Sechs Tage Stille sind auf Twitter eine Ewigkeit. Sechs Tage ohne ein Lebenszeichen von Tom Hanks, was in diesem Fall ausnahmsweise einmal eine gerechtfertigte Formulierung ist: Hanks hat seinen Followern in einem Twitter-Post am 12. März mitgeteilt, dass seine Ehefrau, die Schauspielerin und Filmproduzentin Rita Wilson, und er positiv auf das Coronavirus getestet worden seien, während sich die beiden in Australien zu Dreharbeiten aufhielten. Nun stecken sie dort fest.

"Wir Hanks", schrieb der Schauspieler über ein Foto von einem Mülleimer mit medizinischen Handschuhen darin, "werden nun getestet, beobachtet und isoliert, solange es die öffentliche Gesundheit und Sicherheit verlangen. Da kann man nichts anderes tun als von Tag zu Tag zu schauen, richtig?" Unterschrieben war die Botschaft mit der Abschiedsformel, die Hanks immer benutzt: "Hanx!" Also wie das amerikanische Dankeskürzel "Thanx!", nur ohne das T für Danke. Hanks und Wilson waren die ersten berühmten Menschen, von denen bekannt wurde, dass sie an Covid-19 erkrankt waren.

Zwischen dem 17. und 23. März, nach einigen launigen Tweets, darunter ein Dank an Helfer mit dem Foto eines Butterbrotes mit Vegemite darauf, einem nur Australiern als Köstlichkeit geltenden Brotaufstrich aus Hefe, dann eben: sechs Tage nichts. Keine Botschaft aus der australischen Corona-Quarantäne, kein weiterer dieser typischen kleinen Hanks-Witze wie der vom 17. März, als der Schauspieler den Zwischenstand des offenbar permanenten Gin-Rommé-Duells mit seiner Frau durchgab, er lag hinten. Man konnte sich Sorgen machen.



Unsere einseitige Beziehung zu berühmten Menschen

Und das ist ja eine merkwürdige Selbstbeobachtung: dass man sich Sorgen machen kann um zwei Menschen (um einen von beiden, Hanks, zugegebenermaßen noch ein bisschen mehr), die man nie getroffen oder gesprochen hat. Die absolut nichts mit dem eigenen Leben zu tun haben. Die halt berühmt sind, Hollywoodstars, und schon deshalb stets weit weg von einem selbst, nicht nur geographisch. Die nun von Deutschland aus betrachtet zugleich noch weiter weg sind als üblich, in Australien statt Los Angeles, und doch seltsam nah. Die irgendwo in einer bestimmt ganz schönen Behausung darauf warten, aus der Isolation entlassen zu werden – und bitte, bitte nicht an den Folgen einer Covid-19-Erkrankung sterben.

Die persönliche Beziehung, die wir zu Stars unterhalten, ist schon immer eine total einseitige gewesen. Die ohnehin komplizierte metaphysische Idee des Ruhms bekommt in diesen Corona-Tagen eine zuvor unvorhersehbare Wendung. Sie wirkt nutzlos, deplatziert, eigentlich sogar überkommen und egal. Und ist es gerade nicht.

Jetzt, da sich fast die ganze Welt in Quarantäne befindet und beinahe alle Menschen das gleiche Schicksal teilen, allein oder in sehr kleinem Familienkreis in den eigenen vier Wänden festzusitzen, ist so etwas wie die totale Äquidistanz entstanden, zumindest symbolisch: Wir scheinen alle gleich weit weg voneinander zu sein, exakt einen Videocall entfernt, egal wie groß die räumliche Distanz zwischen uns ist. Die physische Immobilität aller im Angesicht der alle bedrohenden Infektionserkrankung führt aber keineswegs dazu, dass plötzlich Gleichheit herrschen würde, ökonomisch und gesellschaftlich. Wir sind immer noch dieselben Menschen mit nur etwas anderen zusätzlichen Problemen seit Corona.

Die Kassiererin wacht morgens immer noch als Kassiererin auf (und muss sich von Berufs wegen neuer Gefahren aussetzen im sogenannten Kundenkontakt). Der Agenturchef leitet noch immer eine Agentur und kann das nun sogar im Schutze der eigenen vier Wände tun (aber womöglich hat er bald nichts mehr zu leiten, weil die Agentur keine Aufträge mehr bekommt). Und die mittellose Musikerin ist noch mittelloser denn je, daran ändern auch 10.000 Follower auf Instagram nichts, mit denen sie die eigene, derzeit ohne Auftritte vor zahlendem Publikum aber leider kaum mehr geldbringende Kunst teilen kann (und die staatlichen Hilfen von Bund und Ländern werden bei der Musikerin auch nicht für viel mehr als die Miete und die Supermarkteinkäufe reichen).

"Keep up the good fight!"

Ruhm kann man nicht essen. Ruhm ist nämlich nicht automatisch an Reichtum gekoppelt, daran haben auch die recht neuen, finanziell nur selten wirklich einträglichen Formen des Ruhms auf Social Media nichts geändert. Ruhm hilft aber selbst bei reichen Berühmten auch nicht gegen Ansteckung mit dem Coronavirus, wie man nun an Tom Hanks sieht: In dieser letzten Feststellung steckt eine zutiefst boshafte und vermutlich ziemlich weit verbreitete Verachtung, die schon in normalen Zeiten berühmte Menschen latent verfolgt. Auch Ruhm schütze einen am Ende nicht, glauben, ja hoffen offenkundig viele Nichtberühmte. Da zeigt sich: Ruhm mag einen nicht automatisch zu einem besseren Menschen machen – doch nicht berühmt zu sein, das macht einen ebenso wenig zu einem besseren Menschen.

Was aber, wenn es an dem Ruhm mancher Leute absolut gar nichts auszusetzen gibt? Gar nicht unbedingt, weil diese ihren vermeintlich dafür einsetzen, die Welt zu verbessern, indem sie zum Beispiel Spenden einwerben für gute Zwecke. Das ist, ob gewollt oder nicht, letztlich stets ein Ablasshandel: Der Berühmte entschuldigt sich für seinen Ruhm, so können wir Nichtberühmten ihn ertragen – den Berühmten wie die für manche sicher unerträglich unfair erscheinende Tatsache, dass wir anderen alle nicht berühmt sind. Auch wenn der Zweck der Weltverbesserung oft die Mittel heiligt, es steckt darin stets auch eine symbolische Transaktion zwischen Star und Publikum.

Tom Hanks tut auch gute Dinge. Er schenkt zum Beispiel den Mitgliedern des White House press corps regelmäßig eine neue Espressomaschine, zuletzt 2017 mit einem Begleitschreiben, in dem er den fiktionalen Superman-Journalisten Clark Kent zitiert: "Keep up the good fight for Truth, Justice, and the American Way. Especially for the Truth part." Natürlich lieben auch wir nicht amerikanischen Journalisten und Journalistinnen, die nie das Weiße Haus betreten und dort in der Kaffeeküche des Pressebereichs noch nie guten Espresso getrunken haben, dass Tom Hanks an uns denkt. Nein, nicht an uns direkt. An unsere Zunft. Auf dass wir die guten Kämpfe weiterführen für Wahrheit und Gerechtigkeit!