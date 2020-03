Geht gleich dramatisch los in dem Tatort: Krieg im Kopf (NDR-Redaktion: Christian Granderath, Patrick Poch). Charlotte Lindholm (Maria Furtwängler) mit Messer am Hals und Anaïs Schmitz (Florence Kasumba) mit Pistole in der Hand. Schmitz zielt auf den Mann, der das Messer an den Hals von Lindholm hält: Benno Vegener (Matthias Lier). Und weil Schmitz abdrückt, um Lindholm zu retten, ist Vegener tot.



Matthias Dell schreibt seit 2010 wöchentlich über "Tatort" und "Polizeiruf 110". Auf ZEIT ONLINE seit 2016 in der Kolumne "Der Obduktionsbericht". © Daniel Seiffert

Muss man erst mal mit klar kommen, und tatsächlich erzählt der Vorgesetzte (Luc Feit) auf dem Revier etwas von "Internen", die im Anmarsch seien. Aber dann sind Lindholm und Schmitz schon wieder entschwunden zur Vegener-Wohnung, in der die Vegener-Frau tot in der Badewanne liegt – die Leiche, die ein Tatort zum Loslegen braucht. Ob die beiden Kommissarinnen fürs Ermitteln noch gut geeignet sind nach der ganzen Aufregung zu Beginn, ist eine Frage, die sich die in Göttingen Station machende Hannoveraner Folge selbst fortwährend stellt. Die Begründungen, die gefunden werden, sind leider dürftig.



"Wenn ich den Fall löse, ist es die beste Therapie", sagt Schmitz etwa. Die Kommissarin wird dann aber dauernd in Szenen gezeigt, die den Glauben in diese Behauptung eher erschüttern. Sie muss sich den Kopf frei däncen im Club, ohne Mann Nick (Daniel Donskoy) Bescheid zu sagen. Oder dem auch nur am nächsten Tag zu erklären, von welchen schwer verdaulichen Bildern sie gerade heimgesucht wird. Dabei, sollte man meinen, könnte eine Beziehung doch gerade dafür da sein – sich den Ballast von der Seele zu reden. Man steckt nicht drin.



Die hemdsärmelige Art von Krieg im Kopf, die Kommissarinnen einerseits zu traumatisieren, andererseits zur Aufklärung anzuhalten, passt in gewisser Weise gut. Denn dieser Tatort will am ganz großen Rad drehen, nimmt erzählerisch aber lauter Abkürzungen (Buch: Christian Jeltsch, Regie: Jobst Christian Oetzmann).



Letztlich ist die Geschichte einer Riesensauerei auf der Spur: Ex-Soldaten wie Vegener sind nämlich nicht nur deshalb fertig mit den Nerven, weil sie einen Einsatz in Mali überlebt haben, in dem Kameraden ums Leben kamen. Sondern weil ihre Gedanken von einem Rüstungsunternehmen via Mikrowellen und anderen Strahlen beeinflusst und sie damit in den Suizid getrieben werden. Die Forschung dazu geht zurück bis zu den Nazis und geheimen Machenschaften im Kalten Krieg.

Serie "Der Obduktionsbericht" Serie "Der Obduktionsbericht" Alle Kolumnen von Matthias Dell und weitere Beiträge zum Sonntagabendkrimi finden Sie auf unserer Themenseite.

So soll von der Schuld des Unternehmens abgelenkt werden, dessen neue Superhelme beim Einsatz in Mali versagt haben. Steven Scharf spielt den beschwichtigenden Mitarbeiter vom Militärischen Abschirmdienst, dessen Name Alfred Neumann mit Blick auf die Abkürzung (MAD) lustig gewählt ist. Und er tut das mit einer Zurückhaltung und Genauigkeit, die andeutet, was der Schauspieler kann, der in Magdeburg ja zeitweise den Mediator und Lover von Kommissarin Brasch geben durfte. Auch Hendrik Heutmann, als Konzernchef eher gegen den Typ besetzt, nimmt seine Figur zurück, statt sie an die Karikatur auszuliefern.



Dann gibt es aber Szenen, die wie aus einem schnell zusammen gestoppelten Kinderfilm daherkommen. Wie der Forscher-Professor Bloch (Joachim Bißmeier) im Altenheim vom Rüstungskonzern die Zeitung passenderweise verkehrtherum liest, um die Kommissarinnen dann auf einem absurden Spaziergang ("Klare Abläufe, klare Gedanken") mit Infos zu der ganzen Bewusstseinskontrollforschung zuzureden – nur damit die Betrachterin schon mal in dem Park gewesen ist, in dem der Professor sitzend später von den Strahlen ausgeknockt werden kann.



Oder wie die noch aktive Forscher-Professorin Leyh (Victoria Trautmannsdorff) von den fernsteuerbaren Strahlenschießern im Windfang der Universität eingeschlossen und mit Mikrowellen traktiert wird, damit sie nicht doch auf die helle Seite des Machtkampfs wechseln kann – das sind alles Aufnahmen, von denen man – ähnlich wie bei Videokonferenzschaltungen in Thomas Gottschalks und Günther Jauchs Zuhause – wünschte, sie nie hätte sehen zu müssen. Vielleicht muss sich Krieg im Kopf auch in fünf oder zehn Jahren noch mal anschauen, um zu gucken, ob der Trash, der dieser Tatort ist, dann einen eigenen Reiz entfaltet.