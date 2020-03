Der New Yorker Film- und Theaterschauspieler Mark Blum ist im Alter von 69 Jahren an den Folgen von Covid-19 gestorben. Das teilte die Schauspielergewerkschaft Screen Actors Guild mit. Seine Infektion mit dem neuartigen Coronavirus habe zu Komplikationen geführt, an denen der Darsteller gestorben sei.



Blum wurde mit Filmen wie Desperately Seeking Susan (1985) und Crocodile Dundee (1986) bekannt. Bereits in den 70er Jahren stand er auf der Theaterbühne. Außerdem spielte er regelmäßig in dem New Yorker Off-Broadway-Theater Playwright Horizons. Zuletzt war Blum als Buchhändler Ivan Mooney in der Netflix-Serie You zu sehen.

Das Playwright Horizons schrieb auf Twitter: "Danke für alles, was du für unser Theater gemacht hast, Mark. Wir werden dich vermissen." Dazu wurden einige Szenenbilder alter Bühnenstücke veröffentlicht.





Weltweit haben sich bereits mehr als 500.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert – mehr als 24.000 sind gestorben (Stand 27. März 2020). Das Virus kann zu eine Atemwegserkrankung mit hohem Fieber auslösen und zu einer Lungenentzündung führen. In mehr als 170 Ländern wurden bisher Infektionen bestätigt. Seit dem 11. März spricht die Weltgesundheitsorganisation (WHO) von einer Pandemie.