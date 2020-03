Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Wo sind all die Leute hin Seite 2 — Unproduktivität als Lebenselixier

Filme leben von Menschen und zeigen ihr Leben. Doch es ist ein fundamentales Missverständnis, das Menschenleere im Film immer eine Apokalypse bedeute. Es entspringt den Anfängen des Kinos. Die Klassiker des Großstadtfilms der Weimarer Republik erschlossen, gerade weil es Stummfilme waren, präzise und experimentierfreudig den Alltag der demokratischen Massengesellschaft, die das traditionelle Bürgertum aufzulösen begann. Filmemacher wie Walter Ruttmann, Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer und Billy Wilder zeigten Städte als Orte wimmelnder Geselligkeit, wo Menschen unterschiedlicher Milieus arbeiten und sich amüsieren. Ständig begegnen und versammeln sie sich, getrieben von Hektik, Langeweile oder Neugier, sie trennen sich und verbinden sich immer wieder neu. Diese Filme inszenierten die Lebendigkeit öffentlicher Räume, weil sich in ihnen die neue politische und individuelle Freiheit so bildstark ausdrückte.

Angesichts solcher Bilder einer freien Öffentlichkeit war es folgerichtig, dass Filmemacher Überwachungs- und Notstandsstaaten als Abfolge menschenleerer Szenen fantasierten. In den dystopischen Thrillern, von George A. Romeros Crazies (1973) bis zu Danny Boyles Zombie-Apokalypse 28 Days Later (2002), gleichen sich die Bilder: Das öffentliche Leben steht still, Menschen gibt es draußen nur als Tote oder in Form von Hygienebeamten mit Atemschutz, die Straßen desinfizieren und Leichen entsorgen. Erst die Wiederholung dieser Bildsprache begünstigte das Missverständnis, Menschenleere bringe immer Unmenschlichkeit zum Ausdruck.

Achtung: Bilderfalle!

Wer das glaubt, tappt in eine Bilderfalle, die den Blick für die Vielfalt menschenleerer Filmszenen verstellt. Deutlich wird das an Michelangelo Antonioni, einem der bedeutendsten Regisseure menschenleerer Bilder. Durch den Neorealismus geschult, beschäftigte er sich zunächst mit dem genauen Registrieren menschlicher Handlungen, insbesondere der Arbeit. Seine Filme seit den späten 1940er-Jahren waren Panoramen unterschiedlicher Arbeitsgesten, in denen sich soziale Milieus spiegelten. Die entlang des Po lebenden Bauern und Kleinstädter zeigte Antonioni ebenso wie die großstädtischen Straßenkehrer, das aufstrebende Unternehmertum im Norditalien der Nachkriegszeit (Chronik einer Liebe, 1950) und das städtische Fabrikproletariat (Der Schrei, 1957).

Doch spätestens mit Die Nacht (1961) begann Antonioni, die Menschen aus seinen Filmen buchstäblich wegzuräumen. Die Bilder des urbanen und bäuerlichen, prosperierenden und armen Lebens, die der Neorealismus mit soziografischer Genauigkeit unterschied, ähnelten sich plötzlich auf gespenstische Weise. In L’Eclisse (deutsch: Liebe) von 1962 bewegen sich Monica Vitti und Alain Delon durch ein menschenleeres Rom. Die vereinzelten Passanten wirken wie Reste einer abgebauten Kulisse.

Doch anders als in dystopischen Filmen gibt es hier keine Spuren der Vernichtung und des Todes. Im Gegenteil, die italienische Hauptstadt ist wie blank geputzt, alles ist noch da, aber nichts scheint mehr benutzt zu werden. Straßen, Cafés, Gärten und Landschaften bieten sich in ihrer Schönheit und Verlassenheit einem Leben an, das nicht mehr lebt. Offensichtlich ebenso wenig wie die Menschen. Diese wissen in ihren Zimmern miteinander so wenig anzufangen wie mit ihren Büchern, Kleidern und Möbeln – Relikte eines bürgerlichen Wohlstands, der nur noch angeschaut, aber nicht mehr genossen wird.

Volle Innenräume, leere Außenräume

Der Kontrast zwischen vollen Innenräumen, leeren Außenräumen und zur Dekoration erstarrten Wohnungen begegnet bei Antonioni immer wieder. Die rote Wüste (1964) zeigt das Industriegebiet um Ravenna als Relikt einer erstorbenen Produktionsweise, bei der Arbeiter Maschinen bedienen, von denen niemand weiß, was sie produzieren. Großstadtstraßen, Kanäle, Landschaften wirken entsiedelt, nur eine Party auf einem Hausboot, zu der die Protagonisten zufällig zusammenkommen, steigert sich zum Rausch. Auch Blow Up (1966), Antonionis berühmtester Film, zeigt ein leeres London, in dem nur noch die Clubs voll sind und durch dessen leere Parks ein Fotograf ein vereinzeltes Liebespaar verfolgt, wobei er (scheinbar) das Opfer eines (scheinbaren) Mordes vor die Linse bekommt, der niemals aufgeklärt wird und vielleicht auch nie stattgefunden hat.