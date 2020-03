Dem Late Night Berlin-Moderator Klaas Heufer-Umlauf wird nach Fake-Vorwürfen ein Journalistenpreis aberkannt. Das gehe aus einem mehrheitlichen Beschluss des Jury-Teams hervor, teilte das medium magazin mit. Es handelt sich um dessen Preis für die "Journalistinnen und Journalisten des Jahres". Der 36-Jährige war in der Kategorie Unterhaltung auf den dritten Platz gewählt worden. Die Preise für das Jahr 2019 waren im Februar verliehen worden.

Das Reportageformat STRG_F des Norddeutschen Rundfunks (NDR) hatte zuvor Vorwürfe gegen Heufer-Umlauf und seinen Kollegen Joko Winterscheidt erhoben: Demnach setzten sie offenbar Schauspieler in ihren Einspielfilmen ein, obwohl die Geschehnisse als spontan und echt dargestellt würden. Als ein Beispiel wurde ein angeblicher Fahrraddiebstahl in der Sendung Late Night Berlin angeführt, die von Heufer-Umlauf auf ProSieben präsentiert wird.

Heufer-Umlauf äußerte sich in seiner Show zu den Vorwürfen und bat für Fehler um Entschuldigung: "Vieles, was in Fernsehstudios passiert, und vieles, was in dieser Reportage aufgezählt wurde, ist völlig zu Recht Teil einer Inszenierung namens Entertainment, die das Ziel verfolgt, Witze möglichst gut zu erzählen, Sie zu unterhalten und abzulenken und das ist auch genau gut so. Trotzdem - und das will ich hier klar und deutlich sagen - sind wir in einzelnen Fällen über dieses Ziel hinausgeschossen." In seinen Formaten gehe es nicht um klassischen Journalismus, sondern um Unterhaltung.

Als Begründung für die Aberkennung des Preises hieß es beim medium magazin, das Format Late Night Berlin habe "in einigen Beiträgen Authentizität nur vorgetäuscht und auf die notwendige Transparenz verzichtet". Solche "Fakes" würden dem Journalismus schaden und sich nicht mit den Kriterien, die der Auszeichnung zugrunde lägen, vertragen.

Seit 2004 wird der undotierte Preis von einer unabhängigen Fachjury in mehreren Kategorien verliehen. Ausgezeichnet werden dabei Journalisten und Journalistinnen, die besondere Themen und Trends aufgreifen oder durch Recherche oder redaktionell-strategischer Leistung auffallen.