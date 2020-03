Die vergangene Woche könnte aufgrund der Coronavirus-Pandemie und ihrer Auswirkungen auf die Unterhaltungsindustrie als eine der einschneidendsten in der Geschichte Hollywoods gelten. Täglich stapeln sich die Ankündigungen über Filmstarts, die verschoben, Kinos, die geschlossen, Produktionen, die eingestellt wurden, und ja, auch darüber, wie es den Promis derzeit geht. "Die gesamte Produktion und Entwicklung wurde eingestellt und scheint sich in einer Warteschleife zu befinden, bis jeder ein besseres Gefühl für den Zeitplan und die Auswirkungen der Pandemie bekommt", erzählt ein amerikanischer Drehbuchautor und Produzent, der sich in seinem Apartment in Los Angeles eingebunkert hat. Vor dem Ausbruch des Virus hatte er eine Serie für Hulu in der Pipeline, wie man das hier nennt. Jetzt ist alles ungewiss. Es werden immer noch kreative Gespräche geführt, aber die sonst so wichtigen Treffen laufen jetzt telefonisch ab und es wird kein Geld ausgegeben. "Grünes Licht für Projekte gibt es derzeit keines."

Für die Filmindustrie Hollywoods, wie für so viele andere Branchen, werden die nächsten Monate zur Zerreißprobe. Wann werden wir wieder ins Kino gehen können? Werden sich die Menschen nach vielen Wochen der Selbstquarantäne und des Social Distancing wieder trauen, nebeneinander in einem geschlossenen Saal zu sitzen und dieselbe Luft zu atmen? Oder werden mehr Menschen zu Hause bleiben und an ihren Fernsehern und Tablets kleben? Und was wird mit all den Filmen passieren, deren Starts auf unbestimmt verschoben sind?

Das Coronavirus könnte die Branche "für immer verändern", schreibt das US-Branchenblatt Variety. In Zahlen ausgedrückt: Die Einnahmen an den US-Kinokassen sanken am vergangenen Wochenende auf einen Tiefstand, der seit mehr als 20 Jahren nicht mehr erreicht worden war. Sie stürzten auf 55,3 Millionen US-Dollar ab, den niedrigsten Stand seit September 2000. Hollywood Reporter rechnet damit, dass Hollywood in diesem Jahr aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus in Film und Fernsehen einen Verlust von 20 Milliarden US-Dollar erleiden könnte.



Wen juckt Kino, wenn Menschen sterben?

In gewisser Hinsicht ist es natürlich mitten in einer globalen Pandemie unglaublich seltsam, über die Folgen für Hollywood nachzudenken. Wen juckt Kino, wenn Menschen sterben? Nichtsdestotrotz werden die Entscheidungen der nächsten Wochen nicht nur die Zukunft der Traumfabrik bestimmen, sondern auch einen schwer einschätzbaren Einfluss auf persönliche Schicksale und die Filmwirtschaft insgesamt haben. Es gibt schließlich Crews, Regisseure, Schauspieler, Lichtmeister, Drehbuchautoren, und viele andere, die plötzlich keine Arbeit mehr haben. Die Studios haben viel Geld für Werbung ausgegeben für Filme, die jetzt sechs Monate oder länger nicht in die Kinos kommen. Und frustrierte Kinobetreiber, die sich bereits in einer prekären Lage befinden, fragen sich, ob sie ohne Blockbuster und großes Publikum überleben können.

Während also Arnold Schwarzenegger mit seinem Zwergpony Whiskey und seinem Esel Lulu in einem zugegebenermaßen niedlichen Video auf Twitter die Menschen dazu auffordert, in ihren vier Wänden zu bleiben, leiden viele Menschen, wenn jetzt das Geschäft in Los Angeles zum Stillstand kommt: South by Southwest, das Film- und Musikfestival, wurde abgesagt. Die CinemaCon-Konferenz in Las Vegas, bei der viele der großen US-Studios der Kinogemeinschaft ihre großen Filme präsentieren, wurde abgesagt. Am späten Donnerstag berichtete Deadline, dass NBCUniversal die Produktion von 35 TV-Serien eingestellt hat.

Disney sah sich gezwungen, seinen lang erwarteten Mulan-Live-Action-Film vom 27. März auf unbestimmte Zeit zu verschieben und diverse Produktionen abzubrechen. MGM und Universal waren führend bei der Entscheidung, den neuesten James-Bond-Film Keine Zeit zu sterben bis Ende November zu verschieben, ein Schritt, der Schätzungen zufolge vermutlich 30 bis 50 Millionen US-Dollar Verlust bedeuten wird. Für den ursprünglichen Starttermin im April wurde eine gewaltige Werbemaschinerie aufgefahren, von der Veröffentlichung von Billie Eilishs Titelsong bis zu Daniel Craigs TV-Auftritten.

Die Entscheidung, den internationalen Start eines solchen Blockbusters zu verschieben, würde kein Studio auf die leichte Schulter nehmen, aber viele Hollywood-Produktionen sind vom lukrativen chinesischen Markt abhängig und Ende Januar wurden alle Kinos im Reich der Mitte geschlossen. Die nordamerikanischen Kinokassen brachten im vergangenen Jahr 11,4 Milliarden US-Dollar ein, während die chinesischen 9,2 Milliarden US-Dollar einnahmen. Doch der chinesische Markt wuchs schneller als der Markt in Nordamerika. China hätte die USA also bald übertreffen sollen, das ist nun aufgrund des Virus zumindest in diesem Jahr unwahrscheinlich geworden.

Viel härter schien die amerikanischen Kinofans am vergangenen Mittwochabend freilich die Nachricht getroffen zu haben, dass Tom Hanks und seine Frau Rita Wilson positiv auf Sars-CoV-2 getestet wurden. Am gleichen Abend hielt Donald Trump eine Rede an die Nation, doch die Worte des Schauspielers schienen für viele Amerikaner viel mehr Gewicht zu haben als die Worte ihres Präsidenten. Tom Hanks, Amerikas Schatz, hat Corona? In gewisser Weise markierten diese News einen Wendepunkt. Sie ließ das Virus manchen Amerikanerinnen und Amerikanern nicht nur realer erscheinen, sondern es dämmerte ihnen, dass das Coronavirus keine politische Agenda hat, keine persönlichen Vorlieben und natürlich auch keinen Halt vor oscarprämierten Hollywoodstars macht.