Die Lage im galaktischen Krieg ist verwirrend, die militärischen Strategen sind verstört und gelegentlich auch verzweifelt. Jeder von den geistreich geplanten Schachzügen, mit denen Obi-Wan Kenobi und Anakin Skywalker, die Jedi-Ritter und ihre Klonkrieger, die gegnerischen Separatisten zu überlisten versuchen, wird von diesen sogleich durchschaut. Gibt es einen Verräter in den eigenen Reihen oder einen Überläufer zum Feind? Oder bedient man sich auf der anderen Seite einer überlegenen Form der Künstlichen Intelligenz? Um das herauszukriegen, bietet sich nur ein Weg: Ein Himmelfahrtskommando besonders kluger Klone muss in das "Cyber Center" der Separatisten auf dem unwirtlichen Gesteinsplaneten Anaxes eindringen.



So beginnt die erste Folge der neuen, siebten und nunmehr letzten Staffel der Star-Wars-Fernsehserie Clone Wars. Es ist die erste Fortsetzung der Klon-Abenteuer seit 2014; von manchen Menschen wurde sie mit Spannung erwartet; der Disney-Konzern, der seit 2012 die Rechte am Star Wars-Universum besitzt, zeigt sie zum Start seines nunmehr auch in Deutschland verfügbaren Streamingdienstes Disney+. Die Handlung der Serie findet im Jahr 19 des galaktischen BBY-Kalenders statt, sie ist also zwischen der zweiten und dritten Episode der allseits ungeliebten Prequel-Kino-Trilogie angesiedelt, zwischen Angriff der Klonkrieger aus dem Jahr 2002 und Die Rache der Sith aus dem Jahr 2005.



Es kämpfen die guten Jedi-Ritter auf der Seite der Republik gegen die bösen Separatisten; wie man weiß, wird die gute Republik sich später ihrerseits in das böse Dunkle Imperium verwandeln mit dem Erzschurken und schwarzen Superphallus Darth Vader als dessen eindrucksvollster Figur. Letzterer ist zur Zeit der Klonkriege aber noch in seiner guten Inkarnation zu bewundern, auf der hellen Seite der Macht: Als junger Jedi Anakin Skywalker kommandiert er die 501. Legion gegen die Droidenarmee der Separatisten, dabei wird er von seinem Lehrmeister Obi-Wan Kenobi unterstützt sowie von der jungen Jedi-Auszubildenden Ahsoka Tano.



Die 501. Legion ist eine Eliteeinheit der Klonarmee, deren Krieger sämtlich aus dem Genmaterial des Kopfgeldjägers Jango Fett hergestellt wurden; Fetts einziger von ihm selbst aufgezogener Klonsohn Boba war schon der ersten Generation der Star-Wars-Freunde ein Begriff. Er debütierte 1980 in dem Kinofilm Das Imperium schlägt zurück, in dem er auch erstmals jene "mandalorianische Rüstung" in das Star-Wars-Universum einführte, die man an der Hauptfigur der gerade gestarteten neuen TV-Serie The Mandalorian bewundern kann.



Sind Sie soweit mitgekommen? Wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm. Über weite Strecken bestanden die Clone-Wars-Geschichten schon immer aus mehr oder weniger kurzweiligen Blasterwaffenduellen und Raumschiffgefechten; nicht zufällig war die erste Inkarnation dieser Serie im Jahr 2002 ein Videospiel. Darauf folgte eine kurzlebige, klassisch handgezeichnete Animationsserie (2003 bis 2005) sowie zwischen 2008 und 2014 ein Kinofilm und sechs TV-Staffeln, in denen die Klone und die Droiden nunmehr in computeranimierter Form gegeneinander antraten. Nachdem George Lucas sich von der Produktion von Live-Action-Filmen verabschiedet hatte und bevor er sein Franchise an den Disney-Konzern verkaufte, waren die Clone-Wars-Geschichten (jedenfalls im Bewegtbildformat) die einzigen neuen Fortsetzungen des galaktischen Epos.



Dass sie mit ihrer Action- und Geballer-Orientierung nicht zuletzt ein heranwachsendes männliches Publikum zwischen 6 und 14 Jahren gut ansprachen, half dabei, auch nach dem zwischenzeitigen Ende der Kinofilm-Epen eine ganz neue Generation für Star Wars zu interessieren und insbesondere für die angeschlossenen Spielzeug- und Merchandising-Programme. So konnte es zu der Situation kommen, dass sich in derselben Familie zwei Generationen von – zumeist – Vätern und Söhnen für Star Wars begeisterten, sich aber trotzdem nicht zu verständigen vermochten: Wo der Nachwuchs weder Han Solo noch Leia Organa kannte, blieben die älteren Semester bei der Erwähnung von Ahsoka Tano oder CT-7567 alias Captain Rex ratlos zurück.



Jedenfalls hätte man annehmen können, dass der Disney-Konzern gerade das Geschäft mit den Clone Wars noch ausbauen würde, nachdem er 2012 Lucasfilm kaufte. Das Gegenteil war der Fall: Denn im Verlauf der ersten fünf Staffeln war die Handlung so vergleichsweise komplex, düster und "erwachsen" geworden, dass sie nach Ansicht der Disney-Verantwortlichen nicht mehr ins Portfolio passte. Darum ließ man noch eine letzte Staffel produzieren, die in den USA aber schon nicht mehr auf dem auf Kinder und Jugendliche ausgerichteten Cartoon Network lief, sondern auf dem damals noch neuen Streamingdienst Netflix – und konzentrierte sich ansonsten auf die nun wieder deutlich kinderfreundlichere Animationsserie Star Wars Rebels.



Dass Disney sich zum Start seiner neuen Streaming-Plattform Disney+ nun doch noch zur Wiederaufnahme der Clone Wars entschieden hat, kann man – erstens – als Friedensangebot an das engagierte und in den sozialen Medien sehr laute traditionelle Star-Wars-Fandom begreifen, das bislang noch jedes Produkt aus der Disney-Ära mit Hohn und aggressiver Kritik überzogen hatte, insbesondere die Kinofilme. Mit den Clone Wars wird nun eine, besonders in ihren letzten Staffeln, bei den treuen Anhängern äußerst beliebte Serie fortgesetzt; die letzte Variation der Star-Wars-Geschichte zudem, die noch von George Lucas selber entworfen wurde. Damit bietet sich – zweitens – die Möglichkeit, neue und vor allem auch ältere Figuren aus der Clone-Wars-Serie auf ihre Popularität zu testen und damit auf ihre Tauglichkeit für weitere eigenständige Serien.