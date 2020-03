Vom heimischen Sofa aus kann man gerade in diesen Zeiten die Kinogeschichte erkunden, Bilder aus unterschiedlichen Ländern, Zeiten und Filmgenres aufeinander loslassen. So lässt sich das Wohnzimmer zu einer filmischen Experimentierstube umfunktionieren, in der Querverbindungen zwischen einzelnen Werken aufscheinen. Unser Heimkino können wir selbst als Festival gestalten, mithilfe von Onlineportalen, die schon eine Auswahl getroffen haben und ihr Programm nach formalen, filmhistorischen oder auch ganz subjektiven Kriterien präsentieren.



Beginnen wir die filmische Expedition vor der eigenen Haustür mit alleskino.de, dem Portal fürs deutsche Kino. Mitglied im Filmclub wird man für 4,99 Euro monatlich und hat Zugriff auf eine begrenzte, wechselnde Anzahl von Filmen. Die Ausleihe eines einzelnen Films kostet 2,99–3,99 Euro für 48 Stunden und manche lassen sich auch kaufen.

Licht- und Schattenspiele der Expressionisten

Als Wegweiser dienen Einteilungen wie "Dramen", "Komödien", "Das deutsche Kino in den 10er, 20er, 30er etc", "Die Filme der Defa", sodass man seine eigene Individualreise zusammenstellen kann. Warum nicht von den Expressionisten ausgehen, jener Filmbewegung, die zwischen den Weltkriegen mit ihren Licht- und Schattenspielen, mit ihren gemalten Kulissen und schrägen Perspektiven, eine Welt darstellte, die aus den Fugen geraten war. Paul Wegeners handkolorierter Stummfilm Der Golem, wie er zur Welt kam (1920) nimmt ein Thema vorweg, das nicht nur das Kino bis heute beschäftigt: Der künstliche Mensch, der sich gegen seinen Schöpfer auflehnt und ein Eigenleben entwickelt. Der aus Lehm erschaffene Golem soll laut alter jüdischer Legende das Unheil abwenden, doch gerät er außer Kontrolle.

Was hat das deutsche Kino in der Weite der Prärie zu suchen? Alleskino.de bietet auch die Kategorie "Western" an. Hier finden sich zwar nur fünf Titel, doch jeder hat es in sich. B-Movie-Qualitäten hat Peter Schamonis 1975 gedrehter Film Potato Fritz mit dem damaligen Weltstar Hardy Krüger und dem Fußballweltmeister Paul Breitner, die sich zum Soundtrack von Udo Jürgens eine neue Existenz in Oregon aufbauen wollen. In Roland Klicks existenziellem Western Deadlock (1970) gibt die Rockband Can den psychedelischen Sound vor, während Mario Adorf, Anthony Dawson und Marquard Bohm im Schweiße ihres Angesichts vorführen, was Menschen für einen Koffer voller Geld einander antun.

Auf diesem Onlineportal ist auch das Gesamtwerk von Rudolf Thome unter dem Titel Liebesforscher zu finden. Thomes Filme erinnern an den Geist, mit dem einst die französische Nouvelle Vague auszog, auch er möchte Lebensgefühle, Stimmungen auf die Leinwand bringen. Rote Sonne (1970) ist ein verwegener Liebesfilm, der die Utopien der Studentenbewegung in knalligen Farben ausleuchtet, sie mit den Mitteln verschiedener Filmgenres feiert. Eine Knarre darf dabei nicht fehlen.

In Filmen wie Der Architekt (1980) zeigt Thome, wie das Bildungsbürgertum in den Zeiten Westberlins gelebt und geliebt hat. Mit Das Mikroskop (1988) und Sieben Frauen (1989) gehört der Film zur Trilogie Formen der Liebe.



Auch Eric Rohmer hat seine Filme in Zyklen wie Moralische Erzählungen, Jahreszeiten und Komödien und Sprichwörter eingeteilt. Eine Auswahl seiner Filme über Männer und Frauen, die auf der Suche nach Liebe sind, ihre Freiheit und Unabhängigkeit aber nicht aufgeben wollen, findet man auf lacinetek.de. Es handelt sich um den deutschen Ableger eines ambitionierten, auf Filmklassiker spezialisierten Portals LaCinetek, das von französischen Cineasten mit Fachwissen und Liebe zu Filmklassikern gegründet wurde. Bisher ist das Angebot der französischen Website ausführlicher. Hin und wieder wird man beim Anklicken eines Titels enttäuscht, weil er in Deutschland noch nicht verfügbar ist. Dennoch kann man sich bereits einen guten Überblick verschaffen – zumal über die Bandbreite der französischen Kinogeschichte. Vom poetischen Neorealismus über die lässigen Kriminalfilme der Siebzigerjahre bis zum Autorenfilm-Giganten Maurice Pialat.