Der internationale Filmstar Max von Sydow ist im Alter von 90 Jahren gestorben, wie sein Management und seine Witwe mitteilten. Von Sydow wirkte in seiner langen Karriere in vielen Horror- und Fantasyfilmen mit – darunter Der Exorzist und Das siebente Siegel des schwedischen Regisseurs Ingmar Bergman.



Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Bergman, dem er 1955 in Malmö begegnete, wurde von Sydow berühmt. Die beiden drehten insgesamt 13 Filme miteinander. Das siebente Siegel (1957) war nicht nur ein großer Erfolg, sondern auch der Durchbruch für Max von Sydow.



Später eroberte der Charakterdarsteller Hollywood mit Hauptrollen in Klassikern wie Der Exorzist (1973) und Conan der Barbar (1982). Als Nebendarsteller war der Wahl-Franzose zweimal für einen Oscar nominiert, die Auszeichnung blieb ihm aber bis zum Ende verwehrt. Dennoch trat er auch im hohen Alter noch vor die Kamera, etwa in dem Star-Wars-Kinofilm Das Erwachen der Macht (2015) und der US-Kultserie Game of Thrones (2016).

In Hollywood arbeitete von Sydow mit Regisseuren wie Woody Allen (Hannah und ihre Schwestern), 1986), David Lynch (Dune, 1984), Martin Scorsese (Shutter Island, 2010) und Steven Spielberg (Minority Report, 2002) zusammen. Er spielte an der Seite von Stars wie Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, Michael Caine und Robert De Niro.

2004 wurde Max von Sydow, der am 10. April 1929 als Carl Adolph von Sydow im schwedischen Lund geboren wurde, bei den Filmfestspielen in Cannes für sein Lebenswerk ausgezeichnet.

Der Charakterdarsteller war seit 1997 mit der französischen Dokumentarfilmerin und Produzentin Catherine Brelet verheiratet und lebte mit ihr größtenteils in Frankreich. Er hatte 2002 die französische Staatsbürgerschaft angenommen und wurde 2011 zum Ritter des nationalen Ordens der Ehrenlegion ernannt.

