Der Witz am sogenannten perfekten Verbrechen ist ja, dass es vermutlich häufiger passiert, als man denkt. Wenn man unter "perfekt" versteht, dass der Täter ungeschoren davonkommt, der Mord nicht als Mord verstanden wird. Was unter anderem daran liegt, dass, man muss es gerade an dieser Stelle so hart sagen, einfach zu wenig Obduktionsberichte angefertigt werden in Deutschland.



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Anders formuliert: Das "perfekteste" Verbrechen ist das, von dem wir nie erfahren. Da es beim Film aber ums Erzählen von Geschichten geht, ums Mitteilen also, tut sich hier schon mal der erste Widerspruch auf. Der zweite folgt sogleich: Wie sollten mittelmäßige Ermittlungen, in denen einiges schiefläuft und vieles unterlassen wird, das Publikum begeistern? Das würden wir Zuschauerinnen vermutlich als unglaubwürdig oder unrealistisch empfinden.



Deshalb sind die Verbrecher und Ermittlerinnen im Film grundsätzlich smarter als im richtigen Leben. Und wenn die neue Berliner Tatort-Folge nun Das perfekte Verbrechen (RBB-Redaktion: Josephine Schröder-Zebralla) verspricht, dann wird diese Smartheit verbrecherseitig in einer Clique von Jurastudenten ("Men only") verortet, die alle Papas Bankkonto und Verbindungen sicher haben und auf so praxisferne Namen wie "Theodor Alexander Freiherr zu Quembach" hören.

So wie der Tatort die jungen Schnösel vorführt in ihrem Blick auf die Welt, muss man an den alten Jutta-Ditfurth-Klassiker denken, "Sozialverachtung" sei in solch sich elitär dünkenden Kreisen "so ein fester Bestandteil der Sprache und des Alltagsverhaltens, dass man nur das Kotzen kriegen kann".

In diesen Bund wird nun ein Neumitglied aufgenommen (oder muss man sagen: inkorporiert), das – wenn Geld den Status definiert – von weiter unten kommt. Dieser Benjamin Renz (schön variabel: Anton von Lucke) muss verschiedene Prüfungen absolvieren, die aus Distinktionsgründen "Probationes" heißen im kutten- und auch mal maskentragenden "Colloquium". Wenn das im richtigen Leben auch so sein sollte, muss man mit Latein Mitleid haben – von Leuten benutzt zu werden, die glauben, genau dadurch etwas Besseres zu sein, das wünscht man der totesten Sprache nicht.



Prüfung Nummer zwei lautet: "Das perfekte Verbrechen". Was sich, wie sich später rausstellt, auf eine juristische Argumentation im engsten Kreis bezieht. Und Prüfung Nummer drei wird dann gehackt: Benni Renz wird mitten aufm Gendarmenmarkt von seiner Freundin Luise (Paula Kroh) via Anruf weggelotst, damit er später als Mörder von Luises Freundin infrage kommen kann.



Die Tat ist toll gefilmt (Kamera: Timon Schäppi, Regie: Brigitte Maria Bertele), weil Luise und ihre Freundin Mina (Yun Huang) gezeigt werden, wie sie, immer schön Schuss-Gegenschuss, jauchzend-vorfreudig aufeinander zulaufen auf dem vollen Platz, ehe Mina getroffen zu Boden sinkt. Kommissar Karow (Mark Waschke) wird von der Stelle dann später per Lasertechnik den Ort berechnen, von dem aus der Schuss abgegeben wurde: der Raum, in dem die Sportfreunde vom Wichtigkeitsclub ihre herrenmenschelnden Disputationes abhalten.