Keine Schule, keine Kita, Spielplätze gesperrt – natürlich gucken die Kinder in Ausnahmezeiten wie diesen mehr Fernsehen. Wir haben da ein paar Tipps.



Kindergartenalter (3 bis 5 Jahre)

"Tumble Leaf"

(Freigegeben ab 0 Jahren, empfohlen ab 3)

Nick ist ein kleiner blauer Fuchs, der in einer WG mit vier Hühnern in einem gestrandeten Schiff lebt. Jeden Morgen wirft ein Krebs einen Gegenstand in Nicks Schatzkiste, und Nicks Erlebnisse drehen sich dann um genau diesen Gegenstand. Das kann ein Ball, eine Taschenlampe oder auch eine Sprungfeder sein. Gemeinsam mit seinen Freunden Emily, Hannes und Rick erkundet Nick, was es mit diesem Gegenstand auf sich hat und wie man damit spielen kann. Die Animationsserie ist im Stop-Motion-Verfahren gedreht, die Figuren sind also Puppen. Sowohl die Figuren und die Kulissen sind fantasievoll und detailreich gestaltet.

Die Folgen sind 24 Minuten lang, jede Folge enthält zwei Geschichten. Die Geschichten sind abgeschlossen.

"Tumble Leaf" läuft auf Amazon Prime Video.

"Puffin Rock – Oonas und Babas Insel"

(Freigegeben ab 0 Jahren, empfohlen ab 4)



In dieser irischen Animationsserie erkunden das Papageientaucher-Mädchen Oona und sein kleiner Bruder Baba ihre Welt. Auf der Insel, auf der sie mit ihren Eltern leben, erleben sie kleine Abenteuer mit ihren Freunden, die Robben, Zwergspitzmäuse, Eulen oder auch Einsiedlerkrebse sind.

Einerseits geht’s natürlich um Erfahrungen aus Kindersicht – Mut, Angst, Selbstständigkeit –, andererseits aber auch um den Lebensraum Küste. So wird ganz nebenbei ökologisches Wissen und Zusammenhänge vermittelt. Dass die Serie so leicht und spielerisch wirkt, hat auch mit dem Erzähler zu tun – der kommentiert die Erlebnisse von Oona und Baba nämlich kumpelhaft, nicht allwissend. Und manchmal liegt er auch völlig falsch mit dem, was er erzählt – was Kinder lustig finden. In der deutschen Version wird er von Christian Ulmen gesprochen. Für das erwachsene Auge wirkt die Animation anfangs etwas einfach (das kitschige Titellied am besten einfach ignorieren), Kinder sind aber sehr schnell fasziniert.

Die Folgen sind 20 Minuten lang, jede Folge enthält drei Geschichten. Die Geschichten sind abgeschlossen.



"Oonas und Babas Insel" läuft auf Netflix.