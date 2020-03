Die Lindenstraße zelebriert ihren Abschied so, wie man es von ihr erwarten durfte: mit einem Fest im griechischen Lokal Akropolis. Dort, wo schon so viel gefeiert wurde: Hochzeiten, Taufen, Silvesterpartys. Noch einmal kommt die Nachbarschaft in dieser letzten von 1.758 Folgen zusammen, nicht nur die aktuellen Bewohnerinnen der Lindenstraße, auch viele ehemalige. Dann ist Schluss, nach 34 Jahren. Ohne Cliffhanger.

Schon vor drei Wochen, in Folge 1.755, hatte die Lindenstraße noch, wie man es von ihr erwarten durfte, eine Protestnote zelebriert. In Folge 1.755 kettet sich Murat Dağdelen (Erkan Gündüz) an die junge Linde auf der Straße. Er will verhindern, dass sie gefällt wird. Eigentlich geht es aber um viel mehr, es geht im Grunde um einfach alles in dieser Szene, und das auf mehreren Ebenen: Es geht um den Fortbestand von Murats Shisha-Bar, um die Verdrängungspraktiken des Bauunternehmers, die ihn in seiner Existenz bedrohen. Es geht auch um den Baum, der den Plänen ebenfalls im Weg steht. Vor allem aber geht es darum, das von der ARD beschlossene bevorstehende Ende der Fernsehserie auch in der Serie selbst nicht unkommentiert zu lassen. "Wir in der Lindenstraße lassen nämlich nicht alles mit uns machen!", sagt Murat, bevor er die Faust erhebt und skandiert: "Für die Linde! Für unsere Straße! Gegen die Verdrängung!"

Murat steht in diesem Moment für 34 Jahre engagiertes Lindenstraßen-Fernsehen. Und sein Gegenspieler, ein geleckter Anzugheini, der sich am längeren Hebel wähnt, repräsentiert – tja, ARD, wen wohl? Übertrieben subtil war das nicht. Rührend schon in seinem aufrührerischen Gestus.

Bis in den März hinein hatten Fans der Serie gehofft, dass es doch noch ein Umdenken des Senders geben könnte. Während Murat in der Serie protestierte, demonstrierte noch einmal eine kleine Gruppe von ihnen. Vergebens. Es wird in der ARD keine Fortsetzung geben, auch nicht bei Netflix. Und es gibt Gründe dafür. Es muffte nach all der Zeit aus vielen Sofakissen. Vor allem war die Resonanz zuletzt nicht mehr sonderlich gut, und das ist auch die kühle Begründung für die Absetzung. Die Serie, die in ihren besten Zeiten bis zu 14 Millionen Menschen erreichte, wurde am Ende nun nur noch von einem Bruchteil gesehen. Die Lindenstraße war zur Sackgasse geworden.

Das Klingelschild des Hauses Lindenstraße 3 © WDR/​Steven Mahner

Etwas weniger nüchtern hätte der Abschied allerdings schon ausfallen können. Die Serie war immerhin ein Dauerbrenner mit erkennbar öffentlich-rechtlichem Profil. Sie war eine große Marke der bundesrepublikanischen Mediengeschichte. Ihr Erfinder Hans W. Geißendörfer, ein Autorenfilmer, der 1979 für einen Oscar nominiert gewesen war, ging formal wie inhaltlich neue Wege. Die Lindenstraße verband Elemente der traditionellen Familienserie mit der vom britischen Vorbild Coronation Street abgeschauten Langzeitdramaturgie. Daraus entstand eine Mehrfamilienserie, aus der sich im Lauf der Jahrzehnte sogar noch mehr entwickelte: Deutschlands erste Diversity-Serie. Die ARD aber schob das Abschiedsprogramm – mit einer Ausnahme – in die tiefste Nacht oder gleich zum Randsender One ab. Selbst in der Mediathek musste man in den vergangenen Tagen weit nach unten scrollen, bis man mal einige Folgen der Lindenstraße fand. Sogar die hanebüchenen Bahnhofskiosksoaps Sturm der Liebe, Rote Rosen und In aller Freundschaft, die es weiterhin geben wird, wurden prominenter angepriesen. Von was genau erzählt noch mal Sturm der Liebe?

Die Lindenstraße erzählte von 1985 an – auf manchmal triviale Art, aber unübersehbar – von der deutschen Gesellschaft mit ihren vielfältigen Lebensstilen und -formen. Allein im zentralen Mehrparteienhaus Lindenstraße 3 lebten Alleinerziehende, Paare in "wilder Ehe" (wie man es in den Achtzigern noch bezeichnete), Patchworkfamilien, gleichgeschlechtliche Partner mit Pflegekind und klassische Mutter-Vater-Kinder-Familien, die sich später auflösten. Nebenan stand eine Villa. Und einen Bauwagenplatz gab es auch.

Jede und jeder sollte sich oder das eigene Umfeld in irgendeiner Figur wiederfinden. Dass man anderen Figuren mit Ablehnung begegnet, ergab sich von selbst. Es gab Sozialarbeiter, die auch mal ein krummes Ding drehten, Ärztinnen, Hausfrauen und Drogendealer. Anarchisten und Stockkonservative, solidarische Kleinbürgerinnen und egozentrische Bildungsbürger. Mit der Zeit gab es zunehmend mehr People of Colour. Es gab Menschen mit Behinderung. Es gab Konvertiten, Pfarrer, die ihr Amt niederlegten, Rechtsradikale und Haustiere. Es gab einen griechischen Wirt und schon 1995 einen Veganer. Sie alle erlebten Geschichten, die von allen erlebt werden könnten, das war die Idee. Dargestellt wurden sie in der Regel von Leuten, die aussahen, als hätte man sie nebenan spontan rausgeklingelt (und die zu einem kleinen Teil auch so spielten).

Die Lindenstraße sollte ein Mikrokosmos sein, der die deutsche Gesellschaft im Kleinen abbildete, allerdings gepaart mit einem nach vorn zielenden, in der Regel linksliberalen gesellschaftspolitischen Ansatz. Hier küssten sich zum ersten Mal in einer deutschen Serie zwei Männer, Carsten Flöter (Georg Uecker) und Robert Engel (Martin Armknecht), was zu Aufwallungen führte, die heute nicht mehr vorstellbar wären. Hier gab es den ersten Aids-Toten der deutschen Fernsehfiktion, kurz nachdem der reale CSU-Politiker Peter Gauweiler, der sich damals für Zwangsuntersuchungen von "Ansteckungsverdächtigen" aussprach, von einer Figur, Chris Barnsteg (Stefanie Mühle), als Faschist tituliert worden war (wogegen Gauweiler erfolglos klagte). Der Mann, der in der Serie an Aids starb, war der heterosexuelle Handwerker Benno Zimmermann (Bernd Tauber), der sich wohl bei einer Bluttransfusion mit dem HI-Virus infiziert hatte.

Manchmal verschwammen Realität und Fiktion auch miteinander. Etwa, als in einer Folge im November 1989 von einer Demonstration der Umweltschutzorganisation Robin Wood (der die Serienfigur Benny Beimer nahestand) vor dem Privathaus des damaligen CDU-Umweltministers Klaus Töpfer berichtet wurde – und diese Proteste zeitgleich tatsächlich vor Töpfers Haus stattfanden. In Moritz A. Sachs' Rückblicksbuch Ich war Klaus Beimer, das dieser Tage erschienen ist, heißt es, es habe sich um eine "koordinierte Aktion" zwischen Fernsehleuten und Aktivisten gehandelt: "Dass die Lindenstraße im Vorfeld davon gewusst hatte und sogar mittelbar daran beteiligt gewesen war, fand der WDR überhaupt nicht lustig. Er drohte sogar mit der Absetzung der Sendung."