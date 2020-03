Die iranischen Behörden haben für den Regisseur Mohammad Rasoulof eine einjährige Haftstrafe angeordnet. Mit seinem Film Es gibt kein Böses über die Todesstrafe im Iran hatte er am 29. Februar den Goldenen Bären der diesjährigen Berlinale gewonnen. Da er den Iran nicht verlassen darf, konnte Rasoulof den Preis nicht persönlich entgegennehmen. In seinen Filmen thematisiert der Regisseur die Auswirkungen des Lebens in einem autoritären System. Seine letzten Filme Be omid-e didar (Auf Wiedersehen), Dastneweschteha nemissusand (Manuscripts Don't Burn) und Lerd (Man Of Integrity) waren in Cannes ausgezeichnet worden.



Im vergangenen Jahr war der Regisseur wegen angeblicher "Propaganda gegen das System" mit einer Haftstrafe von einem Jahr und einem zweijährigen Berufsverbot belegt worden. Die Haftstrafe war bisher nicht vollstreckt worden. Am 4. März sei Rasoulof vom zuständigen Richter in Teheran aufgefordert worden, die Haft anzutreten, teilte die Berlinale in einer Pressemitteilung mit. "Es ist erschütternd, dass ein Regisseur so hart für seine künstlerische Arbeit bestraft wird", erklärte das Leitungsduo, Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian. "Wir hoffen, dass die iranischen Behörden das Urteil revidieren."



Auch die Europäische Filmakademie, das Filmfestival in Cannes, die Deutsche Filmakademie und viele weitere Branchenverbände drückten ihren Protest gegen die drohende Haftstrafe aus. Alle bisherigen sieben Langfilme Rasoulofs wurden im Iran zensiert. Seit 2017 darf er das Land offiziell nicht mehr verlassen.



Rasoulof selbst ließ über eine Filmagentur mitteilen, dass viele Aktivisten aus der iranischen Kulturszene im Gefängnis seien, weil sie die Regierung kritisiert hätten. Die Ausbreitung des Coronavirus in iranischen Gefängnissen gefährde ihr Leben. "Diese Zustände erfordern eine sofortige Reaktion der internationalen Gemeinschaft", sagte der Regisseur.