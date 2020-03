Wäre dies ein Film, hätte er ein offenes Ende, denn keiner weiß, wie die Geschichte ausgehen wird. Vergangene Woche hatten die Kinos noch gehofft, mit Hygienemaßnahmen und reduzierten Ticketverkäufen durch die Coronazeit zu kommen. Diese Woche nun müssen sie in etlichen Bundesländern schließen. Vorerst soll die Quarantäne anhalten. Etliche Verleihe verschieben die Starttermine ihrer angekündigten Filme: entweder auf ein konkretes Datum oder gleich vage. Entertainment One, der Verleih der deutschen Großproduktion Berlin Alexanderplatz, berät zur Stunde, ob sein auf der Berlinale gefeierter Film wie geplant am 16. April anlaufen soll – oder eben wie so viele andere erst später.

Denn klar ist: Wenn keiner ins Kino geht – weil es geschlossen ist oder weil man Kontakte vermeiden will –, ist dies nicht nur für die Kinobetreiber, sondern auch für die Verleiher eine Katastrophe. Zwar spielt die sogenannte Zweitauswertung eines Films, also die Einnahmen über DVD-Verkäufe oder -Verleihe und über Downloads und Streaming, eine immer größere Rolle in der Kalkulation jeder Produktion, aber ganz ohne Kinoauswertung geht es noch keinesfalls, denn noch immer bringt das Kino etwa zwei Drittel der Einnahmen an einem Film. Wie wird also das restliche Kinojahr in Deutschland aussehen?

Weltweit am selben Tag starten – nur an welchem?

Zunächst muss man sich klar machen, wer eigentlich darüber entscheidet, ob und wann ein Film anlaufen wird. Im Falle einer deutschen Produktion wie Berlin Alexanderplatz, Undine oder Berlin, Berlin kann darüber der deutsche Verleih entscheiden, was für die beiden Letztgenannten bereits geschehen ist: Sie werden später starten. Das gilt im Grunde auch für kleinere Produktionen oder sogenannte Arthouse-Filme. Selbst wenn sie international produziert wurden, werden für solche Filme in der Regel die Rechte vom Weltvertrieb individuell, also national verkauft. Der Rechteinhaber kann dann auch selbst entscheiden, wann sein Film in seinem Land am besten anlaufen sollte. So soll das schwedische Drama Über die Unendlichkeit von Roy Andersson in Deutschland nun nicht wie geplant am 19. März, sondern erst im September starten.

Großproduktionen, vor allem amerikanische, britische und internationale Koproduktionen, haben jedoch häufig sogenannte Day and Dates-Termine für ihren Start. Das bedeutet, der Film wird weltweit am selben Tag starten: James Bond ist so ein Fall. Keine Zeit zu sterben war denn auch einer der allerersten Filme in der aktuellen Krise, für die der Weltverleih eine Startverschiebung ankündigte - weltweit. Um einen neuen Termin nennen zu können, müsste man jedoch wissen, wann denn das Coronavirus als besiegt gilt und Social-Distancing-Empfehlungen oder gar Quarantänen aufgehoben werden – von China bis Brasilien. Da das derzeit kaum einer sicher sagen kann, hat sich der Verleih für einen sehr späten Start in diesem Jahr entschieden: Erst am 12. November soll der neue Bond in die Kinos.

Die Bond-Crew konnte sich damit relativ geordnet vor dem Virus zurückziehen. Einen weiteren Blockbuster, A Quiet Place 2, die Fortsetzung des Horror-Überraschungserfolgs A Quiet Place aus dem vorletzten Jahr, hat es hingegen quasi mitten im Vorspann erwischt. Der weltweite Start sollte am 19. März erfolgen. Am 8. März feierte der Film in New York schon mal Premiere. In einem etwas weniger glamourösen Rahmen als geplant, denn ursprünglich sollte diese während des renommierten Tribeca-Filmfestivals stattfinden, das jedoch wegen des Virus abgesagt wurde. Der Film ist also bereits von Kritikern und Fans gesichtet worden. Der Start wurde jetzt dennoch auf "unbestimmt" verschoben. Der Regisseur John Krasinski schrieb auf Instagram zwangsoptimistisch, er hoffe dennoch, dass die Menschen den Film gemeinsam im Kino erleben möchten. Das eigentliche Problem benennt er nicht: dass die Zuschauerinnen und Zuschauer dann von Spoilern so erlahmt sein werden, dass sie den Film lediglich irgendwann streamen oder womöglich gar nicht mehr schauen.