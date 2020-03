"Ich versuche, mich nicht zu viel zu bewegen", ist der erste Satz, der in der vierteiligen und vierstündigen Dokumentarserie Hillary fällt. Die Protagonistin spricht ihn eigentlich ins Unreine, ein Outtake, Material, das beim Drehen vorkommt, wenn nach dem richtigen Bildausschnitt, der adäquaten Kameraposition gesucht wird. Hier könnte der Satz aber als Motto für das gelten, was die Serie erzählen will: die Geschichte von Hillary Clinton.

Denn in dieser Geschichte, so wie die Dokumentaristin Nanette Burstein sie entwickelt, geht es um den Spielraum, den die US-amerikanische Politikerin zeitlebens nicht hatte. Hillary entwirft die gescheiterte Kandidatin der letzten US-Präsidentschaftswahl als Frau in einer männerdominierten Welt. In der sie es niemanden recht machen kann, weil sie immer "zu" sein wird: zu emotional oder zu kalt, zu treu oder zu untreu – bezogen auf die Affären ihres Mannes, von dem sie sich nie getrennt hat, was vermutlich aber eben auch keine Wahl gewesen wäre, die ihrer Karriere weitergeholfen hätte.

Hillary arbeitet sich weitgehend chronologisch durch das Leben der 1947 in Illinois geborenen Demokratin. Bereits an der Highschool lernt sie die Verhältnisse kennen, gegen die sie immer wieder ankämpfen wird. Als sie für den Posten der Schülersprecherin kandidiert, sagen ihr die Jungen, Mädchen würden nie gewinnen. Der Junge, der in das Amt gewählt worden war, kam aber zu ihr, um zu fragen, ob sie die Arbeit für ihn machen würde. Was sie tat, weil sie es interessierte.

An solchen bitteren Ironien mangelt es nicht im Leben von Hillary Clinton. Als junge Anwältin ist sie Teil des Komitees, das das Impeachment-Verfahren gegen Richard Nixon organisiert. Was sie dort über die juristischen Details lernt, hilft ihr später wiederum im selben Verfahren gegen ihren Mann, nachdem dieser seine Affäre mit Monica Lewinsky, der Praktikantin im Weißen Haus, eingestehen musste.

Auf dem College tritt Hillary Rodham, wie sie vor der Heirat heißt, dann erstmals mit den politischen Fähigkeiten öffentlich hervor, die ihren Aufstieg befördern. Als Sprecherin der Studierenden soll sie eine Rede halten, verwirft das Skript aber kurzerhand, um auf den Senator zu reagieren, der vor ihr gesprochen hatte in großem Einverständnis mit den bestehenden Verhältnissen. Die Studentin, die durch die Bürgerrechtsbewegungen der Sechzigerjahre politisch geprägt ist, verlangt daraufhin Bewegung – dass Politik heißen müsse, das Unmögliche möglich zu machen.

Diese Rede, die ihr Beachtung in überregionalen Zeitungen bringt, ist filmisch dokumentiert. Das Archivmaterial aus Clintons Karriere bildet eine von drei Ebenen der Dokumentarserie. Die andere ist exklusives Footage, das während der Kampagne zur Präsidentinnenwahl 2016 gedreht wurde – eigentlich mit dem Ziel, eine Erfolgsgeschichte belegen zu können. Burstein montiert es nun mit den Interviews, die sie mit Hillary Clinton, ihrem Mann, ihrer Tochter und den Mitarbeitern führen konnte.