sinken. Doch Christoph entwindet sich und sagt, er wolle lieber ihren Vortrag hören. Er liebt ihre Klugheit. Also erzählt ihm Undine im nachtdunklen Zimmer mit warmer Stimme von ihrem Wissen. Wie gesagt: hoch erotisch das Ganze.

Petzolds Undine ist eine moderne Frau. Und sie hat endlich einen Mann getroffen, der liebt, was sie ist: eine sinnliche Frau und ein Mensch mit einer anspruchsvollen Arbeit. Leider schleppt aber auch diese moderne Undine einen jahrhundertealten Fluch mit sich herum: Jeden Mann, der sie verlässt oder gar eine andere liebt, muss sie leider umbringen.

Dieser Mythos hat Petzold gereizt. Allerdings strebt er weniger eine romantische Aufheizung wie bei Ludwig Tieck oder Friedrich de la Motte Fouqué an, sondern einen Perspektivwechsel, wie ihn schon Ingeborg Bachmann in ihrer Erzählung Undine geht vollzog. Seine Undine will den Fluch brechen, ihr Schicksal selbst bestimmen, nicht mehr morden müssen, sondern gehen können und neu lieben. Sie will nicht mehr länger Phantasma, also Objekt sein, sondern endlich Subjekt werden.

Das sieht man dem Film an. Die Kamera (seit langen Jahren von Hans Fromm für Petzold) erzählt uns die uralte Geschichte aus Undines Sicht. Sie sieht die Männer weggehen oder auf sich zukommen, und die wenigen Male, in denen Undine selbst aus dem Bild verschwindet, dräut nichts Gutes.

Gleich in der ersten Einstellung wird Undine verlassen, worauf sie von ihrem künftigen Ex umstandslos fordert, dass er sie, bitteschön, wie versprochen für immer lieben möge, da sie ihn sonst umbringe. Doch er geht einfach trotzdem fort. Und so wie sie sich ein paar Filmminuten später auf die Suche nach ihm macht, ahnt man, dass es nicht das erste Mal wäre, dass Undine morden muss. Doch jetzt kommt ihr auf einen Schlag eine neue Liebe dazwischen (sehr buchstäblich mit einem berstenden Aquarium) und sie möchte fortan gerne darauf verzichten, noch einmal einen Mann zu töten.