Die kommenden Wochen werden hart für Familien: Wenn Kitas und Schulen schließen, und Eltern zum Teil von zu Hause arbeiten müssen, braucht man Beschäftigung für die Kinder. Aber welche der unzähligen Serien und Filme, die für Kinder und Jugendliche auf Streamingplattformen und Mediatheken bereitstehen, soll man auswählen? Wir haben ein paar Empfehlungen aus der ZEIT ONLINE-Redaktion und von Autoren gesammelt.

In unserer monatlichen Kolumne "Hildegard von Binge" finden Sie außerdem unsere Serientipps für Erwachsene.



Kindergartenalter (3 bis 5 Jahre)





"Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig" (ab 3 Jahren)

Die einzelnen Folgen der Zeichentrickserie von Andreas Hykade beginnen alle gleich: Tom will unbedingt ein Erdbeermarmeladenbrot mit Honig essen, denn das ist nun mal seine Leib- und Magenspeise. Und alle Episoden enden mit dem Satz: "Und so hatte Tom schließlich ein HALBES Erdbeermarmeladenbrot mit Honig und es schmeckte ihm so gut, als wäre es ein Ganzes gewesen." Alles, was dazwischen passiert, ist sehr unterhaltsam und abwechslungsreich und erzählt viel vom Leben und Teilen.

(Katharina Schuler)

"Tom und das Erdbeermarmeladenbrot mit Honig" läuft auf Netflix und YouTube

"Trudes Tier" (ab 3 Jahren)

Das titelgebende Tier ist ein riesiges Etwas mit der Seele eines Dreijährigen. Trotzphasen und überbordende Begeisterung liegen daher nah beieinander. Behütet wird das sanfte Monster von der rothaarigen, seltsam alterslosen Trude, die hier als ein Hybrid aus Mutter, Schwester, Freundin und Erzieherin agiert. Liebevoll und eher etwas zum Runterkommen.

(Carolin Ströbele)

"Trudes Tier" ist in der ARD-Mediathek und auf Netflix abrufbar.





"Mr. Bean" (ab 4 Jahren)

Rowan Atkinsons Clips sind wunderbar eingängig für Kinder der verschiedensten Altersstufen. Und für Erwachsene sind die Mr. Bean-Episoden ein nostalgischer Ausflug in ein Great Britain, das es so nicht mehr gibt.



(Carolin Ströbele)

Zahlreiche Folgen von "Mr. Bean" sind auf Amazon Prime abrufbar.

"Die Winzlinge – Operation Zuckerdose" (empfohlen ab 5 Jahren)

Die wunderschöne Welt eines Nationalparks haben die französischen Filmemacher Hélène Giraud und Thomas Szabo mit lustigen, animierten Insekten bevölkert. Ein einflügliger Marienkäfer und eine Ameisengruppe entdecken im Wald eine vergessene Zuckerdose und erleben fantastische Kämpfe und Abenteuer. Ein Actionfilm ohne Worte.

(Carolin Ströbele)

"Die Winzlinge – Operation Zuckerdose" ist auf Amazon Prime abrufbar.

"Die Sendung mit der Maus" – demnächst täglich

Der Sonntagvormittagklassiker, Rettung aller verschlafener Eltern, kommt ab Mittwoch, 18. März, täglich im WDR. Maus und Elefant sind außerdem in der ARD-Mediathek abrufbar.

"Auf dem Weg zur Schule" (ab 5 Jahren)

Gerade wenn man selbst nicht zur Schule gehen kann, ist es ganz interessant, zu erfahren, welches gefährliche und ermüdende Abenteuer der Schulweg in anderen Ländern sein kann. Der Dokumentarfilmer Pascal Plisson hat Kinder in Marokko, Indien, Argentinien und Kenia begleitet, die zur Schule reiten, sich vor Elefanten in Acht nehmen müssen oder den klapprigen Rollstuhl des Bruders durch einen Fluss schieben. Weil alles synchronisiert ist, man die Kinder also gewissermaßen Deutsch reden hört, kommen sie einem unglaublich nah vor, auch wenn ihr Leben ein ganz anderes ist.

(Katharina Schuler)

"Auf dem Weg zur Schule" ist auf Amazon Prime abrufbar.