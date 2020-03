Der Sänger Xavier Naidoo ist nicht mehr Jury-Mitglied in der RTL-Sendung Deutschland sucht den Superstar. Das bestätigte ein Sprecher des Fernsehsenders der Nachrichtenagentur dpa. Naidoo war in den sozialen Netzwerken wegen eines Liedes kritisiert worden, in dem er unter anderem singt: "Ich hab' fast alle Menschen lieb, aber was, wenn fast jeden Tag ein Mord geschieht, bei dem der Gast dem Gastgeber ein Leben stiehlt, dann muss ich harte Worte wählen. Denn keiner darf meine Leute quälen." Wer das Video wann ins Netz stellte, ist unklar.

Nachdem der Fernsehsender RTL ihn zu einer Erklärung aufgefordert hatte, hieß es in einem Beitrag auf Naidoos Facebook-Seite, seine Aussagen seien absolut falsch interpretiert worden. Rassenhass und Fremdenfeindlichkeit seien ihm völlig fremd, auch wenn er sich zuweilen emotional künstlerisch äußere. "Ich setze mich seit Jahren aus tiefster Überzeugung gegen Ausgrenzung und Rassenhass ein. Liebe und Respekt sind der einzige Weg für ein gesellschaftliches Miteinander", wurde der Sänger dort zitiert. Zu den Hintergründen und der Entstehung des Videos stand nichts in der Erklärung.

RTL genügte diese Erklärung offenbar nicht: "Er bleibt dem Sender viele Antworten schuldig, zudem sind weitere Videos aufgetaucht, die in eine ähnliche Richtung gehen", hieß es in einer Stellungnahme des Senders. "Wir sind Verfechter der Meinungsfreiheit. Dazu gehört aber auch, dass wir jede Form von Rassismus und Extremismus entschieden ablehnen", wurde Geschäftsführer Jörg Graf zitiert. Die aufgetauchten Videos hätten RTL "massiv irritiert".



Naidoo wurden bereits in der Vergangenheit Antisemitismus und Homophobie vorgeworfen.