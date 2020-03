Nach dem Ende der TV-Aufzeichnung gibt es noch etwas Kulturkritik in Berliner Kürze. In der Schlange am Ausgang des Großen Salons im Berliner Ensemble sagt ein Mann aus dem Publikum: "Vorm Fernsehen kann man viel meckern." Das ist in dieser Stadt durchaus als Ausdruck höchster Zufriedenheit mit dem gerade live Erlebten zu verstehen.

Das bedeutet nun natürlich nicht, dass es vor dem Fernseher während der zweiten Neuversion des Literarischen Quartetts nicht trotzdem viel zu meckern gäbe. Immerhin war bereits der 2015 gestarteten ersten Neuauflage rund um den Literaturkritiker Volker Weidermann das Nichtgenügen doppelt eingeschrieben. War es den einen nicht mehr genug polemisches Temperament à la Marcel Reich-Ranicki, war es den anderen immer noch zu sehr klassischer Literaturbetrieb: zu elitär, zu steif, zu verkopft, auch zu weiß.

Nun, da unter Thea Dorn (die als Autorin regelmäßig in der ZEIT schreibt) statt der klassischen "Kritikerrunde" explizit ein monatlich mit drei literaturaffinen öffentlichen Personen neu besetzter "gesellschaftlicher Salon" stattfinden soll, kommt zumindest aus literaturkritischer Profi-Perspektive noch die Befürchtung hinzu, dass das Ganze schlicht zu dumm sein wird. Also: dumm im Sinne eines kategorienfernen emphatischen Geblubbers von Leuten, die zu Büchern und literarischen Texten nicht viel mehr zu sagen haben, als dass sie beim Lesen weinen mussten oder dass sie etwas "wahnsinnig berührt" habe. Oder dass etwas einfach ein "total wichtiges gesellschaftliches Thema" sei, "das uns alle angeht".

Ein ganz gedeihliches Gespräch

Die gute Nachricht: In dieser Folge eins nach Christine Westermann ist die Oprah-Winfrey-Sicht auf literarische Entdeckungen überhaupt nicht vertreten. Man versucht in 90-sekündigen Impulsen und anschließender knapp zehnminütiger Diskussion zu jedem der vier besprochenen Bücher aufrichtig, benennbare Gründe zu finden, warum etwas inwiefern gut oder schlecht ist. Das gerät in der Kürze der Zeit manchmal flach oder schief, und für die Sprache finden die Beteiligten (wie ja auch viele Literaturkritiker) keine wirkliche Sprache. Grundsätzlich ist es aber sogar so, dass während der Suche nach dem Warum auch die Nacherzählung des Was ein wenig auf der Strecke bleibt. Es empfiehlt sich also, vorbereitend schon einmal Zusammenfassungen der besprochenen Werke gelesen zu haben. Neben Moritz von Uslars Brandenburger Ortsbegehung Nochmal Deutschboden sind das der verschachtelte Roman Die rechtschaffenen Mörder von Ingo Schulze, Colm Tóibíns Orestie-Update Haus der Namen sowie die Neuauflage von Vicky Baums Vor Rehen wird gewarnt von 1929.

Das alles hat gewiss auch damit zu tun, dass hier Marion Brasch und Vea Kaiser einen Übergang von der Literaturkritik zur Promi-Runde schaffen, die als Schriftstellerinnen einen reflektierten Zugang zu literarischen Texten haben. Nimmt man nun noch hinzu, dass sich der dritte Gast, Jakob Augstein, ebenso redlich um Literatur bemüht, wie er durch ironische Scharmützel mit Thea Dorn routinierte Unterhaltung liefert, kommt in dieser konkreten Zusammensetzung ein gedeihliches Gespräch zustande, das sich aber nicht beliebig reproduzieren lässt.

Die Frage ist natürlich, ob damit der etwas tantige Plan eines "gesellschaftlichen Salons" aufgeht. Er geht schon auf, aber anders als vielleicht gedacht. Statt einer bildungsbürgerlich nostalgischen Rahel-Varnhagen-Referenz drängt sich das gesellschaftliche Außen massiv in den Vordergrund der Sendung. Nichts verweist nur auf sich selbst, alles wird vor allem im Kontext von Außenbezügen gelesen – Nochmal Deutschboden als Brandenburger AfD-Wählerkunde, Die rechtschaffenen Mörder vor dem Hintergrund der Frage, ob hier die Verbitterung von Nostalgikern schlüssig in den Rechtsextremismus führt, Vicky Baum im Kontext von MeToo. Und so weiter, und so fort.



Meilenweit entfernt vom ernsten Streit

Diese Bezüge sind nicht erzwungen, sie liegen überall nahe, die Fokussierung fällt aber auf. Es lässt sich darin ein durchaus zeitgemäßes Werben für komplexere Texte erkennen: In Zeiten, da mehr und mehr Leseimpulse themengetrieben sind und Buchverlage Leserinnen an digitale Debatten verlieren, wirkt es wie eine Form der Notwehr von Literaturbegeisterten, ihre Leidenschaft mit Großdiskursen zu verbinden und darüber wieder eine Aufmerksamkeit für Literatur zu schaffen.

Das ist absolut seriös. Ob es das genannte Ziel erreicht, ist aber überhaupt nicht gesagt. Denn auch wenn das hier ein schönes Stück weit entfernt ist vom oft künstlich ernsten Streit des Weidermann-Quartetts: Es ist eben auch meilenweit entfernt vom ernsten Streit. Literatur ist in dem referenzsatten Referenzrahmen, den die Anwesenden schaffen, auf besonders eklatante Weise nur Literatur. Ihr Mehrwert gegenüber der echten Welt scheint, böse gesprochen, darin zu bestehen, dass sie keinen Mehrwert hat, der über Bezüge auf diese echte Welt hinausgeht. Damit verweist alles aber am Ende nur wieder dorthin, wo doch erkennbar Leserinnen hergeholt werden sollen.

"Das Literarische Quartett" läuft am 6. März um 23 Uhr im ZDF. Online ist die Sendung bereits verfügbar.